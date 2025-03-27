Дракманн лично снял для второго сезона "Одних из нас" эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка

Помните эпизод про Билла и Фрэнка из первого сезона «Одних из нас»? Так вот, создатели сериала Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн намекнули, что во втором сезоне нас ждёт что-то похожее. Правда, Мэйзин тут же уточнил, что они не пытались просто скопировать успешную формулу — типа «всем понравилось, давайте повторим». По его словам, новый эпизод получился уникальным и вырос из сюжета естественным образом. А снимал его, кстати, сам Дракманн.

Что именно нам покажут — пока загадка. Никаких подробностей создатели раскрывать не стали, только сказали, что стоит просто самим дождаться и увидеть всё своими глазами. А ждать осталось не так уж долго — второй сезон «Одних из нас» начнёт выходить на HBO и Max 13 апреля 2025 года.