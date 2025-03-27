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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 384 оценки

Нил Дракманн рассказал о отличии Эбби в сериале The Last of Us

Simple Jack Simple Jack

Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us: Part II, сообщил, что во втором сезоне сериала HBO представление Эбби (Кейтлин Дивер) будет отличаться от оригинала.

В игре знакомство с Эбби происходит через геймплей, где игрок, пытаясь выжить, формирует связь с персонажем. Сериал же использует другие методы, чтобы установить эту связь со зрителем.

Вероятно, речь идет о флешбэке из прошлого Эбби, раскрывающем её связь с событиями, окружающими Джоэла и Элли. В сериале данная информация будет преподнесена раньше, чем в игре.

По словам Дракманна, задержка раскрытия мотивации Эбби была бы нежелательна, так как зрители могли бы узнать ключевые детали сюжета из других источников в ожидании новых эпизодов. Создатели решили предоставить необходимый контекст сразу.

Премьера второго сезона The Last of Us на HBO состоится 14 апреля. Сезон будет состоять из семи эпизодов и охватит только часть сюжетной линии игры. Зрителей ждут и другие отклонения от оригинального повествования.

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-20
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Ellie Williams

лучше бы она Элли играла а Рамзи забить клюшкой

34
Owyn

Клюшкой надо забить Дракманна :-)

15
User_200
19
MNM 1985

Моя прееелесть )

14
1barac9U7ada7

Чё там мелочится , надо было это чучело на роль брать :

8
mckad007

так это не она снялась в роли Эли в игре

-1
1barac9U7ada7 mckad007

чувак, ты просто убил меня своим комментом

0
Din Printer mckad007

Вообще-то это с неё игровую версию Эли делали. Как поговаривают.

-1
Хаттаб жив

Первый сезон унылейший кал. Одна серия про гомосню типа горбатой горы, а в остальных практически ничего не происходит, кроме болтовни, которая не привносит ничего, что уже было в игре.

5
Din Printer

Вроде как сейчас, с приходом Трампа, там ужесточили или полностью запретили подобное показывать. Он же издал закон, что есть только 2 пола. Хотя они могли всё снять. Это ещё до принятия этих законов.

1
Jlyan Din Printer

При чем вообще этот закон? Гомосексуальность и закон про два пола - это разные вещи. В игре не было трансперсон

2
Din Printer Jlyan

Мне кажется ,что на это тоже должно повлиять.

0
CraftyNaxar Jlyan

Трансы тут при чём? Геи/лесби ≠ трансы

0
MAD_Terminator Din Printer

Лесби трахатся могут просто должны выбрать кто они мужчины или женщины, а так всё по старому. А прикольно если бы не Трамп кто-то в лоток ходил бы прям на уроках, и получается вытрахать без согласия бабу квадробера вполне законно, она же не может сказать.

0
SERGEY-SP

Вообщем можно не смотреть сериал!

3
Кошачий комочек

какой сериал?

-1
SERGEY-SP Кошачий комочек

одни из нас 2 сезон!Какой!

0
LexxSentano SERGEY-SP

кал это сериал?? второй сезон дресни??

1
SERGEY-SP LexxSentano

Ясен пень что сериал кал полный!2 сезон ещё хуже будет!Я поэтому и говорю что можно и не смотреть 2 сезон!

0
Рун1190

это еще по первому сезону было понятно

0
HurriedDelaney

блин как же не хочется смотреть этот сериал, где 90% времени смотришь мимо экрана чтобы не вырвало

2
AndralStormborn

Так не смотри, в чем проблема? Никто же не заставляет

3
Sabris AndralStormborn

Прикован к стулу с зафиксированной головой и распорками в глазах)

2
DaaaN Sabris
0
Vad Pvn

Дрюкмен расказал всем соевым либерахам, кто ещё покупает его шизофрению...)))

0
PuHAC

Простите, а как политические взгляды влияют на игровые предпочтения? Как игра то TLOU2 хорошая. Сюжет в ней пп, но геймплей то отличный. 

-1
Jarvis666 PuHAC
Простите, а как политические взгляды влияют на игровые предпочтения?

К примеру те, кто поддерживает коммунизм не будут скорее всего играть в игры, которые пропагандируют антикоммунистические взгляды. Например, им не понравятся такие игры как: Chernobylite, Last train home, Torn away, Soviet City и т.д.

-1
mongol312 Jarvis666

те, кто поддерживает коммунизм, должны строить светлое коммунистическое будущее, какие уж тут игрушки)) Шахматы, шашки и тетрис - вот игры настоящего коммунара.

2
PuHAC Jarvis666

Игры и отличаются от фильмов и книг интерактивом. В игре главное геймплей, а не сюжет. Я бы в большую часть современных игр играть бы не смог если бы обращал внимания на сюжет. P.S. тогда TLOU2 больше к левочкам коммунистам чем к либералам. 

-1
Vad Pvn PuHAC

взгляды точно влияют, любые взгляды... И еслиб сюжет в игре был не нужен, то на него бы не тратили деньги...

0
reygun198

Вторая часть в свое время подарила массу эмоций. Надеюсь в сериале не облажаються.

-2
kotasha

За этого душмана можно вообще не ждать нормальных игр, кто мог уже ушли из студии, и от неё осталось только названия.

-2
Jlyan

Актриса очень классная , я прям предвкушаю её игру, надеюсь она сможет выдать крутость даже при том, что она не такая «машина» внешне, как Эбби в игре.

кстати эта актриса была лицом и голосом дочери Нейта в Uncharted

-2