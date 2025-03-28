Кейтлин Дивер из "The Last of Us" изначально обсуждала роль Элли

Кейтлин Дивер, звезда сериала "Одни из нас" (The Last of Us), рассказала о том, как её путь к роли Эбби в сериале HBO начинался с интереса к роли Элли в несостоявшейся киноадаптации.
Изначально игра The Last of Us вышла 12 лет назад на PlayStation 3 в 2013 году, и уже тогда были обсуждения фильма, показывающем путешествие Джоэла и Элли через страну во время "грибного апокалипсиса".
Я даже не проходила кастинг. Это были только встречи с Нилом. Я посещала Naughty Dog, и он показывал мне, как создавалась игра, и однозначно раскрывал мне спойлеры ко второй части за пару лет до её выхода; мне приходилось носить с собой все эти секреты, честно говоря, это было тяжёлое бремя последние 10 лет,
- поделилась она.
Я всегда воспринимала это как что-то, что нас сблизило с отцом, мы играли в это вместе. У меня были те несколько месяцев бесед с Нилом о возможной роли Элли, но потом, как это часто бывает в кино, проект отошел на задний план.
С выходом первого сезона Дивер рада прогрессу сериала.
Я была в восторге увидеть это как шоу, и Белла потрясающе справилась со своей задачей, и они с Педро создают в первом сезоне нечто магическое, так что я была просто поклонницей. Когда снова появилась возможность поучаствовать в роли Эбби, это почти чувствовалось, как будто 'Это всегда должно было быть в моей жизни, просто другим способом', и это было очень круто.
Дополнительное топливо хейтерам Беллы Рэмси, которая в итоге и получила роль Элли. Хотя можно предсказать, что если бы ее получила Дивер - хейтеров было бы не меньше. Все как всегда.
Я бы посмотрел на Джину Карано в роли Эбби.
Красавица в роли чудовища?
Что эбби, что элли, одного поля ягоды. Так что не душни.
Вот такой Элли легче сопереживать было бы в сериале
а где новость про третью серию?) во втором сезоне тоже будет))
Вчера была
Ты кто такая? Мы тебя не звали. Иди нах... Это наша корова и мы ее доим.
Жесть, конечно. Ей точно лицо этого не присобачили на фотке?
Вот тебе бонус, эксклюзиффные кадры с новых сериалов.
кстати реально было бы лучше их с Бэллой местами поменять.
это не сериал, это цирк уродов :)
сериал пока не видел...давайте уже 2 часть епрст игры!
еще на пс4 выпускали когда-то давно, ты в какой пещере живешь?
5 лет назад уже вышла, ты хоть немного за новостями следишь?
Было бы лучше, но тоже нет. Кстати, дочь Джоэла понравилась. Милая Элли бы вышла.
Дополнительное топливо хейтерам Беллы Рэмси, которая в итоге и получила роль Элли. Хотя можно предсказать, что если бы ее получила Дивер - хейтеров было бы не меньше. Все как всегда.