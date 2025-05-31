Крейг Мазин больше не будет экранизировать игры после "Одних из нас"

Шоураннер сериала «Одни из нас» Крейг Мазин сказал, что больше не будет заниматься экранизациями видеоигр.

На вопрос журналиста Scifi Now, какую бы еще игру он хотел бы адаптировать, продюсер ответил: «Ну, я этого, конечно, делать не буду, потому что куда уж дальше? Но, о боже, я бы сказал Grand Theft Auto IV, потому что я мазохист и думаю, что это было бы 19 сезонов сериала! Ха-ха. Но другая часть меня говорит: „О, нет, не делай этого. Выбери что‑нибудь другое. Где почти нет сюжета. Давай попробуем Candy Crush…!“».

При этом Мазин с радостью бы помогал продюсировать хорошие экранизации игр, у него даже есть пара идей на примете. «Но если говорить о том, чтобы самому писать и работать над этим каждый день… то это [„Одни из нас“] ― мой лебединый проект по видеоиграм».

У шоураннера сериала также спросили, почему, как он думает, так выстрелил проект. На это Мазин ответил, что во-первых «The Last Of Us» ― величайшая история, рассказанная в видеоигровой индустрии, что само по себе облегчает задачу.

Еще одна причина ― задротство Мазина и его любовь к игровому оригиналу. «Я гик, я задрот. Я три раза в неделю играю в D&D, а видеоигры играю всю жизнь. Так что, подходя к этой адаптации, я не думал о том, что у нее есть готовая фан-база, или что это франшиза или IP или еще какой‑нибудь ужасный термин. Я взялся за нее потому, что люблю ее и потому что очень хотел, чтобы люди, которые никогда бы не сыграли в игру, тоже пережили эту историю. И я хотел, чтобы те, кто играл, пережили ее снова, но через новый медиум, который порой позволяет показать даже больше», ― поделился он.

Первый сезон «Одних из нас» выходил с января по март 2023 года, второй ― с апреля по май 2025-го (последняя серия увидела свет 25-го числа). Max уже продлил сериал на третий сезон, его дата премьеры пока неизвестна. Недавно исполнительный продюсер шоу Нил Дракманн поделился, что в финал второго сезона вошла удаленная сцена из игры.