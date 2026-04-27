Моддер работает над реалистичным мультиплеером для The Last of Us 2 - он добавил совместный фоторежим и другие фишки

Моддер под ником Speclizer продолжает воплощать в жизнь мечты тысяч поклонников франшизы, собственноручно создавая неофициальный мультиплеер для знаменитого хита Naughty Dog — The Last of Us: Part II. Автор регулярно отчитывается об успехах на своей Patreon-странице, а накануне поделился масштабным шестым эпизодом из своего цикла дневников разработки, продемонстрировав существенный прогресс в создании сетевого режима.

В новом видео энтузиаст сфокусировался на самой сложной и критически важной детали любого стабильного кооперативного режима — синхронизации анимаций между хостом и вторым игроком на карте. Главные изменения свежего билда коснулись: Переработки дверей и физических интеракций, доработки интерфейса и окружения.

Моддеру удалось «помирить» движок игры и сторонних геймеров. Ранее второй игрок на уровне застревал при анимациях: теперь движок правильно просчитывает скрипт проталкивания тел через узкие проемы и понимает, в какую именно дверь вошел второй участник, полноценно синхронизируя работу створки со всеми вариантами взлома на обеих экранах. Автору пришлось глубоко взламывать процесс игры через программную среду дизассемблирования. Он изменил логику работы «state-модели», благодаря чему игра научилась адекватно реагировать на прыжки и отображать статус компаньона, когда второй человек копается в своем собственном рюкзаке крафта-инвентаря, не сбивая скрипты окружения. Также ему удалось реализровать синхронные прыжки, работающий совместный фотомод, а также частичную проработку метательных предметов вроде бутылок, кирпичей и аптечек: уже работают ответные анимации на то, как один персонаж кидает их во второго.

Судя по комментариям Speclizer, многопользовательский клиент уже становится «настолько рабочим», что скоро он позволит игрокам лично протестировать его работу. Фанатам, несомненно, будет невероятно приятно получить мультиплеер хотя бы в таком экспериментальном «народном» виде. К слову, даже чисто сюжетные сольные шедевры невероятно популярны у фанатов коопа: недавно огромным вниманием и загрузками обрастали многопользовательские расширения на базе Скайрима и модификации для полного совместного сюжетного прохождения третьего Ведьмака.