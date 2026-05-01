Фанаты The Last of Us пытаются вернуть отменённый мультиплеерный проект спустя годы

Сообщество The Last of Us вновь напомнило о себе: игроки запустили петицию с призывом вернуть к жизни отменённый мультиплеерный проект The Last of Us Online, закрытый ещё в 2023 году.

Инициатива появилась 30 апреля — её автором стал один из поклонников серии. За первые часы петиция собрала несколько сотен подписей, а активность пользователей продолжает расти. Организаторы надеются привлечь внимание разработчиков из Naughty Dog и издателя Sony.

Интерес к проекту подогревают и недавние заявления бывших разработчиков. По их словам, игра могла стать одним из лучших мультиплеерных шутеров: внутри студии её якобы высоко оценивали и считали крайне перспективной. При этом решение об отмене, как стало известно ранее, было принято буквально за сутки до публичного объявления, что стало неожиданностью даже для команды.

Несмотря на энтузиазм фанатов, шансы на возвращение проекта выглядят туманно. Сейчас студия сосредоточена на новых разработках, включая Intergalactic и ещё одну неанонсированную игру. Тем не менее сама инициатива показывает, что интерес к мультиплеерной версии The Last of Us по-прежнему остаётся высоким.