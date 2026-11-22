Для компьютерной версии The Last of Us Part II Remastered состоялся релиз масштабной модификации Twelve Weeks, добавляющей полноценный многопользовательский режим. Примечательно, что ещё в сентябре 2026 года Sony закрыла разработку другого проекта с аналогичной целью, однако теперь поклонники серии получили возможность сражаться друг с другом благодаря новой модификации.

Twelve Weeks представляет собой бесплатный мультиплеер, вдохновлённый классическим режимом Factions из первой The Last of Us. Модификация поддерживает сражения до восьми игроков в формате 4 на 4, позволяя выступать на стороне WLF или Серафитов. Доступны два основных режима: Supply Raid, где команды должны уничтожить подкрепления противника, и Interrogation, в котором необходимо допрашивать поверженных врагов, чтобы обнаружить и разграбить неприятельский тайник.

Игрокам доступны оружие и навыки из оригинального мультиплеера The Last of Us, восемь готовых классов и возможность создать до шести собственных комплектов снаряжения. Во время матчей можно собирать ресурсы, создавать коктейли Молотова, бомбы, аптечки и другие предметы, а также улучшать оружие и приобретать броню. Кроме того, разработчики адаптировали систему ближнего боя из одиночной кампании The Last of Us Part II, включая уклонения, контратаки и использование различного холодного оружия.

Отдельной особенностью стала система выживания клана, рассчитанная на 12 игровых недель. Каждый матч соответствует одному дню, а добытые припасы необходимы для поддержания здоровья и выживания членов поселения. Также предусмотрены задания, события, развитие лагеря и настройка внешности персонажей.

На момент релиза модификация включает 14 карт, двенадцать из которых взяты из The Last of Us Part II, а ещё две — Bookstore и Plaza — из первой части. Для использования последних потребуется собственная копия The Last of Us Part I. Мультиплеер поддерживает поиск матчей через игровое лобби, совместное участие с друзьями и серверы в Европе и Северной Америке. Предусмотрена система защиты от читеров, а возможность проведения приватных матчей появится позднее.

Twelve Weeks распространяется бесплатно через собственный лаунчер, который устанавливает модификацию в лицензионную Steam-версию The Last of Us Part II Remastered и автоматически обновляет её. При этом игроки могут в любой момент переключаться между мультиплеером и оригинальной одиночной кампанией. Разработчики также опубликовали официальный трейлер, демонстрирующий игровой процесс.