Naughty Dog выпустила новый патч для The Last of Us: Part 2 Remastered для PS5

Naughty Dog выпустила новое обновление для The Last of Us 2 Remastered на PS5, исправив ряд ошибок и проблем, связанных с игровым процессом, возникших после патча 2.1.1. В этом обновлении нет нового контента; его цель — исправить ошибки, влияющие на звук, субтитры и отсутствующее оружие.
Самое главное — исправлен баг, из-за которого Элли теряла пистолет в конце шестнадцатой главы «Хиллкрест» (англ.Hillcrest). Не обошли вниманием и «Хронологический режим», в частности в плане аудио: исправлена ошибка, которая приводила к отсутствию озвучки в главе «Нулевая точка» (англ.Ground Zero), а также устранена проблема, из-за которой во время некоторых кат-сцен не отображались субтитры.
- Общиее:
- Исправлена проблема, когда Элли появлялась с несколькими браслетамив случае использования бонусных скинов.
- Исправлена проблема, когда в начале главы «Нулевая точка» в хронологическом режиме отсутствовал закадровый голос.
- Исправлена проблема, когда субтитры не появлялись в некоторых кат-сценах в хронологическом режиме.
- Геймплей:
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой у Элли могло не быть пистолета в конце главы «Хиллкрест».
Я надеюсь чтобы когда нибудь дополнили режим без возврата
У них только одна игра по всей видимости существует на эту ps5
А как же симулятор почтальона Печкина ? )
зависть это плоха
10 баксов стоит?
Что? Они не продали патч как новую игру? Теряют хватку.
пипец, игре 10 лет, а они в своём же экзе баги правят до сих пор, мусор он и есть мусор
Небин.арные Naughty Dog выпустили для соевых геймеров низкого профиля (консольного) патч