Фанатам не понравился новый отрывок второго сезона The Last of Us

В преддверии премьеры второго сезона The Last of Us, запланированной на 13 апреля, в сети появился свежий фрагмент сериала — и вызвал бурную реакцию. В сцене Элли и Томми находятся за пределами Джексона посреди зимы.

Наибольшее негодование фанатов вызвала сцена, в которой Элли громко кричит о своём иммунитете к кордицепсу — прямо на открытой местности. Томми отказывается обсуждать эту тему, ссылаясь на некое табу, но зрители посчитали поведение девушки неуместным и незрелым.

Многие уверены: если Элли в сцене уже 19 лет, то она совсем не изменилась с прошлого сезона.