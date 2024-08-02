Джейсон Шрайер считает, что отмена сервисной The Last of Us Factions было правильным решением - игру ожидал провал

Вчера стало известно о том, что в студии Bungie большие проблемы: планируется реструктуризация студии, в рамках которой будут уволены 17% персонала. По слухам, в студии сейчас наблюдается такой сильный бардак, что руководить ею взялся сам Хермен Хюльст, глава SIE.

На фоне этого один из пользователей спросил у журналиста Джейсона Шрайера:

Расскажите мне, каким образом Bungie, которая не выпустила ни одной хорошей игры после Halo: Reach в 2010 году, может советовать Naughty Dog, чьи игры получают признание критиков, и говорить студии отменить её проект?

Шрайер объяснил пользователю, что Bungie не отменяла игру - она лишь поделилась своим мнением касательно того, какие у игры есть перспективы. В итоге Naughty Dog прислушались к коллегам и отменила игру, что Шрайер считает очень верным решением:

Bungie поделилась с Naughty Dog своим мнением, к которому Naughty Dog прислушалась и посчитала очень ценным. После этого студия приняла очень верное решение не идти ва-банк с сервисной игрой.



Игрокам, которые жалуются на эту отмену игры, следует вспомнить про другие студии, которые создавали одиночные игры, а затем решили взяться за сервисные проекты: Anthem, Suicide Squad: Kill the Justice League, Marvel's Avengers, Redfall и так далее.