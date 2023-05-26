The Last of Us: Factions 2023 г.
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Согласно последним сообщениям, Sony значительно сокращает разработку мультиплеера The Last of Us для PS5

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monk70
Новости

Заявление Naughty Dog о переносе многопользовательской игры The Last of Us стало неожиданностью ранее этим вечером, но, похоже, оно предвосхитило сообщение Bloomberg, фактически предполагающее, что у проекта проблемы. Надежный журналист Джейсон Шрайер цитирует четыре источника, знакомых с релизом, и утверждает, что Sony «замедлила разработку игры, поскольку создатели заново оценивают ее качество и долгосрочную жизнеспособность».

Далее Шрайер сообщает, что проект был сокращен во время недавней оценки, которая, как мы знаем, также привела к закрытию PixelOpus и вероятной отмене первой игры Deviation Games.

«Небольшая группа остается работать над проектом, пока компания пересматривает направление», — продолжает отчет Шрайера. «Хотя игра не была отменена, многие ее разработчики были переведены в другие проекты».

Предположительно, это будет включать новую одиночную игру компании.

После отчета Bloomberg Джефф Грабб из Giant Bomb высказался по этой теме:

«Все, что я слышал об этой игре, это то, что она очень похожа на первую игру студии с живым сервисом, и что Naughty Dog хотела сделать все по-своему, что, возможно, не сулило Factions ничего хорошего».
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Сyberpunk
Предположительно, это будет включать новую одиночную игру компании.

На пике популярности сериала, я думаю, что знаю, какая будет следующая одиночная игра...

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