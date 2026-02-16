Художник The Last of Us Part 2 Remastered заявил, что бюджеты AAA "от $100 млн" убивают креативность индустрии

Бывший художник по персонажам, работавший над The Last of Us Part 2 Remastered, Star Wars Jedi: Survivor и Apex Legends, высказался о тревожной тенденции в игровой индустрии. По его мнению, стремительный рост бюджетов делает рынок менее смелым и креативным, а проекты среднего масштаба постепенно исчезают.
Дел Уокер отметил, что достаточно взглянуть на историю серии Grand Theft Auto III. По оценкам, разработка культовой игры обошлась примерно в 5 миллионов долларов. Сегодня же, по его словам, «маленьким» AAA-проектом считается игра с бюджетом менее 100 миллионов долларов. Для сравнения, современные блокбастеры нередко требуют девятизначных вложений, как это предполагается и в случае с Grand Theft Auto VI.
По мнению разработчика, такая финансовая планка приводит к тому, что издатели всё реже идут на риск. В приоритете оказываются либо проверенные франшизы с гарантированной аудиторией, либо проекты-сервисы, рассчитанные на долгосрочную монетизацию. В результате страдают жанры «среднего уровня» — гонки, экстремальные виды спорта и нестандартные игры без громкого IP.
Уокер считает, что рынок всё больше поляризуется: наверху — дорогие и масштабные релизы, внизу — независимые инди-проекты, которым сложно пробиться через перенасыщенные цифровые витрины. Пространство между ними стремительно сужается.
В качестве примера дискуссии вокруг «среднего сегмента» можно вспомнить недавний успех Clair Obscur: Expedition 33, который доказал, что оригинальные проекты всё ещё способны выстреливать. Однако подобные случаи, по мнению экспертов, скорее исключение, чем правило.
Разработчик подытожил, что индустрия продолжает зарабатывать всё больше, но при этом рискует потерять творческую динамику. На фоне регулярных сокращений и растущих бюджетов вопрос о будущем среднего сегмента игр остаётся открытым.
креативность убивают не бюджеты, а активисты пихающие повестку
Повестка онс везде и игре она не мешает, если она хорошая конечно. Маленькие бюджеты делают игры сырой, а чем дороже то лучше: анимации, геймплей, плавность и много деталей можно упустить
В качестве примера дискуссии вокруг «среднего сегмента» можно вспомнить недавний успех Clair Obscur: Expedition 33
средний сегмент умер уже давно ибо он является самым рискованным и неблагодарным вложеним по сути. эксперементы же с новыми механиками такая же игра в рулетку как попытка запрыгнуть в перегретый рынок игр сервисов.
Инди пар аша давно превратилась в конвейер однотипных рогаликов выживачей и дешевых хорроров для визжащих куплиновых где креатив сдох еще раньше чем в AAA. Про спасительный средний бюджет вообще смешно слушать на фоне существования убогого Atlas Fallen и прочего кривого мусора который никому не упал. Большие бабки хотя бы отсеивают совсем уж позорные поделки и дают графон.
Рынок уже все определил. Нужны эксперименты и инновации, играй в инди. Нужен графоний и предсказуемость, играй в ААА.
Не всё так просто в инди сегменте есть игры с механиками проверенными десятилетиями. И так же в ААА сегменте часто часто делают дичь вместо того что ждут фанаты.
