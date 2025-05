Беллу Рамзи попросили хуже исполнить кавер-версию A-Ha в сериале "The Last of Us"

В сериале «Одни из нас» («The Last Of Us») Беллу Рамзи попросили хуже исполнить акустическую версию песни A-Ha «Take On Me». Об этом рассказала актриса Изабела Монер (Дина).

В последнем вышедшем эпизоде Элли и Дина едут в Сиэтл и находят заброшенный музыкальный магазин, в котором до сих пор полно пластинок Боба Марли, Tears For Fears и плакатов Pearl Jam.

Элли поднимается наверх и находит акустическую гитару, на которой играет хит 1985 года. Говоря об этой сцене, Монер рассказала: «Это было очень эмоционально. Это была моя любимая сцена из видеоигры. Когда я гуляла по съемочной площадке, там было так красиво. Они буквально построили этот музыкальный магазин внутри павильона. А Белла действительно прекрасно играла и пела».

Они сказали Белле сделать все в своём стиле, но чуть хуже, чтобы это звучало как у обычного человека, впервые взявшего гитару в руки, а не как у талантливой личности, излучающей красоту во всём. Так что Белле пришлось немного сдержаться. Но даже тогда я была очарована и растрогана», — сказала Монер.

Оригинальная сцена из игры: