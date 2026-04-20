Бывший разработчик рассказал о полной творческой свободе Нила Дракманна во время создания The Last of Us Part 2

Продолжение культовой The Last of Us до сих пор вызывает оживлённые споры, и, похоже, у этого есть вполне конкретная причина. Как рассказал бывший сотрудник Naughty Dog, работавший над обеими частями серии и Uncharted 4: A Thief’s End, производственный процесс сиквела заметно отличался от оригинала.

Во время разработки первой игры команда была значительно меньше, а ключевые решения Нила Дракманна проходили через более строгий контроль со стороны руководства. Многие идеи режиссёра отклонялись или перерабатывались, что в итоге помогло сформировать более выверенный и сбалансированный проект.

Ситуация изменилась при создании The Last of Us Part II. К тому моменту студия значительно выросла, а у руководства стало меньше возможностей детально контролировать творческий процесс. В результате Дракманн получил практически полную свободу и смог реализовать своё видение без серьёзных ограничений.

По словам разработчика, именно это и стало причиной столь противоречивой реакции игроков: сиквел оказался более смелым, мрачным и экспериментальным. В итоге Дракманн в равной степени ответственен как за высокие оценки критиков, так и за волну недовольства со стороны части аудитории.

Некоторые сравнивают ситуацию с так называемым «эффектом Джорджа Лукаса», когда автор, получив полный контроль, начинает принимать более рискованные решения.

Так или иначе, The Last of Us Part II остаётся одной из самых обсуждаемых игр последних лет — и, судя по новым откровениям, её противоречивость во многом была неизбежной.