В сети вновь обсуждают кастинг на роль Элли в сериале HBO «Одни из нас» (The Last of Us). Поводом стало недавнее внимание к актрисе Кэйли Спени, исполнившей главную роль в хорроре «Чужой: Ромул».
Фанаты игры и сериала отметили поразительное внешнее сходство 26-летней Спени с Элли, особенно с повзрослевшей версией персонажа из The Last of Us Part II. Некоторые источники утверждают, что Кэйли Спени действительно была среди более чем 100 актрис, пробовавшихся на роль Элли.
Несмотря на то, что многие фанаты считают Спени идеальной кандидатурой, роль в итоге досталась Белле Рамзи. Продюсеры шоу заявляли, что Рамзи оказалась лучшей претенденткой и поразила их на прослушивании своей способностью передать сложный характер Элли – сочетание детского страха, мудрости и жестокости.
Хотя Белла Рамзи столкнулась с критикой со стороны некоторых фанатов из-за внешнего несходства с игровым персонажем, её игра в первом сезоне была высоко оценена, в том числе номинацией на премию «Эмми».
Интересно, что в фильме «Чужой: Ромул» Кэйли Спени снималась вместе с Изабелой Мерсед, которая исполнит роль Дины, любовного интереса Элли, во втором сезоне «Одни из нас».
Звезда "Чужого: Ромул" Кэйли Спени могла сыграть Элли в The Last of Us
В сети вновь обсуждают кастинг на роль Элли в сериале HBO «Одни из нас» (The Last of Us). Поводом стало недавнее внимание к актрисе Кэйли Спени, исполнившей главную роль в хорроре «Чужой: Ромул».
Но вместо неё взяли аутистку с eб**м дауна. Охотно верим про "жёсткий отбор", целью которого у продюсеров был именно аутист с eб**м дауна, а не попадание в образ игрового персонажа.
Целью была и остаётся повестка, радужная, мерзкая и противоестественная. Их не интересует похожесть или отличие реального человека на игрового персонажа, им нужно чтобы она выглядела уродливо, и не привлекала мужчин. Поэтому этого дауна с синдромом девочки-мальчика и выбрали вместо красотки.
Если на отборе присутствовал Драхмэн(или, как писал последний копипастер Дрюкманн), то выбор был очевиден.
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я считаю Белла Рамзи очень хорошо подошла бы на роль девчонки из коммуны Серафитов, второй части, прям идеаааально. Но епта не Элли разумеется.
Если ты про Лева, то я согласен, в такой образ 100% попала бы.
да я если бы была Лезбухой при этом существе рвотные позывы бы не сдерживала и близко стоять бы не хотела не говоря уже о дружбе с этим видимо её для Меньшинств или таких же как она взяли что бы они её лобызали
Но не сыграла из-за отсутвия таланта (аутизма).
Чел, не позорься. Загугли, какое это расстройство. Если по теме, конечно Кэйли Спени внешне лучше подходит
Зачем? Вы думаете, что я заболевания перепутал?
Рамзи еще за актерскую игру награждали?? там же полное не попадание в образ. Кривляние и дерзость, а страх так себе передавала
Ну в Чужом она реально ниччё так и на Элли похожа. Фильм конечно лютый бред где чужие за пару часов вырастают из имбриона до размеров коровы. Совсем физика вышла из чата.
Вместе с русским языком.
Так то в первом фильме чужой тоже за несколько часов вырос до взрослой особи. У них фишка такая, стадия грудолома очень быстро проходит
Что пару часов? Там окуевший организм который от разных ситуаций ведет себя по разному. Тем более Прометей, Завет. Там так же быстро рождаются упыри и растут как на дрожжах.
Вы только представьте, на роль Элли могли взять женщину
а не непонятное агрессивное Существо
Вылизанная статья
некоторых.. прям некоторых, их всего пара-тройка человек, а так Белла всем нравится, прекрасно, да
какой сложный характер? там всё довольно просто и понятно
Джоэл сложный персонаж, а не Элли.
Вся статья - попытка убедить сообщество, что они думают не так, как они думают. Чтобы думали правильно, а не неправильно. Правильно думать вот так - Белла подходит, Белла лучшая и вообще вы только посмотрите на неё, всё же хорошо
Хорошо же?
Ну... головой не думаем, а жопой с ... ( сами додумайте )
Да кто угодно бы подошёл лучше чем Белла Рамзи // Aukhat Akim
Жора мормон бы подошёл лучше, чем лиана мормон, я так скажу // Александр Ковалёв
Ну да, "могла сыграть", а ещё в игре могли быть выборы, где игрок решает как поступить в той или иной ситуации, а не просто наваливать тупых сценарных ходов для остроты сюжета. Много чего могли, да не смогли.
Лучше бы педика взяли!
А все!Поздно пить боржоми,когда почки отвалились.
>Кэйли Спени действительно была среди более чем 100 актрис, пробовавшихся на роль Элли
Ну она выглядит намного более удачно для роли Элли. Но среди 100 актрис якобы не нашлось никого лучше Рамзи. Не знаю, куда они смотрели и чем руководствовались при кастинге, но да ладно. Сериал так-то норм, пусть и не сходится с игрой, но атмосфера есть и в целом смотреть можно. Жаль, что по сюжету у Рамзи есть иммунитет, а так можно было бы придумать обязаловку носить пакет на голове, защищающий от кордицепса.
Из одной хрени в другую, ага.
Так пусть лучше эта девка, чем та обезьяна это просто пздц.
Да уж лучше бы её взяли а не то страшилище
Поэтому и не смотрел сериал, мб перезапустят через лет 5-10 с нормальными лицами, там и посмотрю.
"некоторых фанатов"
Не "некоторых", а всех, плюс непричастные // Александр Ковалёв
Они рофлят? Они видели её игру и мимику(выражение эмоций) и считают это хорошей актерской игрой? Помимо того, что она вообще не попадает в образ, так ещё и по игре, как та актриса из сумерек боже 🙄
Эх, сколько бы крутых сцен с этой милахой мы могли получить...
Ну а чего же не сыграла!?!
Ну наверное потому, что сказали "Вы нам не подходите"! Логично?!