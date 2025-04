Кейтлин Девер, которой исполнила роль Эбби во втором сезоне The Last of Us, даже не пришлось проходить прослушивание

Кейтлин Девер, которой досталась роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us, призналась, что не проходила прослушивание — ей просто предложили роль. По словам актрисы, шоураннеры проекта Нил Дракманн и Крейг Мазин сразу знали, кого хотят видеть в этом образе, и заявили, что персонаж будет её, если она согласится.

«Они очень уверенные в себе рассказчики», — рассказала Девер в интервью The Hollywood Reporter. — «Они точно знают, кто им нужен, и это придает актёру уверенности — ты чувствуешь себя свободно, играя таких сложных персонажей».

Интересно, что Кейтлин уже пыталась попасть во вселенную The Last of Us раньше — несколько лет назад она проходила пробы на роль Элли в экранизации, но тогда выбор пал на Беллу Рамзи.

Коллеги Кейтлин по сериалу — Изабела Мерсед (Дина) и Янг Мазино (Джесси) — получили свои роли по схожей схеме: без традиционных кастингов. Девер признается, что до сих пор не может поверить, как всё сложилось: «Это всё ещё кажется чем-то нереальным».