Фанатам не понравился новый отрывок второго сезона The Last of Us

В преддверии премьеры второго сезона The Last of Us, запланированной на 13 апреля, в сети появился свежий фрагмент сериала — и вызвал бурную реакцию. В сцене Элли и Томми находятся за пределами Джексона посреди зимы.
Наибольшее негодование фанатов вызвала сцена, в которой Элли громко кричит о своём иммунитете к кордицепсу — прямо на открытой местности. Томми отказывается обсуждать эту тему, ссылаясь на некое табу, но зрители посчитали поведение девушки неуместным и незрелым.
Многие уверены: если Элли в сцене уже 19 лет, то она совсем не изменилась с прошлого сезона.
Многократно переваренный кал // Виталий Орлов
Еб..ла а не сериал !После игры смотреть эту по..ень я хз каким надо быть!
Какая игра такой и сериал
Игра по сравнению с сериалом шедевр космических масштабов!
Но только первая часть
игра и без сравнений вполне супер
т.е. если игра дно Черного моря, то сериал уже Марианская впадина?)
Хорошо, что я не фанат. Не приходиться смотреть всякое дерьмо только потому, что это очередная экранизация какой-то игры.
Доооо, актриса умеет играть, ага....ну и бредятина конечно.
чет фанаты не очень спешат проглотнуть 2 сезон. Я вот думаю насколько было бы проще если бы просто взяли подходящего актера на роль Элли?
Сильно это бы не помогло, сюжет тоже надо менять
Я тоже фанат этих игр, но зачем эту дауниху взяли так и не понял, да и 2 сезон смотреть даже не планирую
Помогло бы очень сильно, хоть рвотн позывов бы не было от рожи орка
Наслаждайтесь 💩💩💩
Аутизм же.
скорее даунизм, да и морда лица как бы намекает ... взять какую то лоботомитку на роль вполне красивой в игре(хоть и сама игра кал редкостный, но отдельные работы на 34правиле с ГГиней стоят внимания) девки это надо самим теми самыми лоботомитами быть.. хотя они и есть..
Так она и в первом сезоне вела себя, как поехавшая и не соответствовала игре
// Константин Игоревич
единственное что спасло бы сериал, это если бы они сделали 3 серию с чуваком делающие шовинистические бутерброды
даже нех*р сказать...
А мне понравился сериал-первая серия, первые минут двадцать)) потом снёс и больше никогда не пытался смотреть эту дичь.
Чтоб не хейтить, просто воспринимайте подобные сериалы как пародию-комедию и ловите лулзы
Что за убожество! Элли в игре тоже не красотка, но эта чупакабра даже со спины с 50 метров Элли не напоминает!
Это так.
Смотрите на бедро паскаля а не на сериал и на аутистку
Страшно подумать, что во втором сезоне... Если, уж, в первом сезоне завезли пиндосов и всю серию посвятили этому "голубому вагону", а в игре и близко этого не было, то что же будет во втором, когда в самой игре присутствует подобное...?!
ну да аутизм на лицо
отборное испражнение... от этого серика тошнит уже!
игра сама по себе высер, по сюжету, по тупезне, по повесточкам амномесов, лизух, неопределившихся с пиписькой детей, феменизм терменаторов....но в игре хоть ужасом своей физианомии никто не пугает, в отличии от сериала, где ГГ вырезали по сюжету и осталась "красотка" с аутизмом... сериал будет просто "сногсшибательным" калом.
американцы позеры просто и все