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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 370 оценок

Naughty Dog и Nixxes Software раскрыли новый контент и системные требования для ПК-версии The Last of Us Part 2

butcher69 butcher69

До выхода The Last of Us Part II Remastered на PC осталось совсем немного – игра появится в Steam и Epic Games Store 3 апреля. Разработчики из Naughty Dog совместно с Nixxes Software и Iron Galaxy подготовили ряд улучшений и новый контент, чтобы сделать погружение в историю Элли и Эбби еще более впечатляющим.

PC-версия The Last of Us Part II Remastered включает все улучшения из версии для PlayStation 5, а также дополнительные настройки, позволяющие подстроить игру под любое "железо". Среди ключевых особенностей:

  • Поддержка Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 и FSR 4
  • Настройки графики: качество текстур, тени, LOD, объемный свет и др.
  • DirectStorage для быстрой загрузки
  • Поддержка мониторов Ultrawide (21:9, 32:9 и 48:9)
  • Настраиваемый FPS с возможностью отключения ограничения

Полная поддержка контроллеров, включая DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами
Гибкая настройка клавиатуры и мыши, включая ремаппинг и возможность комбинировать ввод. Так же разработчики поделились системными требованиями

Для запуска игры на низких настройках, в разрешении 720p @ 30 кадров в секунду, пользователям не понадобится мощная система: достаточно будет процессора Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X и GTX 1650 или RX 5500XT. Для запуска игры в очень высоких графических настройках - разрешение 4K @ 60 кадров в секунду - потребуется более мощная система на базе процессора Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X и GPU RTX 4080 или RX 7900 XT, а также 32 ГБ оперативной памяти. С полными системными требованиями вы можете ознакомиться ниже.

Новый контент в No Return

Рогалик-режим No Return пополнится двумя новыми персонажами:

Билл – обладает уникальным помповым ружьем и бонусами к добыче

Марлин – использует штурмовую винтовку и гамбиты с высоким риском

Также в No Return добавят 4 новые карты: Оверлук, Школа, Улицы и Нест.

Игроки, вошедшие в PSN, получат 50 внутриигровых очков и уникальный скин Элли. Контент No Return, новые трофеи и патч 2.0.0.6 также выйдут на PS5.

Ждать осталось совсем недолго – The Last of Us Part II Remastered выходит 3 апреля!

73
141
Комментарии: 141
Ваш комментарий
SleepyGamer

RTX 3070 для 1440р, по нынешним временам - нормальные системки.

24
SoRaS3

Лучей там нет, так что, любая "хорошая" карта справится. ))

0
raib3rg

игра с пс4

2
Юркец raib3rg

первая вообще с пс3, а требования как у второй, так что это не аргумент от слова совсем, это же под пк, а ты еще пк свой не обновил, а ну бегом за 5080, что бы в новую игру поиграть))

-5
SHAYNARD Юркец
первая вообще с пс3, а требования как у второй, так что это не аргумент от слова совсем

О том, что на ПК выходил ремейк с PS5, а не оригинал с PS3 или его ремастер с PS4, ты почему-то умолчал. Удобно устроился!))

2
Никита Дроздоvv

Ну, более менее требования. Ну, хотя у Паука тоже были более менее. Но даже если ты полностью подходил под рекомендуемые, стабильных кадров все равно не было. Хотя над Портом паука работала Никсес, поэтому я бы не наделся на хорошую оптимизацию ластухи даже несмотря на то, что Айрон Гелакси помогли Никсес. ведь Никсес уже один раз плохо оптимизировали второго Паука. Хотя я от них вообще такого не ожидал. Ну, посмотрим.

8
ze1n_82

да издеж все это, будет статтерить как и все на пуке

-2
Doom9454

По инфе от инсайдеров игра давно готова и релиз специально придерживали ко второму сезону сериала. Так что если разрабы не пинали болт всё это время, а работали над оптимизацией, то всё должно быть нормально.

2
Seth2236

опять шейдеры полтора часа загружаться будут

6
Максим Кузнецов 700

у меня первая часть 10 минут компилировала шейдеры в первый раз, причем пк был простой на то время

0
KeylessHarris
6
ГАЗ-М20

Норм системки, в принципе примерно такие и ожидались.

5
Jayne Cobb

с Nixxes Software оптимизация хотя бы надеюсь будет нормальная.

Хотя кто их знает... От них можно ожидать чего угодно.

-3
Никита Дроздоvv Jayne Cobb

даже уже никсес не гарантия!

5
SERGEY-SP Никита Дроздоvv

Естественно!судя по порту спайди 2,им верить тоже уже страшно !

2
AndruhaGruz Jayne Cobb
0
SERGEY-SP

Я надеюсь такого беспредела и безобразия не будет как с пауком вторым !который до сих пор патчат и не могут до ума довести !

5
Guns296

Почему все новые игры игнорят DLSS4, если он по сути работает на обученных материалах DLSS3? Я то могу врубить dlss 4 через настройки нвидиа, но всё равно странно как то.

4
База Базович

хз, вообще не вижу смысла выделять данный пункт - автозамена всё равно работает во всём. За то потом целый патч приурочивают "поддержке 4 версии", хотя с первых дней нормально работает.

1
Listoman

Какие ещё "все новые игры"? Ну и авто замена решает вообще все проблемы, даже с древними играми с dlss 2)

0
Doom9454

В инфе к новому драйверу заявлена поддержка длсс 4 в ластухе

0
Фанат Миты

зачем завышать системные требования игры? Игра создавалась под PS4, PS4 PRO слабее пк, но при этом там игра шла стабильно в 60 кадров, но глядя на СТ игр под пк закрадывается вопрос

4
Jestеr

Какие ещё 60 кадров на ps4/pro?

9
Danil Smirnov

На пс4 дай бог 30фпс было, местами все 15

4
Миханик Шестеренкин Danil Smirnov

Стабильные 30фпс с редкими просадами. Проходил лично на PS4.

1
Dr.Love Миханик Шестеренкин

и замерял фпс?

-3
Миханик Шестеренкин Dr.Love

Мне нечего доказывать человеку, который всю жизнь играет исключительно на мамкином ноуте и/или на древнем ведре.

0
CT3H

"Билл – обладает уникальным помповым ружьем и бонусами к добыче"

И лишним задним тугим карманом под трусами для одной шашки динамита... [Если вы понимаете о чём я]

4
answerx32

Конечно текстуры в игре сумасшедшего качества, но 150 ГБ? Жесть. К сравнению, версия для ПС5 весит около 80 ГБ.

4
Евгений Кондратенко

Есть подозрение, что они сделали как портировщики God of war Ragnarok. Те просто не стали сжимать ассеты, и сделали игру больше. Зато при подгрузке ассетов их не надо было распаковывать. Скорее всего тут так же. Потому что в ПК нет того самого SSD с аппаратным декодированием и приходится напрягать проц или видюху для этого. Хотя вон судя по описанию они интегрировали DirectStorage. Крч хз. Надо ждать видосик от Benchmarking

0
rmplaton

После того, как обкакались с первой частью, позвали на подмогу к Iron Galaxy еще и Nixxes - очень на то похоже, во всяком случае) Ну и сразу заметно это: требования минимальные тут ниже, чем для первой части - первая жрала на самом минимальном минимуме 5 гигов VRAM, а тут вон меньшая "прожорливость" заявлена. Если уж и тут будут дикие баги на старте, то уже сложно будет это и комментировать: по информации в сети ПК-порт второй части был готов почти сразу после первой, но ее отложили на год до выхода второго сезона сериала. Т.е. если они полностью готовый порт за год с лишним не довели сейчас до ума, то уж и не знаю, что и сказать тогда. Все шансы у них были сделать все так, чтобы работало идеально без багов, но сильно сомневаюсь, что так будет...

2
BloomingVysor

В первой части 1050 в минималках была

2
rmplaton BloomingVysor

У меня простенькая RX 6400 на 4 гига - и на ней первая часть прям едва играбельна. На самом минимуме из возможного игра все равно требует 5 гигов видеопамяти, а в наличии 4, поэтому дикие просадки кадров даже на минималках.Правда еще и проц слабый (Ryzen 3 4-го поколения). Но тут вообще в минимуме указана "Рязань" еще более старая и видеокарта уровня примерно RX 6400 (даже послабее нее) - поэтому я и удивился, что у второй части столь умеренная "прожорливость"

1
KILLA06 rmplaton

а что ты хотел на своей карте ?

0
Light of Tfuth KILLA06

Как минимум 60 кадров со старой консоли и слабой консоли, но у кого то руки с попы растут

3
-Zion- Light of Tfuth

Первая ластуха это ремейк с полностью новым графеном для пс5, некстген, вторая часть это просто дежурный ремастер с минимумом отличий с пс4, просто прикрутили 4к к пс4 версии.

0
William Dwight

Системники норм, но какие 150гб пздц...

1
Zick211

В первой части в минималках пониже была, тут 1650, а в рекомендованных одинаково +-.
Скрин для сравнения.

1
rmplaton

В минималках первой части процессор 6-ядерный указан, а в требованиях ко второй - 4-ядерная "Ряженка"

0
Zick211 rmplaton

Тут первая часть 16 две и две 32 гига, а ко второй три 16 и один 32. Прикол.

2
david999666555

А для роуглайка нужен будет псн? а то я чет не пойму предпоследний абзац

1
krucc

В общем для игры нужен будет все, поэтому да

0
david999666555 krucc

Для самой игры он необязательный. Sony отменила psn в боге войны, втором человеке пауке и вот. Тлоу 2. Можно привязать по желанию.

0
Xrace

Скины на клюшку будут? А кастомизация шнобеля?

1
PuaJl4eJl

Почти уже все экзы слили, остался infamous,order 1886, 3 первые части Uncharted, ну и по мелочи knack, хотелось бы NHL ещё, раз уж пошла такая пьянка, ну и как же без Bloodborne - о нем все мечтают, но только полноценный, никакой-то там эмулированный, а и Stellar blade - молодцы в Июне должна быть)

1
Banexander

Мод на обнуление эббы и новый хотлайн грибопакалипсис готов.

1
Евгений Кондратенко

Ахах, на слайде с системными требованиями даже логотипа Iron galaxy нету, хотя на системках первой части он был.

1
david999666555

Как я и писал ранее. Nixxes сами переделывали игру))

0
Евгений Кондратенко david999666555

Да это и хорошо. Такого трындеца как с первой частью не будет. Конечно игру пропатчат ещё, без этого никак. Но порт должен быть лучше первой части

0
Kokoprime1991

Nixxes =100500 патчей.

1
R3iz0r

150 гб это сколько в контент в игре

0
feniks9kl

25-30 часов на норме, на геймпаде

0
answerx32

Меня тоже удивило. Версия для ПС5 весит около 80 ГБ. Неужели на ПК версии текстуры настолько круче, что игра дошла до 150 ГБ?

0
raib3rg answerx32

на пс5 особый тип сжатия

0
SHAYNARD answerx32

Скорее просто в очередной раз забили на сжатие файлов игры. Ну а чё париться — и так ведь схавают.

0
Albero

Там шмотка с их новой игры Intergalactic ,не тем ребята пытаются приманить аудиторию)))

0
poterr

в принципе плюс минус такие же как у первой части что неудивительно движок то один и тот же, на параметр требуемого места не обращайте внимания, первая часть со всеми апдейтами счас весит около 82 гб хотя в требованиях писали про 100 гб.

0
jax baron

Фига , можно было рубить озвучки и намного меньше

0
aelvelis

Системки отличные, в 1440p на высоких поиграем.

0
полечка полинка

Подозрительно низкие. Видимо с оптимизацией не наложают

0
77ищ

Я так понял средние настройки для 30xx серии теперь тренд новый

0
SleepyGamer

На топах без проблем можно играть на ультра.

-3
77ищ SleepyGamer

наверное с DLLS или FSR

1
erkins007

Тридцатой серии уже 5 лет. Скажи спасибо что вообще запускается.

-2
77ищ erkins007

Ну да она вобще сегодня идеальное бюджетное решение

-1
SleepyGamer 77ищ

Из новинок проходил Silent hill 2 в 1440p на ультра в нативе (без RT), либо с RT и DLSS качество - фпс одинаковый при таких настройках, 3080Ti вывозит стабильные 60 кадров.

1
Putia

В своё время причиной взять плойку было лишь желание шкедом поиграть в GTA 5, ибо мощного ПК не было. Вторым "открытием" стала именно первая часть "Один из нас".

После прохождения 2й части собственно и продал плойку, появились деньги на нормальный ПК с работой.

Однозначно рекомендую к прохождению, тем более системки выглядят вполне приемлемо.

0
My life is a game

Четко, это мы ждем, жду предзагрузку

0
Денис Самулекин

на GTX1070 8гб видеокарта пойдёт

0
tesla707

Ну вроде норм системки. С мультигенератором и пресетом К на dlss производительность на макс настройках будет 120 кадров и 0 мс задержки.
Главное чтобы не как в ронине проц долбился в сотку.

-1
Jose Mane

1650 живее всех живых!
но думаю только ддр6

-1
Максим Кузнецов 700

Наконец-то поиграем за милую лесбуху без женских прелестей и милую терминаторшу напоминающую мужика!

-1
LunarEquestrianOriginal64

Окосел что ли? Nest - это гнездо, не так уж сложно перевести. "Нест"...

-1
krucc

Я думаю, что можно надеяться на хорошую оптимизацию, так как системные требования не сильно отличаются от первой части, я бы сказал совсем не отличаются. У первой части в минималках была 470, 1050ti, у второй 1650, что не намного мощнее 1050ti. В рекомендованных что у первой части, что у второй 3060. Опять же, неизвестно, какая игра получится на выходе. Нужно только надеяться)

-1
GennadijK

У порта первой части было не мало патчей , прежде чем игра стало выглядеть поинтереснее ( там с параметрами текстур были нюансы ) и долгое кэширование .Учитывая это и что в принципе игры не доводят до ума на релизе , патчи наверняка будут.

2
krucc GennadijK

Не спорю, однозначно какие-то неполадки будут, но вопрос в другом, будет ли игра такой же неиграбельной на старте, как 1 часть

1
GennadijK krucc

Согласен с тобой. Если порт был готов давно и просто ждали, чтобы быть поближе ко второму сезону сериала , то есть надежда на хорошее качество на старте. Но я особо не жду подобного сценария , просто интересно как оно в итоге . В общем вскоре увидим .

0
BENDJI

Прошлая часть летала на максималках, как и Анчартед от тех же натидогов. Даже не переживаю за оптимизацию.

-2
tesla707

Ну не прям летала, но апскейлерами и прочими технологиями можно было добиться 70-90 кадров в 2к на макс настройках на среднем железе.
При этом анчик был гораздо более оптимизирован.

1
BENDJI tesla707

Хз, я играл без апскейла с DLAA.

-1
EvgeniiV

Супер,предзаказ сделан жду, наконец немного уже осталось

-2
Light of Tfuth

Смотреть на концовку игры в RTX лучах

-3
SERGEY-SP

Чем тебя концовка не устроила !если ты игру не понял и суть всей басни ,то это твои проблемы !

-4
Light of Tfuth SERGEY-SP

Я же не глиномес пусичный что бы понимать.

1
SERGEY-SP Light of Tfuth

Ну так и не,, уй пи,,еть тогда!

0
Light of Tfuth SERGEY-SP

Что так возбудился, в России ЛГБ запрещено, так что сидел бы тише воды, ниже травы

0
Dj NordSound SERGEY-SP

Суть игры ето пилотки отлезать

0
Queelag

Она такая же унылая,как и 1 часть,одни перестрелки,а зомбаки так для красоты?

-5
Light of Tfuth

Ещё унылее с тонной ЛГБ подарков и коридорным кинцом

0
Sneaky Pete

Повесточная хрень

-3
Sneaky Pete

И даром не надо

-6
Никита Дроздоvv

мне например надо

7
Sneaky Pete Никита Дроздоvv

Мне жаль , если такое надо

-7
Никита Дроздоvv Sneaky Pete

но это мое дело

9
Миханик Шестеренкин

Да-да, ненужОн! Сколько же сотен раз я слышал это лицемерное слово.

0
Great-heartedElio

Лучей не будет что-ли?

-8
KILLA06

когда у найти дог были лучи?

6
vvvjust

Зачем они там? Игра и без них красиво выглядит

18
K0t Felix

В первой части тоже не было

2
MrMaximusX

доги игры без RTX красивей делают чем те кто их пихает в свои поделки..

14
BloomingVysor

Зачем она там? ты уже 5090 купил?

0
Dj NordSound

Лейсбийское дерьмо высер от сони🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

-9
SERGEY-SP

Так не играй !делов то ёпты!

3
Dj NordSound SERGEY-SP

Так я и не играю в такую хрень!

Щас фанатики сони на бегут оправдываться что ето щедевр уже минуснули трое фанатиков

0
полечка полинка

Играй в смуту и не позорься

3
Nekromant34 SERGEY-SP

🤟🤟🤟

0
Nekromant34 полечка полинка

😁😁😁

0
Господин Лидер Assassin

Лучшее что я проходил на ps5, я бы на месте Соньки не сливал бы ее на ПК, но что уже говорить) готовьтесь , будете кайфовать, не зря все игрожуры, даже русские наставили 10из10

-11
SERGEY-SP

А че в этом такого что она на пк выходит ?У тебя забирают ps 5 версию или как ?Каждый должен решать сам на чем ему играть !

3
Light of Tfuth
игрожуры

Знатные шлюхи, за подачки даже кожаную флейту готовы приласкать

0
-Zion-

Фу, всё что хочется в этой игре это скипать катсцены.

0
Господин Лидер Assassin -Zion-

я везде и скипаю катсцены, я оцениваю игры и кайфую только от геймплея

1
Scerkrou7

Жду, а пока ассасин)

-14
Light of Tfuth

Отсасин 😆😆😆😆😆

7