ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 384 оценки

Кейтлин Дивер из "The Last of Us" изначально обсуждала роль Элли

Simple Jack Simple Jack

Кейтлин Дивер, звезда сериала "Одни из нас" (The Last of Us), рассказала о том, как её путь к роли Эбби в сериале HBO начинался с интереса к роли Элли в несостоявшейся киноадаптации.

Изначально игра The Last of Us вышла 12 лет назад на PlayStation 3 в 2013 году, и уже тогда были обсуждения фильма, показывающем путешествие Джоэла и Элли через страну во время "грибного апокалипсиса".

Я даже не проходила кастинг. Это были только встречи с Нилом. Я посещала Naughty Dog, и он показывал мне, как создавалась игра, и однозначно раскрывал мне спойлеры ко второй части за пару лет до её выхода; мне приходилось носить с собой все эти секреты, честно говоря, это было тяжёлое бремя последние 10 лет,

- поделилась она.

Я всегда воспринимала это как что-то, что нас сблизило с отцом, мы играли в это вместе. У меня были те несколько месяцев бесед с Нилом о возможной роли Элли, но потом, как это часто бывает в кино, проект отошел на задний план.

С выходом первого сезона Дивер рада прогрессу сериала.

Я была в восторге увидеть это как шоу, и Белла потрясающе справилась со своей задачей, и они с Педро создают в первом сезоне нечто магическое, так что я была просто поклонницей. Когда снова появилась возможность поучаствовать в роли Эбби, это почти чувствовалось, как будто 'Это всегда должно было быть в моей жизни, просто другим способом', и это было очень круто.

Дополнительное топливо хейтерам Беллы Рэмси, которая в итоге и получила роль Элли. Хотя можно предсказать, что если бы ее получила Дивер - хейтеров было бы не меньше. Все как всегда.

Источник  
8
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
reygun198

Я бы посмотрел на Джину Карано в роли Эбби.

13
HellowRainbow

Красавица в роли чудовища?

1
reygun198 HellowRainbow

Что эбби, что элли, одного поля ягоды. Так что не душни.

0
Karakytik

Вот такой Элли легче сопереживать было бы в сериале

8
ze1n_82

а где новость про третью серию?) во втором сезоне тоже будет))

6
PolGhost

Вчера была

0
Даздрасен Дыклоп
Кейтлин Дивер изначально обсуждала роль Элли

Ты кто такая? Мы тебя не звали. Иди нах... Это наша корова и мы ее доим.

6
ka27
0
Антон Патриарх Логвинов

Жесть, конечно. Ей точно лицо этого не присобачили на фотке?

2
Даздрасен Дыклоп Антон Патриарх Логвинов

Вот тебе бонус, эксклюзиффные кадры с новых сериалов.

+ ещё 1 картинка
1
Комментарий удален
GraF68ru

кстати реально было бы лучше их с Бэллой местами поменять.

0
это никогда не шрекончитс

это не сериал, это цирк уродов :)

0
ThoughtfulGerardo

сериал пока не видел...давайте уже 2 часть епрст игры!

-2
ze1n_82

еще на пс4 выпускали когда-то давно, ты в какой пещере живешь?

0
jiuzzu

5 лет назад уже вышла, ты хоть немного за новостями следишь?

0
BitMan_and_Roban

Было бы лучше, но тоже нет. Кстати, дочь Джоэла понравилась. Милая Элли бы вышла.

-7
Хаттаб жив

Дополнительное топливо хейтерам Беллы Рэмси, которая в итоге и получила роль Элли. Хотя можно предсказать, что если бы ее получила Дивер - хейтеров было бы не меньше. Все как всегда.

-10