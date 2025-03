Кейтлин Дивер из "The Last of Us" изначально обсуждала роль Элли

Кейтлин Дивер, звезда сериала "Одни из нас" (The Last of Us), рассказала о том, как её путь к роли Эбби в сериале HBO начинался с интереса к роли Элли в несостоявшейся киноадаптации.

Изначально игра The Last of Us вышла 12 лет назад на PlayStation 3 в 2013 году, и уже тогда были обсуждения фильма, показывающем путешествие Джоэла и Элли через страну во время "грибного апокалипсиса".

Я даже не проходила кастинг. Это были только встречи с Нилом. Я посещала Naughty Dog, и он показывал мне, как создавалась игра, и однозначно раскрывал мне спойлеры ко второй части за пару лет до её выхода; мне приходилось носить с собой все эти секреты, честно говоря, это было тяжёлое бремя последние 10 лет,

- поделилась она.

Я всегда воспринимала это как что-то, что нас сблизило с отцом, мы играли в это вместе. У меня были те несколько месяцев бесед с Нилом о возможной роли Элли, но потом, как это часто бывает в кино, проект отошел на задний план.

С выходом первого сезона Дивер рада прогрессу сериала.

Я была в восторге увидеть это как шоу, и Белла потрясающе справилась со своей задачей, и они с Педро создают в первом сезоне нечто магическое, так что я была просто поклонницей. Когда снова появилась возможность поучаствовать в роли Эбби, это почти чувствовалось, как будто 'Это всегда должно было быть в моей жизни, просто другим способом', и это было очень круто.

Дополнительное топливо хейтерам Беллы Рэмси, которая в итоге и получила роль Элли. Хотя можно предсказать, что если бы ее получила Дивер - хейтеров было бы не меньше. Все как всегда.