Нил Дракманн объяснил, почему создатели сериала "Одни из нас" не стали делать Эбби мускулистой

Нил Дракманн и Крейг Мейзин как известно выбрали Кейтлин Девер на роль Эбби во втором сезоне «Одних из нас». Такой выбор вызвал вопросы у поклонников игры — всё-таки внешне актриса сильно отличается от мускулистой героини из игры.

И вот в разговоре с журналистами Нил Дракманн объяснил основной принцип при выборе актёров:

«Для нас актёрская игра важнее всего остального. Нам нужен человек, который по-настоящему уловит суть персонажа... А насколько точно совпадают брови, нос или телосложение — это не так принципиально. Нельзя сказать, что внешность совсем не важна, но в нашем списке приоритетов она стоит далеко не на первом месте».

А отвечая на вопрос о разнице между игрой и сериалом, Дракманн раскрыл причины такого подхода:

«В игре вам приходится управлять обоими персонажами — и Элли, и Эбби, поэтому нам нужно было, чтобы они ощущались по-разному. Элли должна была казаться меньше и проворнее, а Эбби — напоминать Джоэла: этакая громила, которая может запросто справиться с серьёзной физической нагрузкой. В сериальной версии истории это не играет такой большой роли, потому что здесь меньше экшена от сцены к сцене. Главный акцент — на драме. Не поймите неправильно, экшен никуда не делся. Просто у нас другие приоритеты и другой подход».

Крейг Мейзин тоже поделился своим видением персонажа:

«Лично я вижу здесь потрясающую возможность показать героиню, которая физически может быть более уязвима, чем Эбби из игры, но чей дух намного сильнее. И тогда возникает вопрос: откуда берётся её внутренняя сила и как она проявляется? Это то, что мы будем исследовать сейчас и позже».