"Это Skyrim для PlayStation" - трейлер The Last of Us Complete утопили в дизлайках

После слухов о том, что Sony готовит что-то, связанное с The Last of Us, вчера разработчик Naughty Dog наконец представил The Last of Us Complete, издание, которое включает в себя The Last of Us Part 1 и The Last of Us Part 2 Remastered.
Это издание теперь доступно в PlayStation Store. В то же время, менее чем за 24 часа после анонса этого издания, общественность уже раскритиковала Sony и Naughty Dog на YouTube.
Например, видео, загруженное официальным каналом PlayStation на YouTube, набрало 9,3 тысяч лайков и 16,6 тысяч дизлайков. Ситуация повторяется на канале IGN с 2,3 тысячами лайков и 4,3 дизлайками.
В разделе комментариев сотни пользователей критикуют и высмеивают это объявление, о котором никто не просил. Есть даже комментарий, в котором шутят, что The Last of Us — это Skyrim для PlayStation.
Переизданная, переупакованная и переименованная версия ремейка и ремастера. Переосмысленная, переработанная и перепродаваемая для вашего повторного потребления.
Это уже даже не доение коровы. Это больше похоже на высасывание костного мозга из ее костей.
Не волнуйтесь. Если кто-то пропустил версии для PS3, PS4 и PS5, они будут перевыпущены и на PS6!.
С таким объемом работы, который вы, ребята, вложили во все эти переиздания, вы могли бы сделать новую игру, а не позориться.
Ля, ПГ верни нормальные минусы и плюсы... что за кринжовые эмодзи...
Работает не ломай. Но нет надо выпендриться((
успех ТГ покоя не даёт
у меня они вообще не отображаются, только полосы какие то
Реакции лучше
да хрень, могли бы сделать сразу как в ТГ чтоб количество каждого смайлика отображалось, а то еще ковырять че то надо
Лучше бы сборники всех частей Infamous и Uncharted на пк выпустили.
Пора делать так чтобы у них акции рухнули, возможно тогда они перестанут заниматься подобным непотребством.
Слыш купи
сони срочно нужно разработать тлоу 3 чтобы могли трилогию продать еще 10 лет :D
гта вон до сих пор продают школоте
Сравнение с высасыванием костного мозга прикольное)) теперь я знаю что можно писать про дрисней и ЗВ 👍
Они бы так игры новые лучше выпускали !