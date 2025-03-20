Naughty Dog и Nixxes Software раскрыли новый контент и системные требования для ПК-версии The Last of Us Part 2

До выхода The Last of Us Part II Remastered на PC осталось совсем немного – игра появится в Steam и Epic Games Store 3 апреля. Разработчики из Naughty Dog совместно с Nixxes Software и Iron Galaxy подготовили ряд улучшений и новый контент, чтобы сделать погружение в историю Элли и Эбби еще более впечатляющим.
PC-версия The Last of Us Part II Remastered включает все улучшения из версии для PlayStation 5, а также дополнительные настройки, позволяющие подстроить игру под любое "железо". Среди ключевых особенностей:
- Поддержка Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 и FSR 4
- Настройки графики: качество текстур, тени, LOD, объемный свет и др.
- DirectStorage для быстрой загрузки
- Поддержка мониторов Ultrawide (21:9, 32:9 и 48:9)
- Настраиваемый FPS с возможностью отключения ограничения
Полная поддержка контроллеров, включая DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами
Гибкая настройка клавиатуры и мыши, включая ремаппинг и возможность комбинировать ввод. Так же разработчики поделились системными требованиями
Для запуска игры на низких настройках, в разрешении 720p @ 30 кадров в секунду, пользователям не понадобится мощная система: достаточно будет процессора Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X и GTX 1650 или RX 5500XT. Для запуска игры в очень высоких графических настройках - разрешение 4K @ 60 кадров в секунду - потребуется более мощная система на базе процессора Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X и GPU RTX 4080 или RX 7900 XT, а также 32 ГБ оперативной памяти. С полными системными требованиями вы можете ознакомиться ниже.
Новый контент в No Return
Рогалик-режим No Return пополнится двумя новыми персонажами:
Билл – обладает уникальным помповым ружьем и бонусами к добыче
Марлин – использует штурмовую винтовку и гамбиты с высоким риском
Также в No Return добавят 4 новые карты: Оверлук, Школа, Улицы и Нест.
Игроки, вошедшие в PSN, получат 50 внутриигровых очков и уникальный скин Элли. Контент No Return, новые трофеи и патч 2.0.0.6 также выйдут на PS5.
Ждать осталось совсем недолго – The Last of Us Part II Remastered выходит 3 апреля!
RTX 3070 для 1440р, по нынешним временам - нормальные системки.
Лучей там нет, так что, любая "хорошая" карта справится. ))
игра с пс4
первая вообще с пс3, а требования как у второй, так что это не аргумент от слова совсем, это же под пк, а ты еще пк свой не обновил, а ну бегом за 5080, что бы в новую игру поиграть))
О том, что на ПК выходил ремейк с PS5, а не оригинал с PS3 или его ремастер с PS4, ты почему-то умолчал. Удобно устроился!))
Ну, более менее требования. Ну, хотя у Паука тоже были более менее. Но даже если ты полностью подходил под рекомендуемые, стабильных кадров все равно не было. Хотя над Портом паука работала Никсес, поэтому я бы не наделся на хорошую оптимизацию ластухи даже несмотря на то, что Айрон Гелакси помогли Никсес. ведь Никсес уже один раз плохо оптимизировали второго Паука. Хотя я от них вообще такого не ожидал. Ну, посмотрим.
да издеж все это, будет статтерить как и все на пуке
По инфе от инсайдеров игра давно готова и релиз специально придерживали ко второму сезону сериала. Так что если разрабы не пинали болт всё это время, а работали над оптимизацией, то всё должно быть нормально.
опять шейдеры полтора часа загружаться будут
у меня первая часть 10 минут компилировала шейдеры в первый раз, причем пк был простой на то время
Норм системки, в принципе примерно такие и ожидались.
с Nixxes Software оптимизация хотя бы надеюсь будет нормальная.
Хотя кто их знает... От них можно ожидать чего угодно.
даже уже никсес не гарантия!
Естественно!судя по порту спайди 2,им верить тоже уже страшно !
Я надеюсь такого беспредела и безобразия не будет как с пауком вторым !который до сих пор патчат и не могут до ума довести !
Почему все новые игры игнорят DLSS4, если он по сути работает на обученных материалах DLSS3? Я то могу врубить dlss 4 через настройки нвидиа, но всё равно странно как то.
хз, вообще не вижу смысла выделять данный пункт - автозамена всё равно работает во всём. За то потом целый патч приурочивают "поддержке 4 версии", хотя с первых дней нормально работает.
Какие ещё "все новые игры"? Ну и авто замена решает вообще все проблемы, даже с древними играми с dlss 2)
В инфе к новому драйверу заявлена поддержка длсс 4 в ластухе
зачем завышать системные требования игры? Игра создавалась под PS4, PS4 PRO слабее пк, но при этом там игра шла стабильно в 60 кадров, но глядя на СТ игр под пк закрадывается вопрос
Какие ещё 60 кадров на ps4/pro?
На пс4 дай бог 30фпс было, местами все 15
Стабильные 30фпс с редкими просадами. Проходил лично на PS4.
и замерял фпс?
Мне нечего доказывать человеку, который всю жизнь играет исключительно на мамкином ноуте и/или на древнем ведре.
"Билл – обладает уникальным помповым ружьем и бонусами к добыче"
И лишним задним тугим карманом под трусами для одной шашки динамита... [Если вы понимаете о чём я]
Конечно текстуры в игре сумасшедшего качества, но 150 ГБ? Жесть. К сравнению, версия для ПС5 весит около 80 ГБ.
Есть подозрение, что они сделали как портировщики God of war Ragnarok. Те просто не стали сжимать ассеты, и сделали игру больше. Зато при подгрузке ассетов их не надо было распаковывать. Скорее всего тут так же. Потому что в ПК нет того самого SSD с аппаратным декодированием и приходится напрягать проц или видюху для этого. Хотя вон судя по описанию они интегрировали DirectStorage. Крч хз. Надо ждать видосик от Benchmarking
После того, как обкакались с первой частью, позвали на подмогу к Iron Galaxy еще и Nixxes - очень на то похоже, во всяком случае) Ну и сразу заметно это: требования минимальные тут ниже, чем для первой части - первая жрала на самом минимальном минимуме 5 гигов VRAM, а тут вон меньшая "прожорливость" заявлена. Если уж и тут будут дикие баги на старте, то уже сложно будет это и комментировать: по информации в сети ПК-порт второй части был готов почти сразу после первой, но ее отложили на год до выхода второго сезона сериала. Т.е. если они полностью готовый порт за год с лишним не довели сейчас до ума, то уж и не знаю, что и сказать тогда. Все шансы у них были сделать все так, чтобы работало идеально без багов, но сильно сомневаюсь, что так будет...
В первой части 1050 в минималках была
У меня простенькая RX 6400 на 4 гига - и на ней первая часть прям едва играбельна. На самом минимуме из возможного игра все равно требует 5 гигов видеопамяти, а в наличии 4, поэтому дикие просадки кадров даже на минималках.Правда еще и проц слабый (Ryzen 3 4-го поколения). Но тут вообще в минимуме указана "Рязань" еще более старая и видеокарта уровня примерно RX 6400 (даже послабее нее) - поэтому я и удивился, что у второй части столь умеренная "прожорливость"
а что ты хотел на своей карте ?
Как минимум 60 кадров со старой консоли и слабой консоли, но у кого то руки с попы растут
Первая ластуха это ремейк с полностью новым графеном для пс5, некстген, вторая часть это просто дежурный ремастер с минимумом отличий с пс4, просто прикрутили 4к к пс4 версии.
Системники норм, но какие 150гб пздц...
В первой части в минималках пониже была, тут 1650, а в рекомендованных одинаково +-.
Скрин для сравнения.
В минималках первой части процессор 6-ядерный указан, а в требованиях ко второй - 4-ядерная "Ряженка"
Тут первая часть 16 две и две 32 гига, а ко второй три 16 и один 32. Прикол.
А для роуглайка нужен будет псн? а то я чет не пойму предпоследний абзац
В общем для игры нужен будет все, поэтому да
Для самой игры он необязательный. Sony отменила psn в боге войны, втором человеке пауке и вот. Тлоу 2. Можно привязать по желанию.
Скины на клюшку будут? А кастомизация шнобеля?
Почти уже все экзы слили, остался infamous,order 1886, 3 первые части Uncharted, ну и по мелочи knack, хотелось бы NHL ещё, раз уж пошла такая пьянка, ну и как же без Bloodborne - о нем все мечтают, но только полноценный, никакой-то там эмулированный, а и Stellar blade - молодцы в Июне должна быть)
Мод на обнуление эббы и новый хотлайн грибопакалипсис готов.
Ахах, на слайде с системными требованиями даже логотипа Iron galaxy нету, хотя на системках первой части он был.
Как я и писал ранее. Nixxes сами переделывали игру))
Да это и хорошо. Такого трындеца как с первой частью не будет. Конечно игру пропатчат ещё, без этого никак. Но порт должен быть лучше первой части
Nixxes =100500 патчей.
150 гб это сколько в контент в игре
25-30 часов на норме, на геймпаде
Меня тоже удивило. Версия для ПС5 весит около 80 ГБ. Неужели на ПК версии текстуры настолько круче, что игра дошла до 150 ГБ?
на пс5 особый тип сжатия
Скорее просто в очередной раз забили на сжатие файлов игры. Ну а чё париться — и так ведь схавают.
Там шмотка с их новой игры Intergalactic ,не тем ребята пытаются приманить аудиторию)))
в принципе плюс минус такие же как у первой части что неудивительно движок то один и тот же, на параметр требуемого места не обращайте внимания, первая часть со всеми апдейтами счас весит около 82 гб хотя в требованиях писали про 100 гб.
Фига , можно было рубить озвучки и намного меньше
Системки отличные, в 1440p на высоких поиграем.
Подозрительно низкие. Видимо с оптимизацией не наложают
Я так понял средние настройки для 30xx серии теперь тренд новый
На топах без проблем можно играть на ультра.
наверное с DLLS или FSR
Тридцатой серии уже 5 лет. Скажи спасибо что вообще запускается.
Ну да она вобще сегодня идеальное бюджетное решение
Из новинок проходил Silent hill 2 в 1440p на ультра в нативе (без RT), либо с RT и DLSS качество - фпс одинаковый при таких настройках, 3080Ti вывозит стабильные 60 кадров.
В своё время причиной взять плойку было лишь желание шкедом поиграть в GTA 5, ибо мощного ПК не было. Вторым "открытием" стала именно первая часть "Один из нас".
После прохождения 2й части собственно и продал плойку, появились деньги на нормальный ПК с работой.
Однозначно рекомендую к прохождению, тем более системки выглядят вполне приемлемо.
Четко, это мы ждем, жду предзагрузку
на GTX1070 8гб видеокарта пойдёт
Ну вроде норм системки. С мультигенератором и пресетом К на dlss производительность на макс настройках будет 120 кадров и 0 мс задержки.
Главное чтобы не как в ронине проц долбился в сотку.
1650 живее всех живых!
но думаю только ддр6
Наконец-то поиграем за милую лесбуху без женских прелестей и милую терминаторшу напоминающую мужика!
Окосел что ли? Nest - это гнездо, не так уж сложно перевести. "Нест"...
Я думаю, что можно надеяться на хорошую оптимизацию, так как системные требования не сильно отличаются от первой части, я бы сказал совсем не отличаются. У первой части в минималках была 470, 1050ti, у второй 1650, что не намного мощнее 1050ti. В рекомендованных что у первой части, что у второй 3060. Опять же, неизвестно, какая игра получится на выходе. Нужно только надеяться)
У порта первой части было не мало патчей , прежде чем игра стало выглядеть поинтереснее ( там с параметрами текстур были нюансы ) и долгое кэширование .Учитывая это и что в принципе игры не доводят до ума на релизе , патчи наверняка будут.
Не спорю, однозначно какие-то неполадки будут, но вопрос в другом, будет ли игра такой же неиграбельной на старте, как 1 часть
Согласен с тобой. Если порт был готов давно и просто ждали, чтобы быть поближе ко второму сезону сериала , то есть надежда на хорошее качество на старте. Но я особо не жду подобного сценария , просто интересно как оно в итоге . В общем вскоре увидим .
Прошлая часть летала на максималках, как и Анчартед от тех же натидогов. Даже не переживаю за оптимизацию.
Ну не прям летала, но апскейлерами и прочими технологиями можно было добиться 70-90 кадров в 2к на макс настройках на среднем железе.
При этом анчик был гораздо более оптимизирован.
Хз, я играл без апскейла с DLAA.
Супер,предзаказ сделан жду, наконец немного уже осталось
Смотреть на концовку игры в RTX лучах
Чем тебя концовка не устроила !если ты игру не понял и суть всей басни ,то это твои проблемы !
Я же не глиномес пусичный что бы понимать.
Ну так и не,, уй пи,,еть тогда!
Что так возбудился, в России ЛГБ запрещено, так что сидел бы тише воды, ниже травы
Суть игры ето пилотки отлезать
Она такая же унылая,как и 1 часть,одни перестрелки,а зомбаки так для красоты?
Ещё унылее с тонной ЛГБ подарков и коридорным кинцом
Повесточная хрень
И даром не надо
мне например надо
Мне жаль , если такое надо
но это мое дело
Да-да, ненужОн! Сколько же сотен раз я слышал это лицемерное слово.
Лучей не будет что-ли?
когда у найти дог были лучи?
Зачем они там? Игра и без них красиво выглядит
В первой части тоже не было
доги игры без RTX красивей делают чем те кто их пихает в свои поделки..
Зачем она там? ты уже 5090 купил?
Лейсбийское дерьмо высер от сони🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Так не играй !делов то ёпты!
Так я и не играю в такую хрень!
Щас фанатики сони на бегут оправдываться что ето щедевр уже минуснули трое фанатиков
Играй в смуту и не позорься
🤟🤟🤟
😁😁😁
Лучшее что я проходил на ps5, я бы на месте Соньки не сливал бы ее на ПК, но что уже говорить) готовьтесь , будете кайфовать, не зря все игрожуры, даже русские наставили 10из10
А че в этом такого что она на пк выходит ?У тебя забирают ps 5 версию или как ?Каждый должен решать сам на чем ему играть !
Знатные шлюхи, за подачки даже кожаную флейту готовы приласкать
Фу, всё что хочется в этой игре это скипать катсцены.
я везде и скипаю катсцены, я оцениваю игры и кайфую только от геймплея
Жду, а пока ассасин)
Отсасин 😆😆😆😆😆