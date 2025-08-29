ЧАТ ИГРЫ
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 4 989 оценок

Белла Рамзи о критике второго сезона The Last of Us: "Если вам он не нравится, вы можете не смотреть и перепройти игру "

butcher69 butcher69

Второй сезон The Last Of Us столкнулся с критикой фанатов, которые сочли сюжетные решения спорными и неуважительными к ключевым сценам из игр. Несмотря на высокий интерес к сериалу, финальные эпизоды показали падение аудитории на 55% по сравнению с первым сезоном. Это подорвало импульс, созданный первой адаптацией, и поставило под вопрос будущее третьего сезона.

В ответ на критику актриса Белла Рамзи, исполняющая роль Элли, в подкасте The Awardist (Twisted Voxel) предложила простое решение: «Я бы сказала, что вам необязательно смотреть сериал. Если вам он так не нравится, есть игра. Вы можете просто снова поиграть в неё. Но если всё же захотите посмотреть сериал, надеюсь, он вам понравится».

Рамзи подчеркнула, что она не контролирует творческое направление сериала и её задача — играть свою роль прописанную сценаристами. Поэтому совет фанатам «переиграть игры» стал самым честным, который она могла дать.

Теперь всё внимание приковано к третьему сезону. Он должен вернуть дух первого сезона, сочетая верность исходному материалу с новыми сюжетными линиями, чтобы удовлетворить и старых фанатов, и зрителей, которые надеются на качественную экранизацию. А пока Белла Рамзи предлагает простой, но действенный совет: если сериал не впечатляет — возьмите геймпад в руки.

Комментарии: 39
Даздрасен Дыклоп
Белла Рамзи о критике второго сезона

Абырвалг, абырвалг.

19
Sir Patrik

В очередь с#кины дети в очередь (с)

5
cthulhu42 Sir Patrik

Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку)))

4
AngHou

Молчать и слушать, молчать и слушать что вам говорят!

4
ZAUSA
"Если вам он так не нравится, вы можете просто не смотреть"

И это правильно.

18
Dellinger

Нужна петиция что б ее не допускали к актерской деятельности -.-.

18
Prowix22
18
0ncnjqybr

Белла Рамзи через 2 года о критике экранизации God of War:

"Если вам она не нравится, вы можете не смотреть и перепройти игру "

15
Tommy451

как же мощно титульная звезда продвигает свой же сериал...

12
Nill Kravets

молодец людям глаза открывает я не удивлюсь что через день второй она совсем другое говорить будет

2
Петюша Петюшенька

Верно, зачем себя мучать?)

11
caliskan

А что делать если и игра не нравится?

9
OneShadows

ладно большой лоб я тебя услышал, только ствол убери пожалуйста, не бери на понт

8
cthulhu42

"Не нравится, не покупайте" где то мы это уже слышали))))

8
