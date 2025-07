Нил Дракманн больше не будет принимать участие в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us

Нил Дракманн, соавтор и один из ключевых создателей The Last of Us, объявил, что больше не будет участвовать в работе над телеадаптацией игры. Решение связано с тем, что он хочет полностью сосредоточиться на студии Naughty Dog и грядущем проекте Intergalactic: The Heretic Prophet, где Дракманн выступает геймдиректором и соавтором сценария.

По его словам, опыт работы над сериалом HBO стал одним из самых запоминающихся в карьере, и он благодарен всем коллегам, включая шоураннера Крэйга Мэйзина.

Тем не менее, третий сезон «Одних из нас» выйдет уже без его участия. Теперь фанатам предстоит следить за развитием и сериала, и новой игры отдельно.