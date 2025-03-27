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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 384 оценки

Дракманн лично снял для второго сезона "Одних из нас" эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка

Lunersun Lunersun

Помните эпизод про Билла и Фрэнка из первого сезона «Одних из нас»? Так вот, создатели сериала Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн намекнули, что во втором сезоне нас ждёт что-то похожее. Правда, Мэйзин тут же уточнил, что они не пытались просто скопировать успешную формулу — типа «всем понравилось, давайте повторим». По его словам, новый эпизод получился уникальным и вырос из сюжета естественным образом. А снимал его, кстати, сам Дракманн.

Сериал The Last of Us от HBO напрямую говорит об ориентации Билла и Фрэнка

Что именно нам покажут — пока загадка. Никаких подробностей создатели раскрывать не стали, только сказали, что стоит просто самим дождаться и увидеть всё своими глазами. А ждать осталось не так уж долго — второй сезон «Одних из нас» начнёт выходить на HBO и Max 13 апреля 2025 года.

-87
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
smallhell

Сами себя закапывают, отлично.

39
Jayne Cobb

Что именно нам покажут — пока загадка.

Нам покажут дополнительные сцены...

4
Pastoral Jayne Cobb

А чей это мотоцикл? Это не мотоцикл ,а ракета...А чья эта ракета? Зеда . А кто такой Зед? А Зеда больше нет ...

1
Karakytik
28
0ncnjqybr
29
Wing42 0ncnjqybr
-3
Karakytik

Жопораздирающая

19
Кот Миша

во всех смыслах формула

5
MNM 1985

)

4
vertehwost

Я думаю что у дракмана не все в порядке с головой из-за вмятины

19
HellowRainbow

Какой же он мерзкий ушлепок...

17
Phoenix67

+

3
Bateaserii Batea

Всем понравилось ? Ну это громко сказано...

15
LukotakinaZ

Он про свой круг общения, а там одни педерасты

4
Валерий Юриков

Вот лишь бы лишь бы вставить этих глиномесов, где зачастую в играх и фильмах этот позор не несёт никакой смысловой нагрузки и вообще не влияет на сюжет

15
0ncnjqybr
эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка
15
RUS_72_Tyumen

Как же достала эта питушня в этом нетфликсе и прочем дерьме...

11
zero sleep

Можно же просто не смотреть. Вас же с дулом у виска не заставляют

-5
rmplaton
«всем понравилось, давайте повторим»

Что? Серьезно? Всем понравилось?.. Да и один только выбор актрисы на главную женскую роль изначально отбил всякое желание это смотреть. Ну как можно было выбрать НАСТОЛЬКО непохожую актрису на роль Элли?? Ну даже отдаленно не напоминает оригинал же, ну.

8
Vidgor-int

Самый уродливый и позорящий человеческое достоинство сериал, насколько же испохабили образ Элли, это сериал для геев.

7
MNM 1985
2
kolinmah MNM 1985

Хасбулат?)

1
MNM 1985 kolinmah

Да это он

0
Lyс

Это про тот спешиал гейский эпизод? До него норм сериал смотрел, на нем бросил

С песочные человеком тоже самое было: смотришь сериал, вроде норм, потом спешиал лгбт эпизод и сериал в топку

Продолжайте в том же духе, нафиг же хорошие сериалы по 10 сезонов, пару эпизодов посмотрел и хватит

6
ka27

Сейчас это видимо, как пляжный эпизод, обязательно надо добавить в любой сериал, мульт, игру...

1
RoboB

>Нил Дракманн

Если какая новость про него, то каждый раз что-то из этой области. Как же он надоел заставлять меня его презирать...

6
Peace Dead

Ктоб сомневался, что питушачьий дрюкман жиденок придумал самое питушинное в этой игре и фильме

6
Hugemozg

не смотрел , но осуждаю!

6
Джейкоб Этезов

Дракман - патентованый дегенерат! Лишний раз убеждаюсь,что успешная игра вышедшая из под его пера - это не более,чем везение

5
PuHAC

Дракман офигенный гейм-дизайнер и отличный производственник в его играх отличный геймплей и они вылизаны до блеска. А вот как сценарист он посредственность там даже проблема не в воуке, а в том что они тупые как пробка. Успех старых игр в том что  Дракман просто делал свою работу дизайнил игры. А сценарий писал талантливый человек Эми Хеннинг.  

6
Джейкоб Этезов PuHAC

Успехи Дракмана даже, как гейм-дизайнера бы 7-12 лет назад(это если от TLOU считать. В сериале же невидно не один из его талантов. Либо его Мазин "задоминировал" по полной,либо талант кончился.

0
PuHAC Джейкоб Этезов

TLOU2 который 5 лет назад вышел. С геймдизайнерской стороны хорошая же игра один из лучших стелс экшенов. И режиссура там хорошая. Это сценарий там боль моя дырка задница. Так и с клубничкой срежиссировано то хорошо это сценарий пп. 

1
Джейкоб Этезов PuHAC

Кому как. TLOU2 не могу назвать хорошей игрой ни с какой стороны. А сепия с клубничкой,так вообще пособие по тому,как не надо ни сценарии писать,ни режиссировать,ни вообще что либо делать.

0
Darth_Boris

"Всем понравилось"???

4
Rorschach93

Сракман пробивает дальше дно

3
SOLUS5678

Пора бы Дрюкману переходить на задний привод.)))

3
Носферату Убивату

Г*вно месы

2
6363

ААА всем понравилось, давайте повторим, понятно...

2
kolinmah

Дрюкман может и талантливый игродел, но над такими как дрюкман должен стоят цензор и беспощадно пресекать всю его гомосятину.

2
ZAUSA
Что именно нам покажут — пока загадка.

Лично Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн будут сниматься. Камео...

1
Kolyambus

🤢🤢🤢

1
Albero

Дракман на площадке становился несколько раз раком , показывал как правильно изображать любовь между мужчинами . Информация достоверная

1
Пользователь ВКонтакте

Конечно будет :Элли , потеющая над волосатым пирогом Дины // Borat Sagdiev

1
MNM 1985

Про подмыхи забыл )

0
askazanov

Опять смотреть пол этого теперь сезона на перемотке? )))

0
Кей Овальд

Я и не сомневался, что будет ещё хуже. А уж если главный гуанарь игропрома "руку" приложил...

0
UnitedFarren

Пидерасты

0
Джон Сноу 2

Вообще, если бы в том эпизоде были разнополые персы, то он бы реально вышел романтичным. Мне он очень зашёл и так, поставлен просто отлично.

Лично у меня гораздо большее отвращение вызывает Эббинатор из игры. Это сознательное нереалистичное уродование внешности во имя повестки мне кажется более отвратным, чем парочка мирных геев.

-3
-zotik-
-5
Kamishini1993

Серия хоть и вызывает рвотные позывы, но она лучше всего остального сериала и единственная хоть как то отличается от игры, специально перед просмотром прошел впервые ластуху чтобы сериал как то шире показал этот мир и привнес что-то новое, именно за чем-то новым и смотрел его, а там кроме вот этого ничего нового и не было все чуть ли не по кадрам сняли как в игре. Я такую экранизацию не понял совсем

-9
altos13

угу, если будет "привнес что-то новое", то тогда многие завоняют "НЕ канон!". И будут правы. так что лютые минусы тебе.

0