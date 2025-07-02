Нил Дракманн больше не будет принимать участие в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us

Нил Дракманн, соавтор и один из ключевых создателей The Last of Us, объявил, что больше не будет участвовать в работе над телеадаптацией игры. Решение связано с тем, что он хочет полностью сосредоточиться на студии Naughty Dog и грядущем проекте Intergalactic: The Heretic Prophet, где Дракманн выступает геймдиректором и соавтором сценария.
По его словам, опыт работы над сериалом HBO стал одним из самых запоминающихся в карьере, и он благодарен всем коллегам, включая шоураннера Крэйга Мэйзина.
Тем не менее, третий сезон «Одних из нас» выйдет уже без его участия. Теперь фанатам предстоит следить за развитием и сериала, и новой игры отдельно.
Хм, а что если это был его коварный план, просочиться в сериал и обгoвнять его изнутри, чтобы игра еще лучше смотрелась на фоне? И сейчас когда он отлично справился, с легким сердцем сливается из сериала)
Мне кажется, что у этого "прогрессивного" гоvн0дела случайно так вышло, что теперь и вторая Ластуха очень даже ничего именно по сюжету...
УРА !!! Победа !!! Осталось выгнать его из Naughty Dog...
Ну Слава Богу! Может новые игры скорее подкатят.
збс
HBO, в отличие от Джима Райана, не стала терпеть падение рейтингов параллельно с проведением определённой политики республиканцами и указала Дрюколду на дверь?
Галимые отмазы, по типу: "Ой, знаете, а мне надо на Трансгалактике сфокусироваться... да и вообще, весь сценарий для следующих сезонов я уже написал, так что HBO знают, в каком направлении двигать сериал, а я там больше, ну, не нужен..."
шыло на мыло а стоит ли ?
Что за мальчик справа?
Это Лицо - Картоха Белла Рамзи
Лучше бы этого сериала вообще не было . 🤮
это просто праздник какой то