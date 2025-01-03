Канье Уэст назвал The Last of Us 2 "лучшей игрой всех времён"

Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сообщил фанатам в социальных сетях, что проводит время за прохождением The Last of Us Part II и считает игру очень хорошей.
К сообщению музыкант прикрепил фотографию экрана во время игрового процесса. Также он назвал нашумевшую работу студии Naughty Dog «лучшей игрой из когда-либо созданных».
При этом, как оказалось, Канье Уэст играет в The Last of Us Part II в режиме «Выживание+». Режим превращает игру в «рогалик» с перманентной смертью и несколькими уровнями, которые можно пройти различными персонажами из дилогии The Last of Us.
The Last of Us Part II в режиме «Выживание+» заставила меня провести у экрана целый день. На самом деле, это лучшая игра из когда-либо созданных. Это не рекламный пост.Канье Уэст
У ней , что Руки-Базуки ?! Бля...
Это он, протагонист из булли
значит Канье Уэст не далёкого ума человек
А что ты ещё от реперов ожидал?
Или ничего в играх не сечет
Интересно было бы послушать минусы кроме повестки?
Лучшая с конца или сразу после дна )
Фу эта игра точно не лучшая, по мне уже RDR 2 будет лучшей чем эта не игра.
А РДР чем лучше то? Душная до безобразия игра, несмотря на проработку.
Хотя бы сюжетом и персонажами
Она может и душная, но игровым процессом, а не сюжетом
Подлизал по приказу хозяев
Ну ладно. А я называю лучшей игрой киперпанк 2077.
Киберпанк хорош, но как ценитель ролевых я голосую за Dragon Age Veil... шучу, Origins конечно.
А я Dark Sоuls 3
Ну вот. Можно новость сделать.
Не того Кени убили в южном парке
если для него это "лучшая игра" - это еще одно подтверждение, что интеллект у обезьян развит слабо
А это кто?
Наипопулярнейший американский рэпер и музыкальный продюсер
Настолько популярен, что некоторые (вроде меня) впервые о нем слышат? Ну да.. наипопулярнейший...
Игра это в первую очередь игровой процесс. Ведь задолго до фотореалистичной графики существовали успешные Resident Evil, Tomb Raider, Half-Life. А некоторые ещё в до3Dшную эпоху типа DOOM и Wolfenstein. В той же Зельде игровой процесс всегда был превыше графики и поэтому BOTW и TOTK великолепные игры. Столько механик как в ботве, нет ни в одной игре Sony. А вот кинца да, в играх Sony очень много. Кинцо как началось с анчика, так и идет до сих пор. В ластухе геймплей тоже неплох, но это точно не назвать лучшей игрой всех времён. Если ни во что не играть и начать с TLOU 2, то да, она покажется тебе нереально крутой, но если ты играл хотя бы с эпохи XBOX 360, то вторая ластуха тебя вообще не удивит.
Опять куча хейта в одной теме, а в другой к релизу от тех же самых будет «ну когда уже выйдет», типичный PG.
Не знал, что по сериалу игра вышла.
Такому медийному человеку некогда в игры играть, есть уверенность что играл он в небольшое их количество, и никак не может кидаться словами- "На самом деле, это лучшая игра из когда-либо созданных"
Не показатель. У него беды с башкой уже лет 5.
Пока что да лучшая🙂
Если бы это выдал Элтон Джон, никаких вопросов. Но среди реперов (каноничных, нигерскик) быть куколдами и петушками- не круто, вроде бы...
Ну так деньги и рулят миром
Да давно уже Lовнорепперы стали такими... слишком много блеска, шика, украшений, смен причёсок и пр.
https://youtu.be/pAyH_E0ubH8?t=14 и https://youtu.be/PlqKYInyWwM?t=3
Диди например таким промышляет, по еще не официально.
А мы то думали он продался! Фу, пронесло. Расходимся, это просто полезный дурачок)).
Ну нравится и нравится, хороше даже, но вот зачем постить про это, да ещё и с такой подписью...
Соглы.
для меня там лучший сюжет ,но как игра в целом далеко не лучшая
Ну как раз сюжет TLoU2- это самая большая срань. Про то как фемка забивает клюшкой белого гетеро мужика, а потом его приёмная дочь прощает её и скрещивается в ножнички с подругой.
Геймплей так себе, просто консольное кинцо с стелсом в траве.
А вот технически всё реально на высшем уровне. Такое ощущение, будто графоном занимались белые специалисты, а не чёрные жирухи по квотам.
кому как
Психологический шедевр на уровне сайлент хилл 2 и малхолланд драйв, да и геймплей один из лучших, местами даже из мгс 5 взяли ползанье. Ну чисто для меня, на 8/10, пройти и забыть
ну да на мускулистую дуру смотреть реально - получишь психологический урон, "геймплей один из лучших" - а в каком месте? что революционного?
Для 20 года анимации лучше не встречал, да ноути доги вообще кудесники по графону со времён пс1, а потом сравнил с киберпанком с одной анимацией удушения на всю игру)
Ну так мускулистость обусловлена сюжетом, как и Тааш из вейлгарда такой сделали не спроста)