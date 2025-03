Нил Дракманн признался, что он вообще не учитывает мнение фанатов игры The Last of Us при создании сериала

Нил Дракманн, который создал игру The Last of Us и помогает делать сериал, недавно рассказал GamesRadar+, что вообще не переживает из-за того, как фанаты игры отреагируют на второй сезон.

«Я уже говорил это раньше, но лучший способ проявить уважение к фанатам — вообще о них не думать, когда делаешь сериал. Всякое внешнее давление только портит творческие решения», — Нил Дракманн.

После анонса второго сезона в интернете начались бурные споры: надо ли «состарить» Беллу Рамзи, кто должен играть Эбби, и как впихнуть всю игру в один сезон. Но Дракманн вместе с другим шоураннером Крейгом Мейзином уверены, что нашли «правильный» подход к адаптации. А ещё они решили растянуть Part 2 больше чем на один сезон — Мейзин даже намекнул, что четыре сезона звучит неплохо.

«То, что отлично работает в игре, не обязательно так же хорошо сработает в сериале», — Нил Дракманн.

Кому интересно — второй сезон «Одних из нас» стартует 13 апреля на HBO и Max.

До этого стало известно, что в сериале стоит ждать эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка.