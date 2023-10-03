СМИ: в Naughty Dog прошли увольнения, а The Last of Us Factions заморожена ©

Волна увольнений, охватившая игровую индустрию, похоже, никого не обошла стороной, и, по данным источников Kotaku, настала очередь Naughty Dog: под удар попали "как минимум" 25 разработчиков (разработчики, художественный отдел и, большинство в команде контроля качества).

Конечно, 25 разработчиков в Naughty Dogs - это всего лишь 5-6% от общего числа сотрудников, но уволенным сотрудникам, а также всем остальным сотрудникам Naughty Dog, запрещено обсуждать сокращения. Согласно информации, контракты с увольняемыми разработчиками будут действовать до конца октября.

И последнее, но не менее важное: The Last of Us Factions продолжает сгорать в производственном аду, причем настолько, что сейчас проект практически заморожен.

Однако представители Naughty Dog и игрового подразделения пока не подтвердили, но и не опровергли информацию об увольнениях.