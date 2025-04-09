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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.9 3 117 оценок

Фанатам не понравился новый отрывок второго сезона The Last of Us

butcher69 butcher69

В преддверии премьеры второго сезона The Last of Us, запланированной на 13 апреля, в сети появился свежий фрагмент сериала — и вызвал бурную реакцию. В сцене Элли и Томми находятся за пределами Джексона посреди зимы.

Наибольшее негодование фанатов вызвала сцена, в которой Элли громко кричит о своём иммунитете к кордицепсу — прямо на открытой местности. Томми отказывается обсуждать эту тему, ссылаясь на некое табу, но зрители посчитали поведение девушки неуместным и незрелым.

Многие уверены: если Элли в сцене уже 19 лет, то она совсем не изменилась с прошлого сезона.

12
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Многократно переваренный кал // Виталий Орлов

27
SERGEY-SP

Еб..ла а не сериал !После игры смотреть эту по..ень я хз каким надо быть!

19
caliskan

Какая игра такой и сериал

0
SERGEY-SP caliskan

Игра по сравнению с сериалом шедевр космических масштабов!

7
Han Yslat SERGEY-SP

Но только первая часть

-2
gegod SERGEY-SP

игра и без сравнений вполне супер

1
Шаман Шаманыч SERGEY-SP

т.е. если игра дно Черного моря, то сериал уже Марианская впадина?)

0
Хаттаб жив

Хорошо, что я не фанат. Не приходиться смотреть всякое дерьмо только потому, что это очередная экранизация какой-то игры.

11
CraftyWest

Доооо, актриса умеет играть, ага....ну и бредятина конечно.

9
BitMan_and_Roban

чет фанаты не очень спешат проглотнуть 2 сезон. Я вот думаю насколько было бы проще если бы просто взяли подходящего актера на роль Элли?

5
BluntZebulon

Сильно это бы не помогло, сюжет тоже надо менять

0
CRAZY rock GAME

Я тоже фанат этих игр, но зачем эту дауниху взяли так и не понял, да и 2 сезон смотреть даже не планирую

3
simiola BluntZebulon

Помогло бы очень сильно, хоть рвотн позывов бы не было от рожи орка

1
Dicrom Fox

Наслаждайтесь 💩💩💩

5
ZAUSA
Наибольшее негодование фанатов вызвала сцена, в которой Элли громко кричит о своём иммунитете к кордицепсу — прямо на открытой местности. 

Аутизм же.

4
LexxSentano

скорее даунизм, да и морда лица как бы намекает ... взять какую то лоботомитку на роль вполне красивой в игре(хоть и сама игра кал редкостный, но отдельные работы на 34правиле с ГГиней стоят внимания) девки это надо самим теми самыми лоботомитами быть.. хотя они и есть..

0
Stas776

Так она и в первом сезоне вела себя, как поехавшая и не соответствовала игре

3
Пользователь ВКонтакте

// Константин Игоревич

2
Stalker608

единственное что спасло бы сериал, это если бы они сделали 3 серию с чуваком делающие шовинистические бутерброды

2
Lu4ikSolnca

даже нех*р сказать...

1
Шаман Шаманыч

А мне понравился сериал-первая серия, первые минут двадцать)) потом снёс и больше никогда не пытался смотреть эту дичь.

1
AndralStormborn

Чтоб не хейтить, просто воспринимайте подобные сериалы как пародию-комедию и ловите лулзы

1
simiola

Что за убожество! Элли в игре тоже не красотка, но эта чупакабра даже со спины с 50 метров Элли не напоминает!

1
sa1958

Это так.

0
ЛАГАРИУМ

Смотрите на бедро паскаля а не на сериал и на аутистку

0
PpLtZ

Страшно подумать, что во втором сезоне... Если, уж, в первом сезоне завезли пиндосов и всю серию посвятили этому "голубому вагону", а в игре и близко этого не было, то что же будет во втором, когда в самой игре присутствует подобное...?!

0
niko1989

ну да аутизм на лицо

0
Alkobarin

отборное испражнение... от этого серика тошнит уже!

0
shmops-pops

игра сама по себе высер, по сюжету, по тупезне, по повесточкам амномесов, лизух, неопределившихся с пиписькой детей, феменизм терменаторов....но в игре хоть ужасом своей физианомии никто не пугает, в отличии от сериала, где ГГ вырезали по сюжету и осталась "красотка" с аутизмом... сериал будет просто "сногсшибательным" калом.

-3
Александр Мотошвили

американцы позеры просто и все

-4