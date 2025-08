Naughty Dog выпустила новый патч для The Last of Us: Part 2 Remastered для PS5

Naughty Dog выпустила новое обновление для The Last of Us 2 Remastered на PS5, исправив ряд ошибок и проблем, связанных с игровым процессом, возникших после патча 2.1.1. В этом обновлении нет нового контента; его цель — исправить ошибки, влияющие на звук, субтитры и отсутствующее оружие.

Самое главное — исправлен баг, из-за которого Элли теряла пистолет в конце шестнадцатой главы «Хиллкрест» (англ.Hillcrest). Не обошли вниманием и «Хронологический режим», в частности в плане аудио: исправлена ошибка, которая приводила к отсутствию озвучки в главе «Нулевая точка» (англ.Ground Zero), а также устранена проблема, из-за которой во время некоторых кат-сцен не отображались субтитры.