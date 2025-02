Сюхэй Ёсида успел поиграть в The Last of Us: Factions и ему она очень понравилась

Одним из самых больших разочарований для поклонников PlayStation стало закрытие мультиплеерного проекта The Last of Us Online (Factions), который обещал стать амбициозным и масштабным проектом в мрачной вселенной. Однако в 2023 году разработчики из Naughty Dog отказались от дальнейшей разработки, сосредоточившись на одиночных играх.

Бывший президент PlayStation Studios Сюхэй Ёсида в подкасте Sacred Symbols+ рассказал, что успел поиграть в The Last of Us Online и считает, что игра была великолепной. По его словам, Naughty Dog очень хотела сделать этот проект, но после консультации с Bungie осознала, насколько сложна разработка игр-сервисов. В результате студия решила отказаться от него в пользу работы над одиночными играми.

Ёсида подчеркнул, что Sony не заставляет студии делать проекты с живым сервисом, но команды сами ориентируются на приоритеты компании, чтобы увеличить шансы на одобрение своих идей. Тем не менее, недавно Sony отменила сразу два подобных проекта от Bluepoint и Bend Studio, что вызвало разочарование среди фанатов.

Подводя итог, Ёсида признал, что ситуация с закрытыми проектами удручает, но он сосредоточен на поддержке инди-разработчиков.