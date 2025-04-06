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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.7 2 778 оценок

Для PC-версии The Last of Us: Part 2 уже начали появляться первые моды - один из них позволяет пройти игру за Джоэла

AceTheKing AceTheKing

3 апреля состоялся релиз PC-версии The Last of Us: Part 2 от студии Naughty Dog. Несмотря на то, что с релиза игры прошло всего несколько дней, PC-версия игры уже начала получать первые модификации.

Как стало известно, пользователь Lambi79 выпустил модификацию, которая позволяет пройти игру за Джоэла - протагониста оригинальной игры:

The Last of Us: Part 2 "Всегда играйте за Джоэла в сюжете"

Кроме того, появился чит, который может быть полезен ряду игроков - он облегчает взлом всех сейфов в игре.

Вероятно одним из самых популярных и востребованных модов для The Last of Us: Part 2 станет изменение спорной внешности Эбби и ряда других персонажей игры. Такой мод пока еще не доступен, но пользователи уже делают первые успехи в области изменения моделей персонажей: для игры вышел загрузчик модов, распаковщик и запаковщик архивов, а одному из моддеров удалось изменить одежду главным героям, поэтому, вероятно, это будет лишь делом времени.

26
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Madiark

Во прохожу игру и складывается впечатление что изначально гг должен был быть Томи который мстит за убийство родного брата а Элли как в первой части должна была сопровождать его на этом пути. Но воукфем жополизы Кукмана и его воспаленный мозг решили все переделать под повестку

21
simiola

типа не бывает женщин, которые хорошо стреляют? Тогда серии Томб Рейдер вообще бы не было

-7
Никита Дроздоvv

А в чем твоя претензия? типа потому что гг женского пола?

1
Costollom
Во прохожу игру

Дальше можно не читать. Всё с вами понятно.

1
Left Behind.PG

ну ты и ляпнул хрень, очередной ыксперт

0
Кей Овальд

Да там столько всего менять надо, что проще новую игру сделать.

14
TERMINATOR-T800

кое-чего поменять можно,даже нужно!например внешность Эбби,да и Дину заодно!Сделать норм.симпотную девку,а не это .....

0
malars0

То есть тут им можно модели изменять? А как в ГОВ черную переделать так никто не может

7
Никита Дроздоvv

А зачем по сути? Что глобального изменится?

P. S. Уже кто то минусы ставит. Ну ставьте, ставьте. Если вам так хочется. Это не на что в принципе не повлияет.

-6
tesla707

Возможно там другие ресурсы, и нет ключа для расшифровки.
То что игры от Сони, не означает, что разные студии делают игры на одном и том же контенте.

Вроде даже какой-то моддер сделал модельку белой Ангрбоды, но вживить её в игру так и не получилось именно из-за отсутствия пакера.

0
SexualHarassmentPanda tesla707

Так переделывали же но админы нексус почти сразу этот мод удалили.https://www.playground.ru/god_of_war_ragnarok/news/na_nexusmods_povtorno_vylozhili_alternativnuyu_angrbodu_iz_god_of_war_ragnarok_v_kommentariyah_nachalsya_suschij_koshmar-1726019

0
Yoshemitsu

Вроде как на ПК в первую очерендь нудэ моды делают. А тут какой-то Джоэл.

5
HellowRainbow

А ты кого хочешь раздеть? Дину или Эбби?

2
simiola HellowRainbow

Дина вполне неплоха

-5
zjkjt simiola
0
Liwan

xD Интересно как будет выглядеть сцена где Элли со своей подругой в подвале сосётся, там Джоэл будет с ней сосаться? xD

1
Sky 725

Ааа ха-ха-ха

3
TERMINATOR-T800

интересно на это посмотреть...))

0
enigmahas

Разрабам сначала надо решить проблему с прогрузом шейдеров. Часто карта прогрузилась, где вода недогруз.

1
Никита Дроздоvv

Да ну. Странный мод. Вероятно, озвучка и анимации останутся старыми. Его если только ради прикола ставить.

1
tesla707

Огонь!
ЛГБТ'шный Дракманн нервно плачет в сторонке.

1
Сергей Понащенко

И даже озвучка Джоэла? Хотя врят ли.) для чего он нужен этот мод?! Так, для прикола если только.

0
bubenson

Да,да. Играешь за Джоела, а озвучка Элли.

0
Никита Дроздоvv bubenson

И анимации Элли

1
MadPyramus Никита Дроздоvv

Решил проверить, да, ты оказался прав)

0
Сергей Понащенко MadPyramus

Дааа, вот это моодище!!!)) Можно теперь несколько раз перепройти игру))

0
Great-heartedElio

Это что за ряд игроков, которым нужно помочь с вводом трёх цифр? Аутисты?

0
Despot_Aspid

Внешность Джоэла, анимации и голос Элли... ЛГБТешнее мода не придумать. Вы не в ту сторону воюете пегачады)).

0
Никита Дроздоvv

действительно какое-то транс получается

0
PhantomTahm

Вторую часть уже никакими модами не исправить. Как говорится, за первую часть спасибо, а в это играйте сами)

-3
goodneighbor
-9
Вячеслав Колмаков

Сегодня как раз допройду первую часть и примусь за вторую.
Как там оптимизация? На 3080ti в 2к на ультрах пойдёт?

-11
CobraN8

Полетит

-3
Brigbyman1992 CobraN8

Что за завистничек вам минусы в репу кидает? 🤣

-6
ze1n_82

нет статеры и лаги, 3080 кал

-3
Вячеслав Колмаков ze1n_82

Ну мало ли. Учитывая современную тенденцию выпускать порой неоптимизированный кусок кода, что даже на флагманах лагает

0
Вячеслав Колмаков Brigbyman1992

Ну знать не могу))
Я её вчера ухватил за 40к в идеальном состоянии. Чему тут завидовать?) Позапрошлому поколению видюхи?

-3