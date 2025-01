Канье Уэст назвал The Last of Us 2 "лучшей игрой всех времён"

Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сообщил фанатам в социальных сетях, что проводит время за прохождением The Last of Us Part II и считает игру очень хорошей.

К сообщению музыкант прикрепил фотографию экрана во время игрового процесса. Также он назвал нашумевшую работу студии Naughty Dog «лучшей игрой из когда-либо созданных».

При этом, как оказалось, Канье Уэст играет в The Last of Us Part II в режиме «Выживание+». Режим превращает игру в «рогалик» с перманентной смертью и несколькими уровнями, которые можно пройти различными персонажами из дилогии The Last of Us.

The Last of Us Part II в режиме «Выживание+» заставила меня провести у экрана целый день. На самом деле, это лучшая игра из когда-либо созданных. Это не рекламный пост.Канье Уэст