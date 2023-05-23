Звезда The Last Of Us Эшли Джонсон боится за свою жизнь ©

Звезда игры "The Last Of Us" Эшли Джонсон заявляет, что боится за свою жизнь после того, как ее бывший парень якобы совершил «бесчисленные» акты террора против нее и ее семьи.



По данным правовых документов, полученных The Blast, Джонсон обвиняет своего бывшего парня по имени Брайан Уэйн Фостер в изменении паролей на ее домашних камерах Ring после серьезной ссоры. Актриса говорит, что не может чувствовать себя безопасно в своем собственном доме с семьей и считает, что Фостер "на грани", обладает способностью совершить убийство и причинить вред не только ей, но и им.



В заявлении Джонсон указано, что "15 мая 2023 года полиция выдала (экстренное защитное постановление) из-за того, что (Брайан) попытался вымогать у меня (актрисы телевидения/кино) 150 000 долларов США, учитывая его историю вербального насилия, его очень неуравновешенное состояние из-за наркотиков и нескольких других причин".



Джонсон утверждает, что это не первый случай "насилия", с которым ей приходится сталкиваться от рук ее бывшего парня. "Годами он ломал все практически каждый день, ломал стекла, ломал ворота, хлопал дверьми, называл меня дурачком, бесполезной, чертовой сучкой, чертовой мерзавкой", пишет она. Она также добавляет, что он "психически неустойчив, постоянно находится в состоянии изменения сознания и испытывает ухудшение психики, повышенную паранойю и неспособность отличить реальность".

В конечном итоге, Эшли подала ходатайство о наложении запретительного приказа в суд округа Лос-Анджелес с требованием оставаться на расстоянии 500 ярдов от ее дома и 100 ярдов от собак. Судья согласился и приказал Фостеру держаться подальше от актрисы до официального слушания в июне.