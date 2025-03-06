Элли и Джоэл на новых кадрах второго сезона "Одни из нас"

Издание Variety представила свежие кадры из второго сезона «Одни из нас», а также поделилось фотографиями из закулисья съёмок продолжения экранизации видеоигры. На них можно увидеть Педро Паскаля, Беллу Рамзи, Кейтлин Дивер, Гэбриел Луна, Янга Мазино и Изабелу Мерсед.

В новом интервью создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мазин также подтвердили, что события второй части игры растянутся на несколько сезонов. Пока они не могут сказать точную цифру, но объём работы предстоит колоссальный. События продолжения телешоу будут развиваться в основном в городе Джексон, погрузившись ещё глубже в отношения Элли и Джоэля.

Посмотреть новые эпизоды «Одни из нас» можно будет 13 апреля.