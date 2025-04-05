Больше не "Only on PlayStation": Sony выпустила на PC все эксклюзивы из своей известной рекламы PS4

В 2019-м году, когда Sony еще активно продвигала свою PS4 с помощью эксклюзивов, компания выпустила известную рекламу, в которой показывала игры, которые доступны игрокам исключительно на её платформе.

В рекламе демонстрировались такие проекты как: Days Gone, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us: Part II и Marvel's Spider-Man. На тот момент сообщалось, что в эти игры можно будет поиграть лишь на PS4, однако спустя несколько лет Sony сильно пересмотрела свою политику.

3 апреля состоялся релиз The Last of Us: Part II на PC - она стала последним эксклюзивом, который присутствовал в той самой рекламе. Остальные игры из рекламы вышли на PC еще раньше (а заодно и ряд других крупных эксклюзивов, таких как: Detroit: Become Human, Uncharted 4 и The Lost Legacy, The Last of Us: Part I, Ratchet and Clank: Rift Apart, Death Stranding и т.д).

По сравнению с 2019-м годом, сейчас многое изменилось: PC-игроки стабильно получают игры Sony спустя 1-2 года после консольного релиза, а некоторые игры и вовсе стали выходить одновременно на PC и PS5.

Несмотря на ряд спорных решений от Sony, таких как: принудительную привязку своих игр к PSN, а так же запрет на продажу игр в ряде стран, есть и ряд положительных моментов в действиях японского издателя - Sony практически всегда делает полную русскую локализацию для своих проектов, а все игры компании выходят без защиты Denuvo.