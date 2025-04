Главная актриса сериала "Одни из нас" удалила свои социальные сети из-за травли

Ведущая актриса сериала "Одни из нас" Белла Рамзи была вынуждена удалить свои аккаунты в социальных сетях из-за травли со стороны недовольных зрителей, которые считают, что она не подходит на роль Элли из игры-первоисточника The Last of Us.

Ранее пространство Reddit, X (ранее Twitter) и Instagram заполонило множество нелицеприятных комментариев с критикой внешности 21-летней актрисы, а также ее актерских талантов. Вместо того, чтобы получать обратную связь и рефлексировать, Белла решила просто отстраниться, заявив в интервью The Hollywood Reporter буквально следующее:

Я всегда знала, что однажды удалюсь из социальных сетей. Да я изначально не хотела их заводить. Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что я сейчас и делаю, то все будет в полном порядке.

Рамзи также добавила, что, берясь за роль, полностью отдавала себе отчет о том, что не похожа на "компьютерную" Элли:

Я была довольно зациклена на том, как выглядит Элли… Я не выглядела так. У меня не такой тип телосложения.

Второй сезон стартовал 13 апреля 2025 года. Его действие происходит пять лет спустя после событий первого сезона и следует событиям игры The Last of Us 2.