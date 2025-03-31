Нил Дракманн признался, что он вообще не учитывает мнение фанатов игры The Last of Us при создании сериала

Нил Дракманн, который создал игру The Last of Us и помогает делать сериал, недавно рассказал GamesRadar+, что вообще не переживает из-за того, как фанаты игры отреагируют на второй сезон.
«Я уже говорил это раньше, но лучший способ проявить уважение к фанатам — вообще о них не думать, когда делаешь сериал. Всякое внешнее давление только портит творческие решения», — Нил Дракманн.
После анонса второго сезона в интернете начались бурные споры: надо ли «состарить» Беллу Рамзи, кто должен играть Эбби, и как впихнуть всю игру в один сезон. Но Дракманн вместе с другим шоураннером Крейгом Мейзином уверены, что нашли «правильный» подход к адаптации. А ещё они решили растянуть Part 2 больше чем на один сезон — Мейзин даже намекнул, что четыре сезона звучит неплохо.
«То, что отлично работает в игре, не обязательно так же хорошо сработает в сериале», — Нил Дракманн.
Кому интересно — второй сезон «Одних из нас» стартует 13 апреля на HBO и Max.
До этого стало известно, что в сериале стоит ждать эпизод, который станет духовным наследником истории Билла и Фрэнка.
Зачем он снова и снова рассказывает всем, что он гомосек?
Хочет найти себе партнёра, который накормит его своей клубничкой
В то время как Шон Мюррей обратно завоевал любовь фанатов и заработал дополнительно дохриллион баксов, просто внимательно прислушиваясь к игрокам, улучшая No Man's Sky соответствуя самым многочисленным претензиям, Дракман же плюёт на мнение не только критиков, но и фанатов, из-за чего множит потоки ненависти к себе и думает, что это "лучший способ проявить уважение к фанатам". Ему бы на вменяемость провериться.
Ну ты сравнил. NMS был забагованным г*вном на релизе, вот и его и фиксили параллельно выпуская длс, по сути доделывали продукт, который и обещали. В то время Нил, как творец, которому важно самовыразиться, пытается в большое искусство залететь и создать произведение с большой буквы. Не думаю что великие художники и прочие творцы когда-либо что-то творили на основе фидбека от фанов а не исходя из принципа "я так вижу"
Какие у него произведения, ты серьёзно? Одни экшончики от третьего лица для рукожопых заднеприводных псевдоэстетов, в которых геймплея кот наплакал. Его вообще нужно выгнать из игровой индустрии, чтобы ни к чему более не прикосался в своей жизни.
это работает где-нибудь в артхаусе, но не в культуре массовых развлечений. Если Дракманн этого не понимает(а видно, что нет), то его ждет жестокое разочарование. Не знаю, какая у него будет следующая игра, но уверен в ее провале.
Фанаты такое не смотрят. Сериал чисто для западных DEI - калоедов
Да никто особо и не сомневался, что Дрюкман большой и толстый клал на фанатов
Ну гений же, не?
Лучший способ проявить уважение к закону - нарушать его. Понял.
Первое - людское мнение не закон. Второе - не "нарушать его" а делать по своему.
Первое - закон и есть людское мнение.
Второе - "по своему" это и есть нарушение.
Нет, закон это система законодательных регулировок, обьедененяющаяся правовым порядком, и согласующаяся государственным органом, который эти законы рассматривает и издаёт. Это делают политики.
Ты как обычный человек, тем более не имеющий никакого отношения к государственной власти, не имеешь право провозгласить свой закон на территории, где уже имеется своя оффициальная законодательная система, или убрать уже имеющийся, без серьёзных причин к его пересмотру, или принятию. Твой моральный скулёж - не закон.
и?
Я ссу в лицо фанатов, потому что золотой дождь высший показатель уважения. Нил
Видимо подводит к тому, что партия в гольф будет не фатальная. Великая актриса Белла Рамзи не потянет 3 сезон в соло.
ЧСВшная чушка что-то там из себя корчит, продолжая доить Last of us. Все мы видели насколько этот персонаж "гений", что на золотом глобусе никто понятия не имел о существовании дракмана и как он выглядит. Снял сериал для таких же калоедов, как он сам.
Не знаю как другим, но мне оценить сериал хватило одной сцены. как джоел и Элли готовились к поездке в питтсбург. Специально искал её, так как это самая крутая сцена в игре. И выглядела в сериале она как очень плохая театральная сценка школьников.Они просто проговорили все диалоги долгой поездки в гараже. Вся атмосфера профукана, учитывая что Элли это не чудище с повышенной гиппер-активностью, которое при первой посадки в машину начинает тыкать по радио и роятся в журналах, а уставший попутчик, который после напряжного путешествия, хочет отдохнуть.сериал все перековеркал, так что смысла смотреть его нет. Сюжетная фабула там такая же бессмысленная, как во второй части, где повествования рассказывает историю совершенно левых челов.
Как можно учитывать мнение у того, у чего нет фанатов :)
Главное что бы он мнение любовницы своей девушки учитывал, он же даже ради неё делает новую игру.
Cpatb на голову - это уважение (с) Нил дрюкман // Александр Ковалёв
Так не для фанатов делают))
Не только при создании сериала
В подкасте с Алексом Гарлендом Нил Дракман заявил
Нил: Ласт оф ас 2 была принято не однозначно, кто-то полюбил эту игру, кто-то возненавидел
Алекс: Кому не насрать?
Нил: Именно.
а ещё, что козел и гей
Фанатам игры можно не учитывать данный сериал и не смотреть его🤷
Так обиженка прикрывшийся Кобейном.
У меня все больше и больше создаётся впечатление что дракман ни какого отношения не имеет к изначальному сюжету tlou, а какие большинство поехавших запустил в него свои щупальца уже на финальном этапе производства
Сони могли бы искупить вину, если бы выкинули Дракмана и вернули Стрейли, дали бы ему переделать вторую часть назвать ее TLOU 2 Redemption, сделать Джоэла гг, а под клюшку пустить Элли, дать Джоэлу выплеснуть всю ярость аки Каратель или Крастос в лучшие годы, устроить лютую кровавую баню и просто всю Эббо шайку на кол насадить, а Эббу на самый высокий такой кол, чтоб высоты не боялась.
И будь Дракман умнее и если прям нужна была драма от великого творца, то сделал бы так, чтобы Джоэла не убивали, а убили Элли, тем самым Джоэлу было бы куда больнее, чем какой-то там гольф, + Эбби бы показала, что то его решение, из-за которого умер ее отец было пустышкой и Джоел тем самым не спас человечество и Элли не уберег.
Так он же сказал, что ему не надо ничего никому доказывать. Поэтому в своём Трансгалактик он тоже ничего никому не доказывает, лол.
Все правильно сказал и сделал. Фанатов много и у каждого свое представление о том, как надо, если на всех ориентироваться - получится каша, а не произведение. 1 сезон получился хороший, за исключением 3-й серии, которую справедливо критикуют. Но учет/неучет мнения фанатов тут не при чем, у Дракмана был собственный сценарий, и он его реализовал. А чтобы учесть мнение фанатов, получается, сценарий надо было опубликовать до начала съемок, что абсурдно, никто никогда так не делает.
Наговорит себе дрюкман на отмену.)))
А что переживать, если снимается не для фанатов, а для заработка денег, сериал для этого не должен быть шедевром, он просто идет пока его смотрят // Никита Фролов
Конечно, целевая аудитория этого шлака- домохозяйки. Но сейчас даже среди них соевый шлак не в моде. // Александр Чернов
Ну вот , взял и на.рал на фанатов..