"Лучше порта первой части": Digital Foundry - о ПК-версии The Last of Us 2

Специалист Digital Foundry Алекс Батталия опубликовал подробный разбор ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered, которая вышла 3 апреля. Обозреватель отметил, что порт лучше первой части, но все равно страдает от ряда проблем.
Батталия рассказал, что разработкой ПК-версии The Last of Us 2 в основном занималась студия Iron Galaxy, ответственная за порт первой части. На финальных этапах производства к работе также подключилась Nixxes Software.
Главное из анализа Digital Foundry:
- Графические настройки в основном такие же, как в первой игре, с некоторыми дополнениями, например DLAA;
- Преимущество перед версией на PS5 минимальное, но качество теней заметно выше;
- Пресет «Средний» выглядит хуже, чем базовая версия на PS4;
- Батталия отметил, что требования к видеокарте слишком высокие, учитывая уровень картинки;
- При настройках, эквивалентных PS4, на RTX 3060 частота кадров часто опускалась ниже 60 FPS;
- Работа с процессором лучше, чем в ПК-версии первой части, но нагрузка все еще неоправданно высокая;
- В начале есть кратковременная компиляция шейдеров, остальные шейдеры компилируются асинхронно во время игры — не нужно ждать в меню, но возможны проблемы с производительностью;
- Были случаи, когда игра зависала на 0 FPS на несколько секунд, такое же поведение замечено на Steam Deck;
- У Steam Deck есть отдельный профиль, но он не позволяет стабильно удерживать 30 FPS;
- Батталия порекомендовал ограничить частоту кадров 60 Гц для более стабильного опыта;
- На ПК тени иногда загружаются слишком близко к игроку, даже при максимальных настройках, также замечено мерцание текстур;
- DLSS и DLAA реализованы гораздо хуже, чем DF обычно привыкли видеть.
Алекс Батталия, спецалист Digital FoundryНа ПК у The Last of Us Part 2 еще есть потенциал для доработки. Игра вышла в лучшем состоянии, чем первая часть, но все же оставляет ощущение сырости и раздражает некоторыми моментами.
Помимо неоправданно высоких требований к видеокарте, главная проблема — скачки времени кадра, которые случаются даже на топовом оборудовании и выбиваются из общего кинематографичного стиля игры.
Трудно сказать, какие ресурсы есть у Nixxes для доработки после выхода, но хочется верить, что они в курсе текущих проблем и игра получит такие же улучшения, как предыдущий релиз.
The Last of Us Part 2 Remastered доступна на PC в Steam и в EGS.
В Сиэтле заметил такую халтурку от разрабов, могли бы и сделать лутабельную комнату раз окно открыто, а не 3D картинку в окне. Тем более так близко, ладно бы где-то вдалеке. Не думаю, что эта комната сильно бы повлияла на производительность))
ахахах угарнул с кривого диспенсера))
Тоже находил, может это пасхалка, а то чет как странно выглядит
фср в игре работает лучше ,1 части было тоже самое
Длсс или Длаа все равно лучше, хоть они и добились этого через многие патчи, после выхода игры.
конкретно в этой игре фср более лучше
просто добавь длсс 4, это вроде через нвидиа апп делается, я так в тлоу1 добавил и картинка стала лучше чем в нативе и +20фпс на моей 4060
С каких это пор масштабирование, стало лучше натива ?
Смешная шутка, это как сказать что соевая колбаса, лучше мясной , никогда копия, не будет лучше оригинала
Не трудно быть лучше, чем один из худших портов. Впрочем, я уверен что рукожопы из IG очень старались, если перед выпуском их поделие передали другим. А тем, видимо, времени не хватило подчистить всё, что нарукожопили IG.
Уже с рутрекера скачал.
Ну так, и сама часть лучше первой
>Графические настройки в основном такие же, как в первой игре, с некоторыми дополнениями, например DLAA
В первой части на ПК он тоже есть, держу в курсе
Ну оптимизон - моё почтение! На моей системе (в профиле есть) работает всё отлично, почти все настройки на максимум, в fhd, длсс качество, фпс упирается в 75гц моник. Мне более чем достаточно.
Если ты включил эту приблуду, значит оптимизон не очень
И на торрент-трекерах.
Помянем.
Ты их с Iron Galaxy спутал, эти свое дело знают
Внимательно смотри, что я процитировал). Как бы уже настораживает.