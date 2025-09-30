Naughty Dog благоволит ПК-игрокам? Владельцы PS5 чувствуют себя обманутыми

Праздник фанатов «The Last of Us Day 2025» прошёл на прошлой неделе, но его отголоски всё ещё слышны. Геймеры заметили определённую, неожиданную для многих закономерность: в этом году пользователи ПК получили больше цифровых подарков, чем владельцы PlayStation 5.
Naughty Dog подготовила несколько сюрпризов, в том числе объявление о том, что ремастер The Last of Us Part II будет доступен подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium. Несмотря на это, фанаты считают, что ПК-геймеры получили более широкий выбор.
В то время как владельцы консолей (с подпиской) получили бесплатный доступ к игре, пользователи ПК могли насладиться множеством цифровых подарков. Naughty Dog объявила о сотрудничестве с графическим дизайнером Джейсоном Ферри для создания серии обоев для рабочего стола и мобильных устройств, посвящённых Дню The Last of Us.
Кроме того, пользователи Steam получили доступ к новым анимированным аватарам и рамкам, которые можно приобрести за баллы в магазине платформы. Тот факт, что эти цифровые предметы не дошли до пользователей PlayStation, вызвал серьёзное разочарование у некоторых фанатов.
Независимо от платформы, всех ждёт физическая коллекция. В честь праздника в магазине появилась новая статуэтка Bloater, созданная совместно с Dark Horse.
