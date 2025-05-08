Беллу Рамзи попросили хуже исполнить кавер-версию A-Ha в сериале "The Last of Us"

В сериале «Одни из нас» («The Last Of Us») Беллу Рамзи попросили хуже исполнить акустическую версию песни A-Ha «Take On Me». Об этом рассказала актриса Изабела Монер (Дина).
В последнем вышедшем эпизоде Элли и Дина едут в Сиэтл и находят заброшенный музыкальный магазин, в котором до сих пор полно пластинок Боба Марли, Tears For Fears и плакатов Pearl Jam.
Элли поднимается наверх и находит акустическую гитару, на которой играет хит 1985 года. Говоря об этой сцене, Монер рассказала: «Это было очень эмоционально. Это была моя любимая сцена из видеоигры. Когда я гуляла по съемочной площадке, там было так красиво. Они буквально построили этот музыкальный магазин внутри павильона. А Белла действительно прекрасно играла и пела».
Они сказали Белле сделать все в своём стиле, но чуть хуже, чтобы это звучало как у обычного человека, впервые взявшего гитару в руки, а не как у талантливой личности, излучающей красоту во всём. Так что Белле пришлось немного сдержаться. Но даже тогда я была очарована и растрогана», — сказала Монер.
Оригинальная сцена из игры:
"а не как у талантливой личности, излучающей красоту во всём"
Фу ***ть
Не, ну на конкурсе красоты среди картошки она была бы на пьедестале!)))
Про этот кринжовый сериал надо забыть. Аппетит портится когда читаю про этот сериал
И играть её тоже в принципе просят хуже, а то такой талант пока не готовы в массы поставлять) и чё она всё время лыбу давит в сериале понять не могу, Элли за всю 2-ю часть если улыбнулась то пару раз может быть
Ну и кто то говорит что она уродина? Красивая же
Я думал в кино под фанеру, а она сама пела класс, внешность бывает обманчива, я тоже не красавец, но в процессе люди понимаю в основном коллеги что я хорошо соображаю в своём деле, и бегут ко мне за помощью, но поскольку на примере своих родителей я понял что люди не благодарные, я никому не помогаю и коллеги сразу понимают что внешность соответствует 😁 в игре главная героиня красавица а подруга страшная, в фильме всё наоборот а сценарий тот же, поэтому нестыковка, так что при рассуждениях на тему я бы вдул, надо обязательно указывать сериал или игра😁
Это как в бородатом анекдоте про обезьяну: и гениальная актриса, и слишком хорошая певица . . . что ей теперь, разорваться прикажете? 😏
Этот бред со съемок можно было просто заменить небольшим монтажом, который и так делается в огромных количествах при производстве сериала. Тогда правда не получится рассказать бредовую историю со съемок.