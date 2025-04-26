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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.3 3 923 оценки

Главная актриса сериала "Одни из нас" удалила свои социальные сети из-за травли

ltdx ltdx

Ведущая актриса сериала "Одни из нас" Белла Рамзи была вынуждена удалить свои аккаунты в социальных сетях из-за травли со стороны недовольных зрителей, которые считают, что она не подходит на роль Элли из игры-первоисточника The Last of Us.

Ранее пространство Reddit, X (ранее Twitter) и Instagram заполонило множество нелицеприятных комментариев с критикой внешности 21-летней актрисы, а также ее актерских талантов. Вместо того, чтобы получать обратную связь и рефлексировать, Белла решила просто отстраниться, заявив в интервью The Hollywood Reporter буквально следующее:

Я всегда знала, что однажды удалюсь из социальных сетей. Да я изначально не хотела их заводить. Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что я сейчас и делаю, то все будет в полном порядке.

Рамзи также добавила, что, берясь за роль, полностью отдавала себе отчет о том, что не похожа на "компьютерную" Элли:

Я была довольно зациклена на том, как выглядит Элли… Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения.

Второй сезон стартовал 13 апреля 2025 года. Его действие происходит пять лет спустя после событий первого сезона и следует событиям игры The Last of Us 2.

28
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
ltdx

Вставлю свои пять копеек: те, кто травят несчастную актрису — конченные дегенераты. Рамзи, на мой взгляд, совершенно не подходит на эту роль, но она — всего лишь исполнитель. Спрашивать за мискаст надо "бибу и бобу" — шоураннеров Друкмана и Мазина.

39
Gords

Она знала, на что подписывалась, о чём сама и говорит. Бабло перевесило разум. Сейчас ещё очков себе на жалости наберёт, и долгая карьера в Голливуде ей обеспечена.

9
ltdx Gords

А ты бы отказался?

5
Akalaka Gords

Согласен. Друкман и Мазин её не в кандалах на съемочную привели и заставили играть.

4
Gords ltdx

Нет, конечно. И может быть даже тоже попытался бы выжать из ситуации все плюшки. Впрочем, у нормальных людей, к тому же мужиков, давление на жалость обычно не прокатывает, так что вряд ли что либо из этого вышло.

2
Илья_Лукьянов Gords

Так о том и речь. Ей предложили, она согласилась (Кто бы отказался?), благо хоть осознавала риски. Возникает вопрос кто предложил. На него уже ответил ltdx

Спрашивать за мискаст надо "бибу и бобу" — шоураннеров Друкмана и Мазина

Я бы ещё в этот список кастинг директора добавил (даже лень гуглить его фамилию).

1
BigTrain

Немного жаль её. Девка страдает из за мисткаста и тех людей кто её выбрал для этой роли.

12
Рам Абалов
Девка страдает из за мисткаста и тех людей кто её выбрал для этой роли.


Зато - стала популярной в Америке! Может даже "Универ" номинируют на Оскар!

yariko ookami

Видно, что режиссеры специально подобрали абсолютный мимо каст. Актриса конечно не несет вины режиссеров, но таков сейчас трэнд на загнившем западе. Далеко ходить за примером не надо - Дриснежка от Дриснея такаяже дичь.

9
User_200
HappyWylde

согласна

Рам Абалов User_200
Далеко ходить за примером не надо - Дриснежка от Дриснея такаяже дичь.

Шерстеснежка! ;-)

HappyWylde Рам Абалов

Мартышнека

smallhell

Блин, а что актрисса-то? Ну специфичное у нее лицо и не подходит роли, но это просто ее работа, а есть ведь кто-то, кто ее взял на эту роль.
Причем очевидно, что взяли ее именно что бы изменить восприятие истории.

6
Пользователь ВКонтакте

вот даже жалко... пусть травят кастинги, режиссёров... кто б отказался от главной роли? // Вкборг Разумный

6
Пользователь ВКонтакте

Кирилл, согласен, это уже перебор // Василий Горский

1
Пользователь ВКонтакте

Ничего жалкого нет тут // Артём Савельев

Faeton4ik
6
InventiveUmek

Ну не сбылись у людей их влажные фантазии относительно этого персонажа, зачем то переживать так из-за них?
Ей наоборот стоит насмехаться над этими невежами, тыкать им в лицо своим успехом. Пусть у них изо рта пена пойдет от зависти и своей ничтожности.
Она еще молодая, но со временем поймет что нытье других людей не должно мешать творчеству.
А сериал хороший, как и ее роль там.

6
Евгений Кондратенко

Очень хороший. Настолько хороший и невторичный, что его даже смотреть не хочется.

Пользователь ВКонтакте

Бывает, знала, на что шла // Артём Вентру

5
Punisher1

По факту она вообще даже близко не подходит это просто мимо те кто подбирал актёров проявили полную некомпетентность

5
HappyWylde

так же и с новой Грязнешкой и скорее всего Фантастической Четвёркой

NewKidsTurbo

Ну а что она ожидала?

4
Jensen

Считаю лучше не смотреть сериал что бы не портить впечатления от игры.

4
YummyBayard

А по твоему все зрители сериала это те, кто в игру играл?

Пользователь ВКонтакте

У каждой франшизы есть свои фанаты, которые бережно относятся к лору. Очень сложно найти похожих актёров, но фанаты могут закрыть глаза, если актёр выглядит лучше оригинала, но никак не наоборот. В данном случае актриса не только не подходит на роль, но и мягко говоря не симпатична. Таким актёрам нужно десять раз подумать прежде чем согласиться на съемки, но как говориться, деньги не пахнут. // Ренат Тренихин

3
yariko ookami

Тот случай когда повестка феминизма перевесила здравый смысл!

Евгений Кондратенко
Очень сложно найти похожих актёров

Кейли Спейни такая: подержите моё пиво

2
HappyWylde Евгений Кондратенко

да и не только если поискать Актрисы очень даже похожие на Игровую Элли но эта больше всех

Аристов--Черный

Порицания тут заслуживают люди, утвердившие её на роль. Что-то сомневаюсь, что она вломилась в студию, задушила всех претенденток - один в один похожих на Элли из игры и целясь из магнума в режиссёра заставила себя снимать.

Травите шоураннеров, кастинг директоров, продюсеров, боссов студии... тех самых, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё испортил. Вот кто заслуживает унижений, насмешек, выхода из соц.сетей и завершения своих карьер, а не крайняя актрисулька с сомнительными данными.

3
SVolf

Это отголоски левацкой DEI-повестки. Мы еще как минимум пару лет будем получать дерьмо с лопаты, которое запустили в производство в 2022-24 году.

1
HappyWylde SVolf

особенно Фантастическая Четвёрка

real19911

она офигенная актриса, но не на своем месте

3
Пользователь ВКонтакте

Деньги все таки немножко пахнут, да? // Александр Ковалёв

2
Fierce_55R

Смотрю на эти два фото, Рамзи ну прям вылитая дочь Конана Варвара (Арни).

2
La ti krisa
2
Akalaka
Я была довольно зациклена на том, как выглядит Элли… Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения.

Но все равно согласилась. А зачем?

2
DemandingRufus

"Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения." А она большая юмористка.

1
Tommy.

тут как бэ нет её вины во всем этом, кого и нужно травить так это шоураннера и кастинг директора, я не знаю кто из них подумал что она подходит, тут любой скажет что это мискаст

1
ScandalousVaclav

Ну да, её в рабство взяли, отказаться никак.

ОТСТУПНИК Style

частично она виновата, она должна была понимать какую роль ей предлагают, и что она не монтируется с персонажем

Extor Menoger

клюшка от фанатов её ждёт

1
MNM 777

Ты так не говори ))

1
Маркет Плейс

Сначала она идёт играть главного героя, который ничем на неё не похожий, а потом удивляется злостным фанатам. Ладно режиссёр повестку отрабатывает, но у актёров тоже мозг должен быть на какую роль идти

1
Пользователь ВКонтакте

Она реально бесит // Денис Н

Пользователь ВКонтакте

Между прочим это надо иметь определенный склад характера что когда тебе говорят "ты не подходишь" а ты всё равно прёшь как танк, нет типа по моему будет // Денис Н

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тут история категорически обратная. Она сама знала, что не подходит, но дрюкман и мазин её таки затянули // Александр Ковалёв

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Дрюкман😹 // Андрей Николаевич

Ильич Ильич

Чудище

Пользователь ВКонтакте

В игре престолов она смотрелась к месту, но не тут. // Александр Смирнов

nenarwia

после сериала, слезы вытирает видимо деньгами

Great-heartedElio
У меня не такой тип телосложения

ну точнее, рожесложения.

Лев Макридичев

"нелицеприя́тный"

Непредвзятый, беспристрастный; независимый ни от чина, ни от лица адресата высказывания. Автор, ты пипец.

SVolf

Вот только это не отменяет того факта, что данное слово в искомом значении уже давно не употребляется (если ты не на сходке филологов). Пройдет время, и в словаре тоже его поменяют.

kotasha

А что она хотела ? Получается игроки дураки все проглотят, внешность даже близка не та что в оригинале.

Denis Kyokushin

Было бы неплохо, если б ещё и на улице забросали тухлыми помидорами

sa1958

Да уж. Даже и сказать нечего.

MNM 777

Ну не плачь )

Пользователь ВКонтакте

Ничего страшного. На улице её встретят рано или поздно 😁 // Андрей Николаевич

Real Slim Shady

Не врите, только что видел как Стас Ярушин играет в гольф. Соц сети на месте.

Алекс Рейлор
Рамзи также добавила, что, берясь за роль, полностью отдавала себе отчет о том, что не похожа на "компьютерную" Элли

Тогда наxрeна ты бралась???

ЕдренБатон

Прикиньте если бы она Русалочку играла))))

Arzenz

Теперь осталось ее с сериала удалить и все норм будет

hrebet1

Две стороны одной медали (славы/известности): Зеглер и Рамзи..