Студия PlayStation Visual Arts столкнулась с увольнениями на фоне сообщений о проблемах с мультиплеерной The Last of Us ©

Бывший координатор проектов в PlayStation Visual Arts, Джон Борба, обратился в Linkedin, чтобы рассказать о том, что в студии начались увольнения в результате масштабной реорганизации многопользовательской игры AAA, над которой она работала, и он, к сожалению, оказался в числе тех, кто был уволен, чтобы поддержать новые бюджетные потребности

Далее Борба отметил, что в настоящее время индустрия переживает период реструктуризации и сокращения расходов, и, к сожалению, он оказался в ситуации, с которой столкнулись и многие другие. Он заявил, что ему посчастливилось работать с талантливыми людьми и участвовать в захватывающих проектах в PlayStation Visual Arts. Он выразил уверенность в работе и возможностях команды разработчиков.

В своей должности в PlayStation Visual Arts Борба работал в качестве координатора по художественному аутсорсингу над необъявленным AAA-проектом. Конечно, есть подозрение, что речь идет о The Last of Us Online, о которой только недавно появились неутешительные новости. В своей роли он работал в сотрудничестве с внешней студией, а также с командой художников различных дисциплин, чтобы разработать воспроизводимые, простые для понимания, измеримые конвейеры, которые устанавливали подотчетность и сотрудничество между студиями.

Аналогичным образом, Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что Naughty Dog значительно сократила команду над своим многопользовательским проектом The Last of Us, поскольку студия теперь будет заново оценивать качество и жизнеспособность игры. Его источники утверждают, что недавно была проведена оценка игры, и были найдены слабые места.

Что касается многопользовательской игры The Last of Us, ранее Джефф Грабб сообщал, что в игре с живым сервисом будут большие куски территорий, которые можно будет менять местами без необходимости значительных обновлений со стороны пользователей.