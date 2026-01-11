Моддер работает над многопользовательским режимом для The Last of Us Part 2

Моддер Speclizer разрабатывает неофициальную версию многопользовательского режима The Last of Us Part 2 спустя два года после того, как Naughty Dog официально отменила свой онлайн-проект. Недавно разработчик поделился видео, демонстрирующим текущий прогресс модификации, которая позволяет независимо управлять двумя персонажами Элли в одной игровой среде.

В коротком видео, опубликованном в X, Speclizer демонстрирует первые шаги мода, который в настоящее время работает только локально. «Я не знаю, станет ли это чем-то конкретным», — признался моддер, указав, что проект все ещё находится на ранних стадиях разработки.

До сих пор не было доступно ни одного функционального онлайн-мода, но разработка Speclizer представляет собой значительный шаг в этом направлении.

Официальный проект Naughty Dog был закрыт в 2023 году после нескольких лет разработки. Решение студии было мотивировано необходимостью сосредоточить ресурсы на своей следующей однопользовательской игре, Intergalactic: The Heretic Prophet.