Бывший сотрудник Naughty Dog уехал в Японию, чтобы основать новую студию

Naughty Dog пополнила франшизу The Last of Us, выпустив более восьми различных версий, основанных всего на двух основных играх. Разработчики планировали выпустить многопользовательскую игру пару лет назад, но в итоге проект был отменён.

Отмена проекта также привела к нескольким увольнениям, а также к добровольному уходу некоторых сотрудников из студии. Один из старших сотрудников, проработавший в Naughty Dog более десяти лет и участвовавший в разработке The Last of Us 2, Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy, теперь уехал в Японию, чтобы основать новую студию для своей будущей игры.

Обычно сотрудничество с издателями означает, что творческое направление проекта будет смещено. Без Naughty Dog разработчик получит полную свободу в выборе названия и развития своего проекта.

Пара обновлений из жизни: Завтра переезжаю в Японию.

А также создаю игровую студию — подробнее об этом позже! – Винит Агарвал

Винит Агарвал недавно сделал это заявление на X. После ухода из Naughty Dog в начале января разработчик уже работает над новой игрой. Подробности проекта неизвестны, за исключением того, что он разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Более того, разработчик намекнул на многопользовательский режим игры, выразив фанату своё разочарование отменой Naughty Dog многопользовательской игры Last of Us. Он сказал, что продолжит делать многопользовательские игры, поскольку это его страсть.

Ранее Винит Агарвал руководил разработкой многопользовательской игры The Last of Us, которая была отложена, поскольку отняла бы слишком много ресурсов у однопользовательских игр Naughty Dog.

После этой отмены Агарвал руководил другой одиночной игрой в Naughty Dog, которая, к сожалению, также была отменена, что в конечном итоге заставило его принять решение покинуть студию навсегда.