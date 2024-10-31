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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 214 оценок

"Эй, Дракманн, возьми и меня!" Майкл из GTA 5 хочет присоединиться к актёрскому составу экранизации The Last of Us

Gutsz
Новости

Сериал по мотивам The Last of Us от HBO стал одним из немногих примеров удачных экранизаций игр. Шоу смогло завоевать симпатии не только большинства поклонников оригинала, но и обычных зрителей вместе с придирчивыми критиками. Первый сезон отличился высокими рейтингами и получил несколько престижных наград. Сейчас активно идут съёмки второго сезона, который будет посвящён событиям The Last of Us: Part 2, и это событие не хочет пропускать звезда GTA 5. Нед Люк, известный как Майкл из игры от Rockstar Games, напрямую обратился к создателям сериала.

В недавнем интервью Нед Люк признался, что остался под большим впечатлением от первого сезона. Он осознавал значимость этой игровой франшизы и был приятно удивлён, насколько детально был воссоздан постапокалиптический мир в сериале. Актёр даже был разочарован, что упустил возможность поучаствовать в создании такой качественной экранизации, но всё ещё не теряет надежду.

"Я люблю это шоу. Я был немного зол, что не попал в него. Я всегда злюсь, если не попадаю в хорошие проекты".

Люк по-прежнему надеется присоединиться к актёрскому составу. Он уверен, что для него легко найдётся место на съёмочной площадке, поэтому он обратился к Нилу Дракманну — создателю оригинальной игры и сценаристу сериала:

"Эй, Дракманн, если ты это смотришь, мужик, как насчёт TLoU Часть 2? Там должно быть что-то для меня".

Второй сезон сериала The Last of Us запланирован к премьере на начало следующего года. По слухам, шоу полностью повторит сюжет второй части игры, но будет разделено на несколько сезонов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Будет Эбби играть? // Максим Брагин

6
Кей Овальд

Зачем? Так хочет обмазаться дерьмом?

0
Paramezan
Сериал по мотивам The Last of Us от HBO стал одним из немногих примеров удачных экранизаций игр

самая удачная экранизация, единственное что тут удачное это попадания Педро Паскаля в роли джоуля. А все остальное очень посредственное, к примеру элли которая сыграла Белла Рамзи. Она не характером не похожа не внешностью. или людям очень сильно понравилась история с двумя влюблёнными мужчинами?

0
aka_poroh

Сомневаюсь что Беллу Рамзи отстранят от роли в его пользу

0