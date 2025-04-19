Белла Рамзи призналась, что устала от вопросов о роли повзрослевшей Элли в "Одних из нас"

Исполнительница главной роли в сериале «Одни из нас» Белла Рамзи рассказала, что устала от многочисленных вопросов о том, как она готовилась к образу повзрослевшей Элли. Актриса призналась, что ей нечего сказать на этот счет, передает The Independent.
«Это самый частый вопрос, который [журналисты] мне задают: „Итак, Белла, Элли было 14 лет в первом сезоне, сейчас ей 19 во втором сезоне, разница в возрасте — пять лет, как вы готовились играть взрослую Элли во втором сезоне?“», — привела Рамзи пример.
Актриса шутливо пояснила, что она сама и ее героиня выросли, поэтому «тут нечего рассказывать». «Без обид всем, кто задаёт этот вопрос, но он мне уже слегка надоел», — призналась Рамзи.
Звезда «Одних из нас» напомнила, что прошла двухмесячный курс тренировок разных боевых искусств ради съемок в экшн-сценах, поэтому теперь она «готова уложить любого, если понадобится».
Второй сезон «Одних из нас» вышел на HBO 13 апреля. Средний рейтинг первой серии на IMDb составил 7,5 балла из 10. Релиз следующего эпизода состоится 21 апреля.
Никак , эээ .
Она и не готовилась
гомункул
А мы от неё устали.
Вот мне интересно, те кто подбирал актерский состав, чем они думали ? Как можно было выбрать её на главную роль Элли ? Неужели больше некого было выбрать, и почему именно её выбрали ? Или у них изначально был план снять провальный сериал, где неудачный выбор актрисы, сумеет оставить столько негатива в их адрес!
Квоты были.
Они могли выбирать чтобы угодить лгебт тусовке и повестке на страшных баб на экране. На самой рамзи не меньшая вина, понимая какое она уебище, понимая что уничтожит сериал для миллионов людей - все равно идет на кастинг и соглашается играть роль.
И потом пусть не обижается на весь хейт, потому что сама его спровоцировала.
Думали тем же, чем и Дракман, когда вибирал лысую негробабу для своей новой игрули...
Словно всем назло.
Расчет был на бурление говен в сетях. Если бы взяли, которая идеально бы подошла, то все бы посмотрели и забыли бы. Поэтому спецом взяли уродину, чтобы бурлили ховна и был хайп.
Так как она готовилась играть взрослую Элли, ведь разница пять лет?
Лучше бы ты уложила актерскую деятельность, позорище просто.
господи... Ну почему нельзя было найти нормальную актрису? Пока в новой белоснежке ноут что девка красивее мачехи, у нас тут проблема к которой хочется прибежать с бензопилой по классике дума!
Во 2 сезоне видимо придется Эбби сопереживать)) а на Элли сериальную вообще параллельно. И вот как раз на скрине показан самый неприятный момент 1 серии 2 сезона, где видно что Элли вообще никак не изменилась за 5 лет, все так же себя ведет как мелкий подросток.
А мы не были готовы, увидеть её в роли Элли! Ну серьёзно! Из за неё, даже нет никакого желания смотреть этот сериал... я лучше перепройду игру еще раз, чем увижу это недоразумение в главных ролях...
.... Ну чтож... Жди меня ресторан с 5ю звездами мишлен, я иду показывать Вам свою домашнюю стрепню... Готов уложить любого шеф-повара своими макаронами с сыром, а кусочками колбасы добью.
зачем она ломилась на эту роль, если понимает (понимает?) или кто-нибудь из ближнего круга подсказал бы, что она убога в этой роли? теперь она делает вид, как ее "все достали" и чему то удивляется?
б. рамзи - тебя НЕнавидит определенная доля планеты! и хочется наедятся, что заработанные бабки за сериал она будет тратить на оооочень долгое лечение от...какого нибудь несчастного случая...карма, знаете ли.... :)
следующий на очереди папаа эссьеду из нового сериала по "Гарри Поттеру"....
> Белла Рамзи призналась, что устала от вопросов о роли повзрослевшей Элли в "Одних из нас"
да они почему то сделали Дину прикольной симпотяжкой,хотя в игре
ну ведь ни какого сравнения,мне Дина более претит чем Эли,я так скажу ни один человек не признает что он-она урод,ну вот когда я ее увидел первый раз в игре престолов сразу подумал плять что за уепище,и это девушка-кто ее позвал играть роль:госпаде
Увольте ее нахрен уже
Какая же отвратительная рожа...
Вот все гонят а у человека аутизм.
для аутиста у нее слишком много гонора. Ее персонажа бы в телятнике привязать, по всем заветам Богольта, пусть там чудачит на здоровье.
Целый духмесячный курс, ага. Прям Рэмбо. Я не удивлюсь если этот курс был формальностью где ей показали пару приёмов и просто учили как "эффектно" двигаться в экшен-сценах. И попробуй она выйти против обычного среднестатистического парня его возраста тот ей моментально уложит если будет бить в полную силу. Один-два удара и всё, девочка в слезах и крови лежит на земле.
А могла бы просто соскуфиться за эти пару лет и отлично вписалась бы во взрослую роль.