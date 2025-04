Для PC-версии The Last of Us: Part 2 уже начали появляться первые моды - один из них позволяет пройти игру за Джоэла

3 апреля состоялся релиз PC-версии The Last of Us: Part 2 от студии Naughty Dog. Несмотря на то, что с релиза игры прошло всего несколько дней, PC-версия игры уже начала получать первые модификации.

Как стало известно, пользователь Lambi79 выпустил модификацию, которая позволяет пройти игру за Джоэла - протагониста оригинальной игры:

Кроме того, появился чит, который может быть полезен ряду игроков - он облегчает взлом всех сейфов в игре.

Вероятно одним из самых популярных и востребованных модов для The Last of Us: Part 2 станет изменение спорной внешности Эбби и ряда других персонажей игры. Такой мод пока еще не доступен, но пользователи уже делают первые успехи в области изменения моделей персонажей: для игры вышел загрузчик модов, распаковщик и запаковщик архивов, а одному из моддеров удалось изменить одежду главным героям, поэтому, вероятно, это будет лишь делом времени.