Кейтлин Девер, которой исполнила роль Эбби во втором сезоне The Last of Us, даже не пришлось проходить прослушивание

Кейтлин Девер, которой досталась роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us, призналась, что не проходила прослушивание — ей просто предложили роль. По словам актрисы, шоураннеры проекта Нил Дракманн и Крейг Мазин сразу знали, кого хотят видеть в этом образе, и заявили, что персонаж будет её, если она согласится.
«Они очень уверенные в себе рассказчики», — рассказала Девер в интервью The Hollywood Reporter. — «Они точно знают, кто им нужен, и это придает актёру уверенности — ты чувствуешь себя свободно, играя таких сложных персонажей».
Интересно, что Кейтлин уже пыталась попасть во вселенную The Last of Us раньше — несколько лет назад она проходила пробы на роль Элли в экранизации, но тогда выбор пал на Беллу Рамзи.
Коллеги Кейтлин по сериалу — Изабела Мерсед (Дина) и Янг Мазино (Джесси) — получили свои роли по схожей схеме: без традиционных кастингов. Девер признается, что до сих пор не может поверить, как всё сложилось: «Это всё ещё кажется чем-то нереальным».
Что то вообще у них мисткаст какой то, такое чувство съёмочной команде безразлично что там будут смотреть эти фанаты повесточки .
А почему она так неподкачана.. Не соответствие лору, однако.. Или, эти горе шоураннеры всё же прислушались к глупой критике тырнет троллей.. Зря, считаю. Если уж переть на буфет, то всей массой.)
Так видимо и выбрали Беллу Рамзи , она пришла и сказала - "Я аутист , лесбиянка и феминистка , это роль моя " и Дракман облизнулся.
Больше интересен момент, если в игре Эбби накаченная машина для убийства, то тут как среднестатистический подросток выглядит, и вообще не поверишь что она умеет так хорошо играть в гольф, а тема с её актерским талантом не прокатит, неужели нельзя было найти актрису с атлетическим телосложением чтобы была похожа на первоисточник...
из всех лучше всех отыграла, новенькие вообще плохо отыграли "друзья её", про Рамзи вообще молчу
Какое то дурение, у них актеры основных персонажей будто местами должны поменятся
нужно было взять бабу с бицухами потужними как в игре
Ну конечно не пришлось их же по квоте набирают...
Почему Эбби похожа на Элли больше, чем сама Элли?