Нил Дракманн объяснил, почему создатели сериала "Одни из нас" не стали делать Эбби мускулистой

Нил Дракманн и Крейг Мейзин как известно выбрали Кейтлин Девер на роль Эбби во втором сезоне «Одних из нас». Такой выбор вызвал вопросы у поклонников игры — всё-таки внешне актриса сильно отличается от мускулистой героини из игры.
И вот в разговоре с журналистами Нил Дракманн объяснил основной принцип при выборе актёров:
«Для нас актёрская игра важнее всего остального. Нам нужен человек, который по-настоящему уловит суть персонажа... А насколько точно совпадают брови, нос или телосложение — это не так принципиально. Нельзя сказать, что внешность совсем не важна, но в нашем списке приоритетов она стоит далеко не на первом месте».
А отвечая на вопрос о разнице между игрой и сериалом, Дракманн раскрыл причины такого подхода:
«В игре вам приходится управлять обоими персонажами — и Элли, и Эбби, поэтому нам нужно было, чтобы они ощущались по-разному. Элли должна была казаться меньше и проворнее, а Эбби — напоминать Джоэла: этакая громила, которая может запросто справиться с серьёзной физической нагрузкой. В сериальной версии истории это не играет такой большой роли, потому что здесь меньше экшена от сцены к сцене. Главный акцент — на драме. Не поймите неправильно, экшен никуда не делся. Просто у нас другие приоритеты и другой подход».
Крейг Мейзин тоже поделился своим видением персонажа:
«Лично я вижу здесь потрясающую возможность показать героиню, которая физически может быть более уязвима, чем Эбби из игры, но чей дух намного сильнее. И тогда возникает вопрос: откуда берётся её внутренняя сила и как она проявляется? Это то, что мы будем исследовать сейчас и позже».
попущенец ныл одно, а теперь другое
Попустили вот и переобулся
Как же все переобуваться после выборов стали, хоть что-то постоянно, ненавижу двуличных твар..й
Испоганили каноничную Эббу, позор
Жалкое чмо, переобувается на ходу)
вагон с оправданиям которого не просили приехал)
Да вы просто не нашли в реале никого подходящего. Сделав мужеробота они изначально сильно сократили список претендентов в актёрской среде до 0,001%
Ахах прикольно. То есть по логике Дуракмана в фильм Перевозчик можно было брать не Стэтхема, а любого дрыща. Ведь в фильме ты им не управляешь и поэтому персонаж никак не ощущается)) А я вам скажу почему они не сделали Эбби перекаченной в сериале. Просто в реале это невозможно. Это не игра, где можно взять тело Шварца в лучшие годы и на него налепить женское лицо. Даже прообраз Эбби в виде профессиональной кроссфит спортсменки не такой грозный как Эбби в игре.
Для равновесия
надо было брать на роль Бриенну из Тарта
Да все просто, найти актрис на тренболоне затруднительно
Ну, то есть будет такой же бешеный шизоидный хорёк-истеричка, как и у той девки в главной роли.
Ничего не имеют против подкачанных фитоняш
Эта Кейтлин Девер больше на роль Элли подходить по внешности...
// Григорий Гладков
опять опустился до обьяснений нижнему интернету с трэкеров))
Вот и правильный подход. Элли тоже на себя не похожа, но игра ее прям зашла, теперь никого другого в этой роли не вижу. И, кстати, большинство тех, кто смотрит сериал, вообще в игру не играли, так что им по барабану, мускулистая она или нет.