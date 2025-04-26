Главная актриса сериала "Одни из нас" удалила свои социальные сети из-за травли

Ведущая актриса сериала "Одни из нас" Белла Рамзи была вынуждена удалить свои аккаунты в социальных сетях из-за травли со стороны недовольных зрителей, которые считают, что она не подходит на роль Элли из игры-первоисточника The Last of Us.
Ранее пространство Reddit, X (ранее Twitter) и Instagram заполонило множество нелицеприятных комментариев с критикой внешности 21-летней актрисы, а также ее актерских талантов. Вместо того, чтобы получать обратную связь и рефлексировать, Белла решила просто отстраниться, заявив в интервью The Hollywood Reporter буквально следующее:
Я всегда знала, что однажды удалюсь из социальных сетей. Да я изначально не хотела их заводить. Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что я сейчас и делаю, то все будет в полном порядке.
Рамзи также добавила, что, берясь за роль, полностью отдавала себе отчет о том, что не похожа на "компьютерную" Элли:
Я была довольно зациклена на том, как выглядит Элли… Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения.
Второй сезон стартовал 13 апреля 2025 года. Его действие происходит пять лет спустя после событий первого сезона и следует событиям игры The Last of Us 2.
Вставлю свои пять копеек: те, кто травят несчастную актрису — конченные дегенераты. Рамзи, на мой взгляд, совершенно не подходит на эту роль, но она — всего лишь исполнитель. Спрашивать за мискаст надо "бибу и бобу" — шоураннеров Друкмана и Мазина.
Она знала, на что подписывалась, о чём сама и говорит. Бабло перевесило разум. Сейчас ещё очков себе на жалости наберёт, и долгая карьера в Голливуде ей обеспечена.
А ты бы отказался?
Согласен. Друкман и Мазин её не в кандалах на съемочную привели и заставили играть.
Нет, конечно. И может быть даже тоже попытался бы выжать из ситуации все плюшки. Впрочем, у нормальных людей, к тому же мужиков, давление на жалость обычно не прокатывает, так что вряд ли что либо из этого вышло.
Так о том и речь. Ей предложили, она согласилась (Кто бы отказался?), благо хоть осознавала риски. Возникает вопрос кто предложил. На него уже ответил ltdx
Я бы ещё в этот список кастинг директора добавил (даже лень гуглить его фамилию).
Немного жаль её. Девка страдает из за мисткаста и тех людей кто её выбрал для этой роли.
Зато - стала популярной в Америке! Может даже "Универ" номинируют на Оскар!
Видно, что режиссеры специально подобрали абсолютный мимо каст. Актриса конечно не несет вины режиссеров, но таков сейчас трэнд на загнившем западе. Далеко ходить за примером не надо - Дриснежка от Дриснея такаяже дичь.
согласна
Шерстеснежка! ;-)
Мартышнека
Блин, а что актрисса-то? Ну специфичное у нее лицо и не подходит роли, но это просто ее работа, а есть ведь кто-то, кто ее взял на эту роль.
Причем очевидно, что взяли ее именно что бы изменить восприятие истории.
вот даже жалко... пусть травят кастинги, режиссёров... кто б отказался от главной роли? // Вкборг Разумный
Кирилл, согласен, это уже перебор // Василий Горский
Ничего жалкого нет тут // Артём Савельев
Ну не сбылись у людей их влажные фантазии относительно этого персонажа, зачем то переживать так из-за них?
Ей наоборот стоит насмехаться над этими невежами, тыкать им в лицо своим успехом. Пусть у них изо рта пена пойдет от зависти и своей ничтожности.
Она еще молодая, но со временем поймет что нытье других людей не должно мешать творчеству.
А сериал хороший, как и ее роль там.
Очень хороший. Настолько хороший и невторичный, что его даже смотреть не хочется.
Бывает, знала, на что шла // Артём Вентру
По факту она вообще даже близко не подходит это просто мимо те кто подбирал актёров проявили полную некомпетентность
так же и с новой Грязнешкой и скорее всего Фантастической Четвёркой
Ну а что она ожидала?
Считаю лучше не смотреть сериал что бы не портить впечатления от игры.
А по твоему все зрители сериала это те, кто в игру играл?
У каждой франшизы есть свои фанаты, которые бережно относятся к лору. Очень сложно найти похожих актёров, но фанаты могут закрыть глаза, если актёр выглядит лучше оригинала, но никак не наоборот. В данном случае актриса не только не подходит на роль, но и мягко говоря не симпатична. Таким актёрам нужно десять раз подумать прежде чем согласиться на съемки, но как говориться, деньги не пахнут. // Ренат Тренихин
Тот случай когда повестка феминизма перевесила здравый смысл!
Кейли Спейни такая: подержите моё пиво
да и не только если поискать Актрисы очень даже похожие на Игровую Элли но эта больше всех
Порицания тут заслуживают люди, утвердившие её на роль. Что-то сомневаюсь, что она вломилась в студию, задушила всех претенденток - один в один похожих на Элли из игры и целясь из магнума в режиссёра заставила себя снимать.
Травите шоураннеров, кастинг директоров, продюсеров, боссов студии... тех самых, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё испортил. Вот кто заслуживает унижений, насмешек, выхода из соц.сетей и завершения своих карьер, а не крайняя актрисулька с сомнительными данными.
Это отголоски левацкой DEI-повестки. Мы еще как минимум пару лет будем получать дерьмо с лопаты, которое запустили в производство в 2022-24 году.
особенно Фантастическая Четвёрка
она офигенная актриса, но не на своем месте
Деньги все таки немножко пахнут, да? // Александр Ковалёв
Смотрю на эти два фото, Рамзи ну прям вылитая дочь Конана Варвара (Арни).
Но все равно согласилась. А зачем?
"Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения." А она большая юмористка.
тут как бэ нет её вины во всем этом, кого и нужно травить так это шоураннера и кастинг директора, я не знаю кто из них подумал что она подходит, тут любой скажет что это мискаст
Ну да, её в рабство взяли, отказаться никак.
частично она виновата, она должна была понимать какую роль ей предлагают, и что она не монтируется с персонажем
клюшка от фанатов её ждёт
Ты так не говори ))
Сначала она идёт играть главного героя, который ничем на неё не похожий, а потом удивляется злостным фанатам. Ладно режиссёр повестку отрабатывает, но у актёров тоже мозг должен быть на какую роль идти
Она реально бесит // Денис Н
Между прочим это надо иметь определенный склад характера что когда тебе говорят "ты не подходишь" а ты всё равно прёшь как танк, нет типа по моему будет // Денис Н
Тут история категорически обратная. Она сама знала, что не подходит, но дрюкман и мазин её таки затянули // Александр Ковалёв
Дрюкман😹 // Андрей Николаевич
Чудище
В игре престолов она смотрелась к месту, но не тут. // Александр Смирнов
после сериала, слезы вытирает видимо деньгами
ну точнее, рожесложения.
"нелицеприя́тный"
Непредвзятый, беспристрастный; независимый ни от чина, ни от лица адресата высказывания. Автор, ты пипец.
Вот только это не отменяет того факта, что данное слово в искомом значении уже давно не употребляется (если ты не на сходке филологов). Пройдет время, и в словаре тоже его поменяют.
А что она хотела ? Получается игроки дураки все проглотят, внешность даже близка не та что в оригинале.
Было бы неплохо, если б ещё и на улице забросали тухлыми помидорами
Да уж. Даже и сказать нечего.
Ну не плачь )
Ничего страшного. На улице её встретят рано или поздно 😁 // Андрей Николаевич
Не врите, только что видел как Стас Ярушин играет в гольф. Соц сети на месте.
Тогда наxрeна ты бралась???
Прикиньте если бы она Русалочку играла))))
Теперь осталось ее с сериала удалить и все норм будет
Две стороны одной медали (славы/известности): Зеглер и Рамзи..