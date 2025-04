Несмотря на критику геймеров, второй сезон сериала The Last of Us привлёк ещё больше зрителей

С момента запуска сериальной адаптации The Last of Us проект неизменно вызывает бурные споры среди поклонников. Решения сценаристов, подбор актёров, расхождения с первоисточником — всё это обсуждалось и критиковалось с самого старта. В преддверии второго сезона казалось, что накопившийся негатив может ударить по просмотрам, но на деле шоу демонстрирует уверенный рост интереса.

Премьера второго сезона The Last of Us собрала 5,3 миллиона зрителей — это на 13% больше, чем дебют первого сезона в январе 2023 года. Цифры учитывают как эфирный просмотр на кабельном канале HBO, так и стриминг на платформе Max. На фоне выхода продолжения зрители также активно пересматривали первый сезон: за последнюю неделю его просмотры выросли на 150%.

Сериал с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях продолжает укреплять позиции одного из главных хитов HBO. Первый сезон начинал с 4,7 миллиона зрителей, достиг пика в 8,2 миллиона к финалу, а общее количество зрителей за первые 90 дней превысило 32 миллиона.

Интерес к возвращению The Last of Us отметил и композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья. Он поблагодарил поклонников за отзывы и обратил внимание, что появился с камео в первом эпизоде второго сезона. Музыкант назвал своё участие честью и признался, что с волнением ждет следующих серий.

Сюжет нового сезона развивается спустя пять лет после событий первого. Джоэл и Элли сталкиваются не только с новыми угрозами, но и с глубокими внутренними конфликтами, что обещает ещё больше драматических поворотов. Судя по реакции зрителей, шоу не только удерживает внимание аудитории, но и успешно расширяет её, несмотря на споры и ожидания.