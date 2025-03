Финальный трейлер второго сезона "Одни из нас" установил рекорд HBO и Max

Финальный трейлер второго сезона сериала «Одни из нас» побил рекорд среди оригинальных проектов HBO и Max, набрав 158 миллионов просмотров всего за три дня. Об этом сообщила Warner Bros. Discovery, отметив, что ролик превзошел предыдущие трейлеры и тизеры сериала более чем на 160%.

Сериал, основанный на видеоигре The Last of Us, стал одним из главных хитов HBO за последние годы. Первый сезон собрал в среднем 32 миллиона зрителей в США на разных платформах, что в четыре раза превышает аудиторию финального эпизода в день релиза (8,2 миллиона просмотров).

Второй сезон стартует 13 апреля и будет состоять из семи эпизодов, в отличие от первого, где их было девять. Создатели уже планируют третий и четвёртый сезоны, которые завершат историю.