Naughty Dog и Nixxes Software раскрыли новый контент и системные требования для ПК-версии The Last of Us Part 2

До выхода The Last of Us Part II Remastered на PC осталось совсем немного – игра появится в Steam и Epic Games Store 3 апреля. Разработчики из Naughty Dog совместно с Nixxes Software и Iron Galaxy подготовили ряд улучшений и новый контент, чтобы сделать погружение в историю Элли и Эбби еще более впечатляющим.

PC-версия The Last of Us Part II Remastered включает все улучшения из версии для PlayStation 5, а также дополнительные настройки, позволяющие подстроить игру под любое "железо". Среди ключевых особенностей:

Поддержка Nvidia DLSS 3 , AMD FSR 3.1 и FSR 4

, и Настройки графики: качество текстур, тени, LOD, объемный свет и др.

качество текстур, тени, LOD, объемный свет и др. DirectStorage для быстрой загрузки

для быстрой загрузки Поддержка мониторов Ultrawide (21:9, 32:9 и 48:9)

Настраиваемый FPS с возможностью отключения ограничения

Полная поддержка контроллеров, включая DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами

Гибкая настройка клавиатуры и мыши, включая ремаппинг и возможность комбинировать ввод. Так же разработчики поделились системными требованиями

Для запуска игры на низких настройках, в разрешении 720p @ 30 кадров в секунду, пользователям не понадобится мощная система: достаточно будет процессора Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X и GTX 1650 или RX 5500XT. Для запуска игры в очень высоких графических настройках - разрешение 4K @ 60 кадров в секунду - потребуется более мощная система на базе процессора Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X и GPU RTX 4080 или RX 7900 XT, а также 32 ГБ оперативной памяти. С полными системными требованиями вы можете ознакомиться ниже.

Новый контент в No Return

Рогалик-режим No Return пополнится двумя новыми персонажами:

Билл – обладает уникальным помповым ружьем и бонусами к добыче

Марлин – использует штурмовую винтовку и гамбиты с высоким риском

Также в No Return добавят 4 новые карты: Оверлук, Школа, Улицы и Нест.

Игроки, вошедшие в PSN, получат 50 внутриигровых очков и уникальный скин Элли. Контент No Return, новые трофеи и патч 2.0.0.6 также выйдут на PS5.

Ждать осталось совсем недолго – The Last of Us Part II Remastered выходит 3 апреля!