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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 4 507 оценок

Крейг Мазин больше не будет экранизировать игры после "Одних из нас"

Simple Jack Simple Jack

Шоураннер сериала «Одни из нас» Крейг Мазин сказал, что больше не будет заниматься экранизациями видеоигр.

На вопрос журналиста Scifi Now, какую бы еще игру он хотел бы адаптировать, продюсер ответил: «Ну, я этого, конечно, делать не буду, потому что куда уж дальше? Но, о боже, я бы сказал Grand Theft Auto IV, потому что я мазохист и думаю, что это было бы 19 сезонов сериала! Ха-ха. Но другая часть меня говорит: „О, нет, не делай этого. Выбери что‑нибудь другое. Где почти нет сюжета. Давай попробуем Candy Crush…!“».

При этом Мазин с радостью бы помогал продюсировать хорошие экранизации игр, у него даже есть пара идей на примете. «Но если говорить о том, чтобы самому писать и работать над этим каждый день… то это [„Одни из нас“] ― мой лебединый проект по видеоиграм».

У шоураннера сериала также спросили, почему, как он думает, так выстрелил проект. На это Мазин ответил, что во-первых «The Last Of Us» ― величайшая история, рассказанная в видеоигровой индустрии, что само по себе облегчает задачу.

Еще одна причина ― задротство Мазина и его любовь к игровому оригиналу. «Я гик, я задрот. Я три раза в неделю играю в D&D, а видеоигры играю всю жизнь. Так что, подходя к этой адаптации, я не думал о том, что у нее есть готовая фан-база, или что это франшиза или IP или еще какой‑нибудь ужасный термин. Я взялся за нее потому, что люблю ее и потому что очень хотел, чтобы люди, которые никогда бы не сыграли в игру, тоже пережили эту историю. И я хотел, чтобы те, кто играл, пережили ее снова, но через новый медиум, который порой позволяет показать даже больше», ― поделился он.

Первый сезон «Одних из нас» выходил с января по март 2023 года, второй ― с апреля по май 2025-го (последняя серия увидела свет 25-го числа). Max уже продлил сериал на третий сезон, его дата премьеры пока неизвестна. Недавно исполнительный продюсер шоу Нил Дракманн поделился, что в финал второго сезона вошла удаленная сцена из игры.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Snake2105
42
LincolnRimes

фига себе ты ультанул

Vurdalak

Эбби форевер !!!

9
Vurdalak

Оо Фантастыш !

SexualHarassmentPanda

Да и слава богу.

4
Carissa7517

Но, о боже, я бы сказал Grand Theft Auto IV, потому что я мазохист и думаю, что это было бы 19 сезонов сериала! Ха-ха. Но другая часть меня говорит: „О, нет, не делай этого.

Правда, лучше не надо

1
jax baron

АЛЕЛУЯ

1
no homo

Че то я не понял. Несколько лет назад писали же что шоуранером серика будет какой-то русский режиссер.

1
spaMER_ID

Там только съёмка первой серии, и то ее сильно пересняли.

В_о_л_ь_к_а

Им трудно экранизировать сюжетную игру, т.к. она обладает уже достаточно полной матрицей образов и событий и требует по сути только киношного "ремастера". Но киноиндустрия так не работает - она всегда выполняет политический заказ, а не общественный.

1
Лицо со шрамом

Эббартошка

LexxSentano

ля думал мертвяк на обложке, а это картошка

QD19

Можно не показывать её страшное лицо? Спасибо

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