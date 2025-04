"Лучше порта первой части": Digital Foundry - о ПК-версии The Last of Us 2

Специалист Digital Foundry Алекс Батталия опубликовал подробный разбор ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered, которая вышла 3 апреля. Обозреватель отметил, что порт лучше первой части, но все равно страдает от ряда проблем.

Батталия рассказал, что разработкой ПК-версии The Last of Us 2 в основном занималась студия Iron Galaxy, ответственная за порт первой части. На финальных этапах производства к работе также подключилась Nixxes Software.

Главное из анализа Digital Foundry:

Графические настройки в основном такие же, как в первой игре, с некоторыми дополнениями, например DLAA;

Преимущество перед версией на PS5 минимальное, но качество теней заметно выше;

Пресет «Средний» выглядит хуже, чем базовая версия на PS4;

Батталия отметил, что требования к видеокарте слишком высокие, учитывая уровень картинки;

При настройках, эквивалентных PS4, на RTX 3060 частота кадров часто опускалась ниже 60 FPS;

Работа с процессором лучше, чем в ПК-версии первой части, но нагрузка все еще неоправданно высокая;

В начале есть кратковременная компиляция шейдеров, остальные шейдеры компилируются асинхронно во время игры — не нужно ждать в меню, но возможны проблемы с производительностью;

Были случаи, когда игра зависала на 0 FPS на несколько секунд, такое же поведение замечено на Steam Deck;

У Steam Deck есть отдельный профиль, но он не позволяет стабильно удерживать 30 FPS;

Батталия порекомендовал ограничить частоту кадров 60 Гц для более стабильного опыта;

На ПК тени иногда загружаются слишком близко к игроку, даже при максимальных настройках, также замечено мерцание текстур;

DLSS и DLAA реализованы гораздо хуже, чем DF обычно привыкли видеть.

Алекс Батталия, спецалист Digital FoundryНа ПК у The Last of Us Part 2 еще есть потенциал для доработки. Игра вышла в лучшем состоянии, чем первая часть, но все же оставляет ощущение сырости и раздражает некоторыми моментами.



Помимо неоправданно высоких требований к видеокарте, главная проблема — скачки времени кадра, которые случаются даже на топовом оборудовании и выбиваются из общего кинематографичного стиля игры.



Трудно сказать, какие ресурсы есть у Nixxes для доработки после выхода, но хочется верить, что они в курсе текущих проблем и игра получит такие же улучшения, как предыдущий релиз.

The Last of Us Part 2 Remastered доступна на PC в Steam и в EGS.