"Это Skyrim для PlayStation" - трейлер The Last of Us Complete утопили в дизлайках

После слухов о том, что Sony готовит что-то, связанное с The Last of Us, вчера разработчик Naughty Dog наконец представил The Last of Us Complete, издание, которое включает в себя The Last of Us Part 1 и The Last of Us Part 2 Remastered.

Это издание теперь доступно в PlayStation Store. В то же время, менее чем за 24 часа после анонса этого издания, общественность уже раскритиковала Sony и Naughty Dog на YouTube.

Например, видео, загруженное официальным каналом PlayStation на YouTube, набрало 9,3 тысяч лайков и 16,6 тысяч дизлайков. Ситуация повторяется на канале IGN с 2,3 тысячами лайков и 4,3 дизлайками.

В разделе комментариев сотни пользователей критикуют и высмеивают это объявление, о котором никто не просил. Есть даже комментарий, в котором шутят, что The Last of Us — это Skyrim для PlayStation.

Переизданная, переупакованная и переименованная версия ремейка и ремастера. Переосмысленная, переработанная и перепродаваемая для вашего повторного потребления.

Это уже даже не доение коровы. Это больше похоже на высасывание костного мозга из ее костей.

Не волнуйтесь. Если кто-то пропустил версии для PS3, PS4 и PS5, они будут перевыпущены и на PS6!.

С таким объемом работы, который вы, ребята, вложили во все эти переиздания, вы могли бы сделать новую игру, а не позориться.