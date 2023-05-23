The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 782 оценки

Звезда The Last Of Us Эшли Джонсон боится за свою жизнь

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kaisgrady
Новости

Звезда игры "The Last Of Us" Эшли Джонсон заявляет, что боится за свою жизнь после того, как ее бывший парень якобы совершил «бесчисленные» акты террора против нее и ее семьи.

По данным правовых документов, полученных The Blast, Джонсон обвиняет своего бывшего парня по имени Брайан Уэйн Фостер в изменении паролей на ее домашних камерах Ring после серьезной ссоры. Актриса говорит, что не может чувствовать себя безопасно в своем собственном доме с семьей и считает, что Фостер "на грани", обладает способностью совершить убийство и причинить вред не только ей, но и им.

В заявлении Джонсон указано, что "15 мая 2023 года полиция выдала (экстренное защитное постановление) из-за того, что (Брайан) попытался вымогать у меня (актрисы телевидения/кино) 150 000 долларов США, учитывая его историю вербального насилия, его очень неуравновешенное состояние из-за наркотиков и нескольких других причин".

Джонсон утверждает, что это не первый случай "насилия", с которым ей приходится сталкиваться от рук ее бывшего парня. "Годами он ломал все практически каждый день, ломал стекла, ломал ворота, хлопал дверьми, называл меня дурачком, бесполезной, чертовой сучкой, чертовой мерзавкой", пишет она. Она также добавляет, что он "психически неустойчив, постоянно находится в состоянии изменения сознания и испытывает ухудшение психики, повышенную паранойю и неспособность отличить реальность".

В конечном итоге, Эшли подала ходатайство о наложении запретительного приказа в суд округа Лос-Анджелес с требованием оставаться на расстоянии 500 ярдов от ее дома и 100 ярдов от собак. Судья согласился и приказал Фостеру держаться подальше от актрисы до официального слушания в июне.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
FlexGum

Мда, не позавидуешь когда близкие снаркоманиваются и сходят с ума. Надеюсь всё обойдётся.

10
fox nemets

лучше живите одни пацаны..сейчас женщины полные дуры с измененым сознанием...план рептилоидов по уменьшению количества жителей планеты Земля работает(скоро рожать никто не будет)

3
mongol312

так ты что, рептилоид получается? Раз призываешь не размножаться?

-1
kaisgrady mongol312

А что, живя с небинарной личностью можно размножаться?

1
Serge_Hunter1099

Они не только полные дуры, они ещё и с запросами. чтоб был молодой, богатый и чтоб был хер огромный. и мог по 10 раз в день. Лол).

1
Wraith_Soul Serge_Hunter1099

Инфоцыганов насмотрелись, а там кукуха сказала покедова))

1
opexdisturbed

Хера себе она осведомлена о состоянии своего парня

2
erkins007

Вербальное насилие, лол.

2
mongol312

я правильно понимаю, что если ее собака подбежит к нему где-нибудь в парке, ему светит срок или штраф? Зашибись законы у них, ничего не скажешь.

2
AnotheRandomUser

Парень: -банутый на всю голову и постоянно гашеный к тому же

Эшли: ой бабоньки он такой веселый, непохожий на других и непредсказуемый, вся теку с него

Парень (теперь живущий с ней): все еще -банутый на всю голову и постоянно гашеный.

Эшли: вай спасити кто ж знал кто ж догадывался

1
FlexGum

Откуда ты знаешь когда он начал шныряться? Может уже гораздо позже в отношениях, потом обещал бросить и срывался и т.д. Легко судить не зная сути.

6
Аристов--Черный

На лицо вульгарное притеснение наркозависимых людей и любителей вербального насилия. До коли отсталое общество будет издеваться на людьми выбравшими наркоманию как свой образ жизни?:)))

Памятка скудоумным: писанина выше - ирония про "прогрессивные" лозунги.

А если серьёзно, то наркомана нужно определить в спец.учреждение для принудительного лечения, а не запрет приближаться. Ну а девушке стоило бы извлечь урок из произошедшего.

1
kolinmah

ПГ скатилось до обсуждения личной жизни актёров? Это бульварный таблоид или сайт про видеоигры?

1