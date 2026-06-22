Фанат воссоздаёт мультиплеер Factions в The Last of Us Part 2 - проект приближается к полноценному PvP-режиму

После отмены The Last of Us Online от Naughty Dog интерес к мультиплеерной части серии долго оставался на уровне ностальгии, однако теперь он неожиданно получил вторую жизнь. Моддер Speclizer разрабатывает полноценный многопользовательский режим для The Last of Us Part II, фактически воссоздавая концепцию Factions внутри одиночной игры.

Проект начался как технический эксперимент с двумя синхронизированными экземплярами Элли в локальной среде, но со временем превратился в масштабную систему. По словам автора, с января 2026 года разработка переросла в полноценный прототип PvP-режима. Недавно Speclizer опубликовал 25-минутное видео геймплея, где уже можно увидеть базовые элементы будущего мультиплеера: выбор снаряжения, карты, систему возрождения и первые рабочие PvP-механики.

За последние месяцы моддер детально разобрал ключевые системы игры. Он реализовал синхронизацию передвижения, инвентаря, оружия, взаимодействия с объектами и даже сложных анимаций вроде пролезания через узкие проходы. Отдельного внимания заслуживает работа с системой попаданий: из-за особенностей движка пули изначально не регистрировали удары по другому игроку, но Speclizer переработал слои коллизий, заставив игру воспринимать второго участника как вражеский объект. Это позволило корректно обрабатывать урон и реакции на попадания.

Постепенно мод обрастал системами, характерными для оригинального Factions: счётчиком жизней, точками возрождения, радаром и логикой матчей в формате 1 на 1. В результате получился рабочий прототип, который уже напоминает полноценный соревновательный режим, пусть и в ограниченном виде.

При этом проект остаётся неофициальным и ориентирован исключительно на ПК-версию The Last of Us Part II. Сам автор подчёркивает экспериментальный характер разработки, а также не исключает, что потенциальный релиз может столкнуться с претензиями правообладателей, включая возможные DMCA-запросы со стороны Sony и Naughty Dog.

Тем не менее, на фоне отсутствия официального мультиплеера именно такие инициативы частично закрывают спрос аудитории, которая до сих пор считает Factions одной из самых атмосферных PvP-интерпретаций в жанре.