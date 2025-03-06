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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 353 оценки

Элли и Джоэл на новых кадрах второго сезона "Одни из нас"

Simple Jack
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Издание Variety представила свежие кадры из второго сезона «Одни из нас», а также поделилось фотографиями из закулисья съёмок продолжения экранизации видеоигры. На них можно увидеть Педро Паскаля, Беллу Рамзи, Кейтлин Дивер, Гэбриел Луна, Янга Мазино и Изабелу Мерсед.

В новом интервью создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мазин также подтвердили, что события второй части игры растянутся на несколько сезонов. Пока они не могут сказать точную цифру, но объём работы предстоит колоссальный. События продолжения телешоу будут развиваться в основном в городе Джексон, погрузившись ещё глубже в отношения Элли и Джоэля.

Посмотреть новые эпизоды «Одни из нас» можно будет 13 апреля.

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-14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gelyr

Надеюсь Педро Паскаль хорошо играет в гольф

2
ТемныйВластелин
0
ka27

алкаш мужичок

1
Fatcannabis

Уберите из кино старых дидов и школьников смотрится не ралистично

0
SERGEY-SP

Дракман чую во 2 сезоне галимотьи налепит ещё хуже чем в игре!

0
K0t Felix

Жду сезон, ради Эббинатора здорового человека

0
otmorozzzov

по сравнению с другими актерами так выбивается. Ну страшненькая она, ну что тут поделать, людям нравится смотреть на красивых людей, для актеров это достаточно важный момент. Зачем отрывать от сюжетного повествования мыслями о том на сколько она красивая ну или для тех кому это важно мыслями о том какое же у нас терпимое сообщество кинематографистов

0
WarCraf4er

Клюшка уже заждалась его

0
ТемныйВластелин

нафиг им новую часть игры делать, вон сериал рекламирует уже вышедшие игры, отличные деньги гребут сони)

0
SERGEY-SP

Да только перед этим 4 апреля пользователи пк испробуют клюшку номер 9!И надеюсь элли не будет чёрной!Как это было в первой части с чёрным джоэлем!

-1