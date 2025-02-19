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The Last of Us: Factions игра отменена
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
5.1 75 оценок

Сюхэй Ёсида успел поиграть в The Last of Us: Factions и ему она очень понравилась

butcher69
Новости

Одним из самых больших разочарований для поклонников PlayStation стало закрытие мультиплеерного проекта The Last of Us Online (Factions), который обещал стать амбициозным и масштабным проектом в мрачной вселенной. Однако в 2023 году разработчики из Naughty Dog отказались от дальнейшей разработки, сосредоточившись на одиночных играх.

Бывший президент PlayStation Studios Сюхэй Ёсида в подкасте Sacred Symbols+ рассказал, что успел поиграть в The Last of Us Online и считает, что игра была великолепной. По его словам, Naughty Dog очень хотела сделать этот проект, но после консультации с Bungie осознала, насколько сложна разработка игр-сервисов. В результате студия решила отказаться от него в пользу работы над одиночными играми.

Ёсида подчеркнул, что Sony не заставляет студии делать проекты с живым сервисом, но команды сами ориентируются на приоритеты компании, чтобы увеличить шансы на одобрение своих идей. Тем не менее, недавно Sony отменила сразу два подобных проекта от Bluepoint и Bend Studio, что вызвало разочарование среди фанатов.

Подводя итог, Ёсида признал, что ситуация с закрытыми проектами удручает, но он сосредоточен на поддержке инди-разработчиков.

-15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Akalaka
8
Kreliann

Когда же Сони надоест сжигать деньги на повесточно-онлайновом мусоре?

7
Madiark

И это говорит бывший глава сони который нахваливал вонючий мусор лас офф асс 2 и конкорд

4
Пользователь ВКонтакте

По-моему закрытие онлайн кала- это всегда радость // Иван Страждин

3
Ellie Williams

нашли с кем консультироваться с "bungie"

0
Блоха В Сарафане

Да бутле рояли они хотели сделать, но вовремя одумались, так как хайп ушёл (в отличии от хуядзяки)

-1