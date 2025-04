Звезда "Чужого: Ромул" Кэйли Спени могла сыграть Элли в The Last of Us

В сети вновь обсуждают кастинг на роль Элли в сериале HBO «Одни из нас» (The Last of Us). Поводом стало недавнее внимание к актрисе Кэйли Спени, исполнившей главную роль в хорроре «Чужой: Ромул».



Фанаты игры и сериала отметили поразительное внешнее сходство 26-летней Спени с Элли, особенно с повзрослевшей версией персонажа из The Last of Us Part II. Некоторые источники утверждают, что Кэйли Спени действительно была среди более чем 100 актрис, пробовавшихся на роль Элли.



Несмотря на то, что многие фанаты считают Спени идеальной кандидатурой, роль в итоге досталась Белле Рамзи. Продюсеры шоу заявляли, что Рамзи оказалась лучшей претенденткой и поразила их на прослушивании своей способностью передать сложный характер Элли – сочетание детского страха, мудрости и жестокости.



Хотя Белла Рамзи столкнулась с критикой со стороны некоторых фанатов из-за внешнего несходства с игровым персонажем, её игра в первом сезоне была высоко оценена, в том числе номинацией на премию «Эмми».



Интересно, что в фильме «Чужой: Ромул» Кэйли Спени снималась вместе с Изабелой Мерсед, которая исполнит роль Дины, любовного интереса Элли, во втором сезоне «Одни из нас».