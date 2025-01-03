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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 271 оценка

Канье Уэст назвал The Last of Us 2 "лучшей игрой всех времён"

Simple Jack
Новости

Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сообщил фанатам в социальных сетях, что проводит время за прохождением The Last of Us Part II и считает игру очень хорошей.

К сообщению музыкант прикрепил фотографию экрана во время игрового процесса. Также он назвал нашумевшую работу студии Naughty Dog «лучшей игрой из когда-либо созданных».

При этом, как оказалось, Канье Уэст играет в The Last of Us Part II в режиме «Выживание+». Режим превращает игру в «рогалик» с перманентной смертью и несколькими уровнями, которые можно пройти различными персонажами из дилогии The Last of Us.

The Last of Us Part II в режиме «Выживание+» заставила меня провести у экрана целый день. На самом деле, это лучшая игра из когда-либо созданных. Это не рекламный пост.Канье Уэст
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-24
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Go_Ra

У ней , что Руки-Базуки ?! Бля...

10
вупсич пупсич

Это он, протагонист из булли

0
ka27
1
Инcайдер

значит Канье Уэст не далёкого ума человек

7
SEV DRAKE

А что ты ещё от реперов ожидал?

1
K0t Felix

Или ничего в играх не сечет

0
Челодой моловек 94 K0t Felix

Интересно было бы послушать минусы кроме повестки?

0
Nodas

Лучшая с конца или сразу после дна )

4
kotasha

Фу эта игра точно не лучшая, по мне уже RDR 2 будет лучшей чем эта не игра.

3
Walkan90

А РДР чем лучше то? Душная до безобразия игра, несмотря на проработку.

-7
crim11 Walkan90

Хотя бы сюжетом и персонажами

5
K0t Felix Walkan90

Она может и душная, но игровым процессом, а не сюжетом

0
DauntingQamra

Подлизал по приказу хозяев

1
Абдула Ибн Ебн Еб

Ну ладно. А я называю лучшей игрой киперпанк 2077.

1
IrateSavion

Киберпанк хорош, но как ценитель ролевых я голосую за Dragon Age Veil... шучу, Origins конечно.

-1
Yoshemitsu

А я Dark Sоuls 3

0
Абдула Ибн Ебн Еб IrateSavion

Ну вот. Можно новость сделать.

0
dartender

Не того Кени убили в южном парке

1
BewitchingBaron

если для него это "лучшая игра" - это еще одно подтверждение, что интеллект у обезьян развит слабо

0
BossyBat
Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст

А это кто?

0
Евгений Кондратенко

Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер

0
BossyBat Евгений Кондратенко

Настолько популярен, что некоторые (вроде меня) впервые о нем слышат? Ну да.. наипопулярнейший...

0
Евгений Кондратенко

Игра это в первую очередь игровой процесс. Ведь задолго до фотореалистичной графики существовали успешные Resident Evil, Tomb Raider, Half-Life. А некоторые ещё в до3Dшную эпоху типа DOOM и Wolfenstein. В той же Зельде игровой процесс всегда был превыше графики и поэтому BOTW и TOTK великолепные игры. Столько механик как в ботве, нет ни в одной игре Sony. А вот кинца да, в играх Sony очень много. Кинцо как началось с анчика, так и идет до сих пор. В ластухе геймплей тоже неплох, но это точно не назвать лучшей игрой всех времён. Если ни во что не играть и начать с TLOU 2, то да, она покажется тебе нереально крутой, но если ты играл хотя бы с эпохи XBOX 360, то вторая ластуха тебя вообще не удивит.

0
Kenn1y

Опять куча хейта в одной теме, а в другой к релизу от тех же самых будет «ну когда уже выйдет», типичный PG.

0
Абдула Ибн Ебн Еб

Не знал, что по сериалу игра вышла.

0
SkyGame

Такому медийному человеку некогда в игры играть, есть уверенность что играл он в небольшое их количество, и никак не может кидаться словами- "На самом деле, это лучшая игра из когда-либо созданных"

0
Рикочико

Не показатель. У него беды с башкой уже лет 5.

0
inkomniak

Пока что да лучшая🙂

0
IrateSavion

Если бы это выдал Элтон Джон, никаких вопросов. Но среди реперов (каноничных, нигерскик) быть куколдами и петушками- не круто, вроде бы...

-1
DauntingQamra

Ну так деньги и рулят миром

-2
ka27

Да давно уже Lовнорепперы стали такими... слишком много блеска, шика, украшений, смен причёсок и пр.

https://youtu.be/pAyH_E0ubH8?t=14 и https://youtu.be/PlqKYInyWwM?t=3

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
куколдами и петушками- не круто, вроде бы

Диди например таким промышляет, по еще не официально.

0
Despot_Aspid
Это не рекламный пост.Канье Уэст

А мы то думали он продался! Фу, пронесло. Расходимся, это просто полезный дурачок)).

Ну нравится и нравится, хороше даже, но вот зачем постить про это, да ещё и с такой подписью...

-2
Grizzly_GC

Соглы.

-4
KILLA06

для меня там лучший сюжет ,но как игра в целом далеко не лучшая

-7
IrateSavion

Ну как раз сюжет TLoU2- это самая большая срань. Про то как фемка забивает клюшкой белого гетеро мужика, а потом его приёмная дочь прощает её и скрещивается в ножнички с подругой.
Геймплей так себе, просто консольное кинцо с стелсом в траве.
А вот технически всё реально на высшем уровне. Такое ощущение, будто графоном занимались белые специалисты, а не чёрные жирухи по квотам.

3
KILLA06 IrateSavion

кому как

-1
XOJIODHbIU

Психологический шедевр на уровне сайлент хилл 2 и малхолланд драйв, да и геймплей один из лучших, местами даже из мгс 5 взяли ползанье. Ну чисто для меня, на 8/10, пройти и забыть

-8
jax baron

ну да на мускулистую дуру смотреть реально - получишь психологический урон, "геймплей один из лучших" - а в каком месте? что революционного?

0
XOJIODHbIU jax baron

Для 20 года анимации лучше не встречал, да ноути доги вообще кудесники по графону со времён пс1, а потом сравнил с киберпанком с одной анимацией удушения на всю игру)

Ну так мускулистость обусловлена сюжетом, как и Тааш из вейлгарда такой сделали не спроста)

-3