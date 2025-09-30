ЧАТ ИГРЫ
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 5 100 оценок

Naughty Dog благоволит ПК-игрокам? Владельцы PS5 чувствуют себя обманутыми

monk70 monk70

Праздник фанатов «The Last of Us Day 2025» прошёл на прошлой неделе, но его отголоски всё ещё слышны. Геймеры заметили определённую, неожиданную для многих закономерность: в этом году пользователи ПК получили больше цифровых подарков, чем владельцы PlayStation 5.

Naughty Dog подготовила несколько сюрпризов, в том числе объявление о том, что ремастер The Last of Us Part II будет доступен подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium. Несмотря на это, фанаты считают, что ПК-геймеры получили более широкий выбор.

В то время как владельцы консолей (с подпиской) получили бесплатный доступ к игре, пользователи ПК могли насладиться множеством цифровых подарков. Naughty Dog объявила о сотрудничестве с графическим дизайнером Джейсоном Ферри для создания серии обоев для рабочего стола и мобильных устройств, посвящённых Дню The Last of Us.

Кроме того, пользователи Steam получили доступ к новым анимированным аватарам и рамкам, которые можно приобрести за баллы в магазине платформы. Тот факт, что эти цифровые предметы не дошли до пользователей PlayStation, вызвал серьёзное разочарование у некоторых фанатов.

Независимо от платформы, всех ждёт физическая коллекция. В честь праздника в магазине появилась новая статуэтка Bloater, созданная совместно с Dark Horse.

Комментарии:
saa0891
На ПК есть бесплатный доступ к игре без всяких подписок, хотя в любом случае этот повесточный мусор не та игра которую стоит держать в виде репака в своей коллекции.

kotasha

С пометкой не все игры, трилогия анча так и не вышла, пк просто бросили косточку в виде последних частей, а ведь не у всех была плойка чтобы пройти 3 части.

Енот Херсонский kotasha

Трилогия анча, это однообразная беготня с кривой стрельбой, да и сюжеты в трилогии посредственные, так что было бы чем хвастаться))

kotasha Енот Херсонский

Тебя потный ишак что ли нюхал ? Сразу видно что не играл, так любой игре можно сказать.

DezkQ
Владельцы PS5 чувствуют себя обманутыми

только дошло ? )

ImpulsiveIsidoros

Да обычные обиженки сониботики. Получили игру бесплатно и плачут что не дали сверху конфетку, тыкая пальчиком на пк пользователей. Малые дети

martin32

обои, аватарки... кому на хрен это сдалось?! только стадо ущербных может об этом мечтать.

William Dwight

Плак-плак

TYTAHXAMOН

Разочарование у фанатов...аватары и рамки))

Деиман

Так не понимаю как живут эти люди в реале? всегда ноют что их жизнь не так как надо?

Simple Jack
TheNikolay00

Не удивительно, весь мир уже видел этих балбесов, которые свои диски ножницами резали

Gords

У фанатов совсем уже крыша поехала.

