HBO раскрыл, сколько сезонов будет в сериале "Одни из нас"

Второй сезон сериала "Одни из нас" выйдет грядущей весной. В преддверии релиза стриминговый сервис HBO поделился возможной продолжительностью этой истории.
Исполнительный директор HBO Франческа Орси побеседовала с порталом Deadline:
У нас нет полного или окончательного плана, но я думаю, что это похоже на четыре сезона. Я бы не хотела это подтверждать, но похоже, что будет этот сезон, а затем еще два сезона после этого, и мы закончим.
Сериал - адаптация постапокалиптической компьютерной игры, он отмечен премией "Сатурн" (Лучший телесериал в жанре хоррор).
Действие сериала HBO "Одни из нас" происходит спустя двадцать лет после уничтожения современной цивилизации. Джоэл, закаленный выживальщик, нанят, чтобы вывезти Элли, девочку подростка, из гнетущей карантинной зоны. То, что начинается как небольшая работа, вскоре превращается в жестокое, душераздирающее путешествие, поскольку им обоим приходится пересекать США и зависеть друг от друга, чтобы выжить.
Второй сезон возвращает Джоэла и Элли к трагическим событиям финала первого сезона.
Показы второго сезона начнутся в апреле.
Из-за бебры рамзи? Действительно страшно, спорить не буду.
Да погоди загадывать, давай сначала посмотрим как зрители отреагируют на встречу лица Педро Паскаля (Джоэль) с клюшкой для гольфа. На МОЙ взгляд именно он тянет сериал, так как сюжетные ходы сериала вызывают массу вопросов. Игра Одни из Нас шедевр без всяких вопросов!
а чего это чудовище не заменили? не видно что повзрослевшая фу
Это слишком много. Даже один сезон ЭТОГО - слишком много.
Блин, клюшка появится только в конце сезона видомо 😭 Только из-за неё и буду смотреть) Клюшка топ актёр)
БУ !
Не букай мне тут!
Сериал максимум три сезона протянет,будет как с Игрой престолов где под конец сняли не по книгам Мартина,а сами сюжет написали
мне вот интересно это они сюжет 2 части хотят растянуть на 3 сезона или у них потенциальная третья игра сюжетно уложится в 1 четвертый
два и хватит больше игр нет
Интересно а как они хотят это провернуть 🤔
и опять супер сус в главной роли
Я один не играл ни в одну игру и сериал не смотрел?
В игру - не один. А сериал - так себе(хероиня в образ не вписывается и прочая шляпа, в т.ч. и повесточная). По Фоллауту сериальцево намного лучше вышел, первый сезон.
От души, значит не зря игнорил. А по фоллычу выходных жду чтоб глянуть)
Первая часть TLoU, у меня и того в топ 3. Сериал сморел, но не заехал. Единственный эпизод хороший - 5
Сериал снят дорого-богато. Смотреть интересно. Тупостей нет. Вот только, когда на экране будет Элли придется потерпеть.
Это тот где мужики друг друга шампурят?)