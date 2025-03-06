Элли и Джоэл на новых кадрах второго сезона "Одни из нас"

Издание Variety представила свежие кадры из второго сезона «Одни из нас», а также поделилось фотографиями из закулисья съёмок продолжения экранизации видеоигры. На них можно увидеть Педро Паскаля, Беллу Рамзи, Кейтлин Дивер, Гэбриел Луна, Янга Мазино и Изабелу Мерсед.
В новом интервью создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мазин также подтвердили, что события второй части игры растянутся на несколько сезонов. Пока они не могут сказать точную цифру, но объём работы предстоит колоссальный. События продолжения телешоу будут развиваться в основном в городе Джексон, погрузившись ещё глубже в отношения Элли и Джоэля.
Посмотреть новые эпизоды «Одни из нас» можно будет 13 апреля.
Надеюсь Педро Паскаль хорошо играет в гольф
алкаш мужичок
Уберите из кино старых дидов и школьников смотрится не ралистично
Дракман чую во 2 сезоне галимотьи налепит ещё хуже чем в игре!
Жду сезон, ради Эббинатора здорового человека
по сравнению с другими актерами так выбивается. Ну страшненькая она, ну что тут поделать, людям нравится смотреть на красивых людей, для актеров это достаточно важный момент. Зачем отрывать от сюжетного повествования мыслями о том на сколько она красивая ну или для тех кому это важно мыслями о том какое же у нас терпимое сообщество кинематографистов
Клюшка уже заждалась его
нафиг им новую часть игры делать, вон сериал рекламирует уже вышедшие игры, отличные деньги гребут сони)
Да только перед этим 4 апреля пользователи пк испробуют клюшку номер 9!И надеюсь элли не будет чёрной!Как это было в первой части с чёрным джоэлем!