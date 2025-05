Четвёртая серия 2 сезона The Last of Us получила худшую оценку в истории шоу

Агрегатор рецензий IMDB представил обновлённые оценки второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас» (The Last of Us).

Наивысший рейтинг получили первые две серии — «Будущие дни» (Future Days) и «Через Долину» (Through The Valley). Они получили 7,4 и 9,3 балла из 10 возможных соответственно.

В истории шоу самым низким баллом был отмечен четвёртый эпизод второго сезона, в котором Элли (исполнительница Белла Рамзи) продемонстрировала своё мастерство игры на гитаре. Оценка серии под названием «День Первый» (Day One) составила 6,7 балла из 10.

Однако дело было не в гитаре и не в игре Беллы Рамзи, а в повествовании. Оно оказалось слишком медленным. По мнению зрителей, сюжет экранизации The Last of Us не должен был стать сеансом терапии с видом на конец света.

14 апреля постапокалиптический сериал «Одни из нас» (The Last of Us) вышел на стриминговом сервисе HBO Max. Для просмотра доступна первая серия из семи. Оставшиеся эпизоды будут выходить еженедельно до 26 мая. При этом сериал уже продлили на третий сезон.

Сюжет повторяет события The Last of Us Part 2. Оригинальный тайтл вышел 19 июня 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4 и получил множество наград, включая титул «Игра года».