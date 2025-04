HBO Max продлевает сериал "Одни из нас" на третий сезон

Сериал «Одни из нас» был продлён HBO на третий сезон в преддверии премьеры второго сезона 13 апреля. Первый сезон адаптировал одноимённую игру для Sony Playstation 2013 года, но второй сезона, основанный на игре игры 2020 года оказался настолько масштабным, что создатели Крейг Мазин и Нил Дракманн решили разделить события на несколько сезонов.

Второй сезон, основанный на игре 2020 года The Last of Us Part II, рассказывает о Джоэле (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) спустя пять лет после событий первого сезона и познакомит зрителя с Эбби (Кейтлин Дивер).

Действие происходит в постапокалиптическом мире, разрушенном грибковой пандемией, которая превращает зараженных людей в зомби. Первый сезон стал одним из самых рейтинговых драматических сериалов в истории HBO и получил 24 номинации на премию Primetime Emmy Award.