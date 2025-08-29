Белла Рамзи о критике второго сезона The Last of Us: "Если вам он не нравится, вы можете не смотреть и перепройти игру "

Второй сезон The Last Of Us столкнулся с критикой фанатов, которые сочли сюжетные решения спорными и неуважительными к ключевым сценам из игр. Несмотря на высокий интерес к сериалу, финальные эпизоды показали падение аудитории на 55% по сравнению с первым сезоном. Это подорвало импульс, созданный первой адаптацией, и поставило под вопрос будущее третьего сезона.

В ответ на критику актриса Белла Рамзи, исполняющая роль Элли, в подкасте The Awardist (Twisted Voxel) предложила простое решение: «Я бы сказала, что вам необязательно смотреть сериал. Если вам он так не нравится, есть игра. Вы можете просто снова поиграть в неё. Но если всё же захотите посмотреть сериал, надеюсь, он вам понравится».

Рамзи подчеркнула, что она не контролирует творческое направление сериала и её задача — играть свою роль прописанную сценаристами. Поэтому совет фанатам «переиграть игры» стал самым честным, который она могла дать.

Теперь всё внимание приковано к третьему сезону. Он должен вернуть дух первого сезона, сочетая верность исходному материалу с новыми сюжетными линиями, чтобы удовлетворить и старых фанатов, и зрителей, которые надеются на качественную экранизацию. А пока Белла Рамзи предлагает простой, но действенный совет: если сериал не впечатляет — возьмите геймпад в руки.