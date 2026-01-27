ЧАТ ИГРЫ
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 5 305 оценок

Фанаты ликуют: Актриса исполняющая роль Эбби подтвердила скорое начало съёмок третьего сезона "Одних из нас"

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Работа над третьим сезоном The Last of Us наконец начинает набирать обороты. Актриса Кейтлин Дивер, исполняющая роль Эбби, подтвердила, что готовится к началу съёмок, что стало самым явным сигналом о скором старте производства нового сезона сериала HBO.

В комментарии изданию Deadline Дивер рассказала:

Я сейчас готовлюсь морально и физически. Через пару дней я еду туда, чтобы начать подготовку. Я очень рада возможности взять на себя гораздо более крупную роль в этом сезоне.

Она также отметила, что зрителям понравится смещение фокуса на Эбби и более глубокое раскрытие её истории.

Такой подход соответствует структуре The Last of Us Part II, где повествование почти полностью переходит на точку зрения Эбби, раскрывая её прошлое и мотивацию. По словам актрисы, фанаты получат больше контекста её сюжетной линии и увидят возвращение к событиям прошлого, что станет ключевой особенностью сезона.

Финал второго сезона завершился мощным клиффхэнгером — противостоянием Эбби и Элли в театре Сиэтла, после чего повествование вернулось к отметке «Сиэтл, день первый». В третьем сезоне этот поворот станет центральным элементом истории. Ранее HBO называла 2027 год ориентировочным окном релиза, а в актёрский состав, как ожидается, вернутся Белла Рамзи, Изабела Мерсед и Гэбриел Луна.

44
35
Комментарии:  35
QuerulousLytton

Эти фанаты с нами в одной комнате?

33
Destroited
Фанаты ликуют

у вас в слове блюют 6 ошибок

23
Геральт Батькович

как не ждать нового появления на экранах этой выдающейся актрисы

16
Red Salamandra

Она сейчас занята на других съёмках.

14
MNM 777 Red Salamandra
3
vzglydizugla MNM 777

Ну без Рауля Хули я не смотрибельно будет.

1
Кей Овальд

Фанаты это Дракманн и его шиза?

12
TERMINATOR-T800

Трахман и его жена

7
UnemotionalHumster

Ну не только, критики прям облизали это творение

Это же их любимый жанр - "калифорнийские цветочки играются в постапок"

9
GregorNN UnemotionalHumster

Учитывая сколько там денег вливается в продвижение повестки, не удивительно.

5
barabear

Фанаты (калоеды)

7
Ник Добрый

Помойка, как такое смотреть можно! Ни один актер в роль не попал, так и сценарий днище! надо быть знатным калоедом, чтобы это смотреть!

5
saiditsme

Там у вас в слове "калоеды" - опечатка небольшая. Исправьте, пож.

4
Dj NordSound

Интересно кто ето дерьмо будет еще смотреть

Особенно от гейфликс

4
DetroyT[RU]

Смотрел я этот сериал и не понял зачем он снят. Игра была слишком кинематографична, на ее фоне сериал просто смотрится как нелепость.

3
MNM 777

начался прогрев фанбойчиков этой шляпы

3
