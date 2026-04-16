Звезда озвучки The Last of Us Трой Бейкер считает, что только начинает карьеру

Известный актёр озвучивания Трой Бейкер, прославившийся ролями в The Last of Us, Death Stranding и Indiana Jones and the Great Circle, заявил, что несмотря на долгую карьеру, он по-прежнему ощущает себя в начале пути.

В разговоре перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 Бейкер рассказал, что каждая новая роль для него — это возможность научиться чему-то новому и улучшить своё мастерство. По словам актёра, даже после завершения записи он часто чувствует, что мог бы сыграть сцену ещё лучше.

Он отметил, что подобное ощущение сопровождает его практически после каждого проекта. Однако именно этот опыт помогает ему развиваться и применять полученные знания в следующих работах.

За почти два десятилетия карьеры Бейкер успел озвучить множество известных персонажей. Среди самых заметных — Джоэл Миллер в серии The Last of Us, Букер ДеВитт в BioShock Infinite, а также Сэм Дрейк в Uncharted 4. Актёр также продолжает сотрудничество со студией Naughty Dog и работает над новым проектом Intergalactic: The Heretic Prophet, где его роль пока не раскрывается.

Несмотря на уже внушительное портфолио, Бейкер уверен, что его самые сильные работы ещё впереди. При этом он признаёт, что индустрия не обязана предоставлять ему новые возможности, поэтому старается ценить тот опыт, который уже получил за годы работы.