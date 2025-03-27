Дракманн лично снял для второго сезона "Одних из нас" эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка

Помните эпизод про Билла и Фрэнка из первого сезона «Одних из нас»? Так вот, создатели сериала Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн намекнули, что во втором сезоне нас ждёт что-то похожее. Правда, Мэйзин тут же уточнил, что они не пытались просто скопировать успешную формулу — типа «всем понравилось, давайте повторим». По его словам, новый эпизод получился уникальным и вырос из сюжета естественным образом. А снимал его, кстати, сам Дракманн.
Что именно нам покажут — пока загадка. Никаких подробностей создатели раскрывать не стали, только сказали, что стоит просто самим дождаться и увидеть всё своими глазами. А ждать осталось не так уж долго — второй сезон «Одних из нас» начнёт выходить на HBO и Max 13 апреля 2025 года.
Сами себя закапывают, отлично.
Что именно нам покажут — пока загадка.
Нам покажут дополнительные сцены...
А чей это мотоцикл? Это не мотоцикл ,а ракета...А чья эта ракета? Зеда . А кто такой Зед? А Зеда больше нет ...
Жопораздирающая
во всех смыслах формула
)
Я думаю что у дракмана не все в порядке с головой из-за вмятины
Какой же он мерзкий ушлепок...
+
Всем понравилось ? Ну это громко сказано...
Он про свой круг общения, а там одни педерасты
Вот лишь бы лишь бы вставить этих глиномесов, где зачастую в играх и фильмах этот позор не несёт никакой смысловой нагрузки и вообще не влияет на сюжет
Как же достала эта питушня в этом нетфликсе и прочем дерьме...
Можно же просто не смотреть. Вас же с дулом у виска не заставляют
Что? Серьезно? Всем понравилось?.. Да и один только выбор актрисы на главную женскую роль изначально отбил всякое желание это смотреть. Ну как можно было выбрать НАСТОЛЬКО непохожую актрису на роль Элли?? Ну даже отдаленно не напоминает оригинал же, ну.
Самый уродливый и позорящий человеческое достоинство сериал, насколько же испохабили образ Элли, это сериал для геев.
Хасбулат?)
Да это он
Это про тот спешиал гейский эпизод? До него норм сериал смотрел, на нем бросил
С песочные человеком тоже самое было: смотришь сериал, вроде норм, потом спешиал лгбт эпизод и сериал в топку
Продолжайте в том же духе, нафиг же хорошие сериалы по 10 сезонов, пару эпизодов посмотрел и хватит
Сейчас это видимо, как пляжный эпизод, обязательно надо добавить в любой сериал, мульт, игру...
>Нил Дракманн
Если какая новость про него, то каждый раз что-то из этой области. Как же он надоел заставлять меня его презирать...
Ктоб сомневался, что питушачьий дрюкман жиденок придумал самое питушинное в этой игре и фильме
не смотрел , но осуждаю!
Дракман - патентованый дегенерат! Лишний раз убеждаюсь,что успешная игра вышедшая из под его пера - это не более,чем везение
Дракман офигенный гейм-дизайнер и отличный производственник в его играх отличный геймплей и они вылизаны до блеска. А вот как сценарист он посредственность там даже проблема не в воуке, а в том что они тупые как пробка. Успех старых игр в том что Дракман просто делал свою работу дизайнил игры. А сценарий писал талантливый человек Эми Хеннинг.
Успехи Дракмана даже, как гейм-дизайнера бы 7-12 лет назад(это если от TLOU считать. В сериале же невидно не один из его талантов. Либо его Мазин "задоминировал" по полной,либо талант кончился.
TLOU2 который 5 лет назад вышел. С геймдизайнерской стороны хорошая же игра один из лучших стелс экшенов. И режиссура там хорошая. Это сценарий там боль моя дырка задница. Так и с клубничкой срежиссировано то хорошо это сценарий пп.
Кому как. TLOU2 не могу назвать хорошей игрой ни с какой стороны. А сепия с клубничкой,так вообще пособие по тому,как не надо ни сценарии писать,ни режиссировать,ни вообще что либо делать.
"Всем понравилось"???
Сракман пробивает дальше дно
Пора бы Дрюкману переходить на задний привод.)))
Г*вно месы
ААА всем понравилось, давайте повторим, понятно...
Дрюкман может и талантливый игродел, но над такими как дрюкман должен стоят цензор и беспощадно пресекать всю его гомосятину.
Лично Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн будут сниматься. Камео...
🤢🤢🤢
Дракман на площадке становился несколько раз раком , показывал как правильно изображать любовь между мужчинами . Информация достоверная
Конечно будет :Элли , потеющая над волосатым пирогом Дины // Borat Sagdiev
Про подмыхи забыл )
Опять смотреть пол этого теперь сезона на перемотке? )))
Я и не сомневался, что будет ещё хуже. А уж если главный гуанарь игропрома "руку" приложил...
Пидерасты
Вообще, если бы в том эпизоде были разнополые персы, то он бы реально вышел романтичным. Мне он очень зашёл и так, поставлен просто отлично.
Лично у меня гораздо большее отвращение вызывает Эббинатор из игры. Это сознательное нереалистичное уродование внешности во имя повестки мне кажется более отвратным, чем парочка мирных геев.
Серия хоть и вызывает рвотные позывы, но она лучше всего остального сериала и единственная хоть как то отличается от игры, специально перед просмотром прошел впервые ластуху чтобы сериал как то шире показал этот мир и привнес что-то новое, именно за чем-то новым и смотрел его, а там кроме вот этого ничего нового и не было все чуть ли не по кадрам сняли как в игре. Я такую экранизацию не понял совсем
угу, если будет "привнес что-то новое", то тогда многие завоняют "НЕ канон!". И будут правы. так что лютые минусы тебе.