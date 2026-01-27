Фанаты ликуют: Актриса исполняющая роль Эбби подтвердила скорое начало съёмок третьего сезона "Одних из нас"

Работа над третьим сезоном The Last of Us наконец начинает набирать обороты. Актриса Кейтлин Дивер, исполняющая роль Эбби, подтвердила, что готовится к началу съёмок, что стало самым явным сигналом о скором старте производства нового сезона сериала HBO.

В комментарии изданию Deadline Дивер рассказала:

Я сейчас готовлюсь морально и физически. Через пару дней я еду туда, чтобы начать подготовку. Я очень рада возможности взять на себя гораздо более крупную роль в этом сезоне.

Она также отметила, что зрителям понравится смещение фокуса на Эбби и более глубокое раскрытие её истории.

Такой подход соответствует структуре The Last of Us Part II, где повествование почти полностью переходит на точку зрения Эбби, раскрывая её прошлое и мотивацию. По словам актрисы, фанаты получат больше контекста её сюжетной линии и увидят возвращение к событиям прошлого, что станет ключевой особенностью сезона.

Финал второго сезона завершился мощным клиффхэнгером — противостоянием Эбби и Элли в театре Сиэтла, после чего повествование вернулось к отметке «Сиэтл, день первый». В третьем сезоне этот поворот станет центральным элементом истории. Ранее HBO называла 2027 год ориентировочным окном релиза, а в актёрский состав, как ожидается, вернутся Белла Рамзи, Изабела Мерсед и Гэбриел Луна.