The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 5 251 оценка

Моддер обнаружил в The Last of Us Part 2 вырезанную функцию и хочет её вернуть

Несмотря на чрезмерные амбиции, Naughty Dog пришлось отказаться от некоторых элементов The Last of Us Part 2 перед её запуском в июне 2020 года. Одна из удалённых функций обсуждалась в социальных сетях.

На X моддер Speclizer представил функцию, которая в итоге была вырезана, под названием Hold Up. Она позволяла игрокам подкрадываться к врагу сзади и заставлять его поднимать руки вверх. Затем становилось возможным управлять его движениями, указывая направление или заставляя его повернуться лицом к вашему персонажу. Через определённое время противник доставал оружие, пытаясь защититься.

Анимация и скрипт всё ещё присутствуют в игре. Были обнаружены несколько реплик, таких как «Не делай глупостей» и «Не издавай ни звука». Моддер ответил, что, возможно, сможет восстановить эту функциональность на ПК с помощью мода, но это, вероятно, потребует много работы. Поэтому неизвестно, будет ли такой проект завершён.

Комментарии:  1
SERGEY-SP

смысла вообще нет в этой функции!Как правило ты врага просто мочишь всегда и всё!

1