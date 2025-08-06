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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 903 оценки

Naughty Dog выпустила новый патч для The Last of Us: Part 2 Remastered для PS5

Gruz_ Gruz_

Naughty Dog выпустила новое обновление для The Last of Us 2 Remastered на PS5, исправив ряд ошибок и проблем, связанных с игровым процессом, возникших после патча 2.1.1. В этом обновлении нет нового контента; его цель — исправить ошибки, влияющие на звук, субтитры и отсутствующее оружие.

Самое главное — исправлен баг, из-за которого Элли теряла пистолет в конце шестнадцатой главы «Хиллкрест» (англ.Hillcrest). Не обошли вниманием и «Хронологический режим», в частности в плане аудио: исправлена ошибка, которая приводила к отсутствию озвучки в главе «Нулевая точка» (англ.Ground Zero), а также устранена проблема, из-за которой во время некоторых кат-сцен не отображались субтитры.

  • Общиее:
    • Исправлена проблема, когда Элли появлялась с несколькими браслетамив случае использования бонусных скинов.
    • Исправлена проблема, когда в начале главы «Нулевая точка» в хронологическом режиме отсутствовал закадровый голос.
    • Исправлена проблема, когда субтитры не появлялись в некоторых кат-сценах в хронологическом режиме.
  • Геймплей:
    • Исправлена редкая ошибка, из-за которой у Элли могло не быть пистолета в конце главы «Хиллкрест».
13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
VladOs04051998

Я надеюсь чтобы когда нибудь дополнили режим без возврата

5
Neko-Aheron

У них только одна игра по всей видимости существует на эту ps5

4
MNM 777

А как же симулятор почтальона Печкина ? )

4
YellowWater

зависть это плоха

3
PatchyTaran MNM 777
Finni24

10 баксов стоит?

2
zangx

Что? Они не продали патч как новую игру? Теряют хватку.

2
Юрий Пенкин

пипец, игре 10 лет, а они в своём же экзе баги правят до сих пор, мусор он и есть мусор

1
PatchyTaran

Небин.арные Naughty Dog выпустили для соевых геймеров низкого профиля (консольного) патч