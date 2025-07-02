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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 738 оценок

Нил Дракманн больше не будет принимать участие в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us

butcher69 butcher69

Нил Дракманн, соавтор и один из ключевых создателей The Last of Us, объявил, что больше не будет участвовать в работе над телеадаптацией игры. Решение связано с тем, что он хочет полностью сосредоточиться на студии Naughty Dog и грядущем проекте Intergalactic: The Heretic Prophet, где Дракманн выступает геймдиректором и соавтором сценария.

По его словам, опыт работы над сериалом HBO стал одним из самых запоминающихся в карьере, и он благодарен всем коллегам, включая шоураннера Крэйга Мэйзина.

Тем не менее, третий сезон «Одних из нас» выйдет уже без его участия. Теперь фанатам предстоит следить за развитием и сериала, и новой игры отдельно.

21
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Челувек Челувекович

Хм, а что если это был его коварный план, просочиться в сериал и обгoвнять его изнутри, чтобы игра еще лучше смотрелась на фоне? И сейчас когда он отлично справился, с легким сердцем сливается из сериала)

6
Галлиус Ракс

Мне кажется, что у этого "прогрессивного" гоvн0дела случайно так вышло, что теперь и вторая Ластуха очень даже ничего именно по сюжету...

2
MORDORR
'' Нил Дракманн больше не будет принимать участие в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us, так как больше не может видеть Беллу Рамзи без содрогания, и ущерба своему психическому здоровью ''
5
Искусственный интеллeкт

УРА !!! Победа !!! Осталось выгнать его из Naughty Dog...

3
ЮрийSport

Ну Слава Богу! Может новые игры скорее подкатят.

2
Rock86

збс

2
Галлиус Ракс

HBO, в отличие от Джима Райана, не стала терпеть падение рейтингов параллельно с проведением определённой политики республиканцами и указала Дрюколду на дверь?

Галимые отмазы, по типу: "Ой, знаете, а мне надо на Трансгалактике сфокусироваться... да и вообще, весь сценарий для следующих сезонов я уже написал, так что HBO знают, в каком направлении двигать сериал, а я там больше, ну, не нужен..."

2
Egik81

шыло на мыло а стоит ли ?

1
iNosferatu

Что за мальчик справа?

1
demon 33251

Это Лицо - Картоха Белла Рамзи

demon 33251

Лучше бы этого сериала вообще не было . 🤮

1
Grognac

это просто праздник какой то

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