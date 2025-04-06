Для PC-версии The Last of Us: Part 2 уже начали появляться первые моды - один из них позволяет пройти игру за Джоэла

3 апреля состоялся релиз PC-версии The Last of Us: Part 2 от студии Naughty Dog. Несмотря на то, что с релиза игры прошло всего несколько дней, PC-версия игры уже начала получать первые модификации.
Как стало известно, пользователь Lambi79 выпустил модификацию, которая позволяет пройти игру за Джоэла - протагониста оригинальной игры:
Кроме того, появился чит, который может быть полезен ряду игроков - он облегчает взлом всех сейфов в игре.
Вероятно одним из самых популярных и востребованных модов для The Last of Us: Part 2 станет изменение спорной внешности Эбби и ряда других персонажей игры. Такой мод пока еще не доступен, но пользователи уже делают первые успехи в области изменения моделей персонажей: для игры вышел загрузчик модов, распаковщик и запаковщик архивов, а одному из моддеров удалось изменить одежду главным героям, поэтому, вероятно, это будет лишь делом времени.
Во прохожу игру и складывается впечатление что изначально гг должен был быть Томи который мстит за убийство родного брата а Элли как в первой части должна была сопровождать его на этом пути. Но воукфем жополизы Кукмана и его воспаленный мозг решили все переделать под повестку
типа не бывает женщин, которые хорошо стреляют? Тогда серии Томб Рейдер вообще бы не было
А в чем твоя претензия? типа потому что гг женского пола?
Дальше можно не читать. Всё с вами понятно.
ну ты и ляпнул хрень, очередной ыксперт
Да там столько всего менять надо, что проще новую игру сделать.
кое-чего поменять можно,даже нужно!например внешность Эбби,да и Дину заодно!Сделать норм.симпотную девку,а не это .....
То есть тут им можно модели изменять? А как в ГОВ черную переделать так никто не может
А зачем по сути? Что глобального изменится?
P. S. Уже кто то минусы ставит. Ну ставьте, ставьте. Если вам так хочется. Это не на что в принципе не повлияет.
Возможно там другие ресурсы, и нет ключа для расшифровки.
То что игры от Сони, не означает, что разные студии делают игры на одном и том же контенте.
Вроде даже какой-то моддер сделал модельку белой Ангрбоды, но вживить её в игру так и не получилось именно из-за отсутствия пакера.
Так переделывали же но админы нексус почти сразу этот мод удалили.https://www.playground.ru/god_of_war_ragnarok/news/na_nexusmods_povtorno_vylozhili_alternativnuyu_angrbodu_iz_god_of_war_ragnarok_v_kommentariyah_nachalsya_suschij_koshmar-1726019
Вроде как на ПК в первую очерендь нудэ моды делают. А тут какой-то Джоэл.
А ты кого хочешь раздеть? Дину или Эбби?
Дина вполне неплоха
xD Интересно как будет выглядеть сцена где Элли со своей подругой в подвале сосётся, там Джоэл будет с ней сосаться? xD
Ааа ха-ха-ха
интересно на это посмотреть...))
Разрабам сначала надо решить проблему с прогрузом шейдеров. Часто карта прогрузилась, где вода недогруз.
Да ну. Странный мод. Вероятно, озвучка и анимации останутся старыми. Его если только ради прикола ставить.
Огонь!
ЛГБТ'шный Дракманн нервно плачет в сторонке.
И даже озвучка Джоэла? Хотя врят ли.) для чего он нужен этот мод?! Так, для прикола если только.
Да,да. Играешь за Джоела, а озвучка Элли.
И анимации Элли
Решил проверить, да, ты оказался прав)
Дааа, вот это моодище!!!)) Можно теперь несколько раз перепройти игру))
Это что за ряд игроков, которым нужно помочь с вводом трёх цифр? Аутисты?
Внешность Джоэла, анимации и голос Элли... ЛГБТешнее мода не придумать. Вы не в ту сторону воюете пегачады)).
действительно какое-то транс получается
Вторую часть уже никакими модами не исправить. Как говорится, за первую часть спасибо, а в это играйте сами)
Сегодня как раз допройду первую часть и примусь за вторую.
Как там оптимизация? На 3080ti в 2к на ультрах пойдёт?
Полетит
Что за завистничек вам минусы в репу кидает? 🤣
нет статеры и лаги, 3080 кал
Ну мало ли. Учитывая современную тенденцию выпускать порой неоптимизированный кусок кода, что даже на флагманах лагает
Ну знать не могу))
Я её вчера ухватил за 40к в идеальном состоянии. Чему тут завидовать?) Позапрошлому поколению видюхи?