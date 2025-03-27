Нил Дракманн рассказал о отличии Эбби в сериале The Last of Us

Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us: Part II, сообщил, что во втором сезоне сериала HBO представление Эбби (Кейтлин Дивер) будет отличаться от оригинала.
В игре знакомство с Эбби происходит через геймплей, где игрок, пытаясь выжить, формирует связь с персонажем. Сериал же использует другие методы, чтобы установить эту связь со зрителем.
Вероятно, речь идет о флешбэке из прошлого Эбби, раскрывающем её связь с событиями, окружающими Джоэла и Элли. В сериале данная информация будет преподнесена раньше, чем в игре.
По словам Дракманна, задержка раскрытия мотивации Эбби была бы нежелательна, так как зрители могли бы узнать ключевые детали сюжета из других источников в ожидании новых эпизодов. Создатели решили предоставить необходимый контекст сразу.
Премьера второго сезона The Last of Us на HBO состоится 14 апреля. Сезон будет состоять из семи эпизодов и охватит только часть сюжетной линии игры. Зрителей ждут и другие отклонения от оригинального повествования.
лучше бы она Элли играла а Рамзи забить клюшкой
Клюшкой надо забить Дракманна :-)
Моя прееелесть )
Чё там мелочится , надо было это чучело на роль брать :
так это не она снялась в роли Эли в игре
чувак, ты просто убил меня своим комментом
Вообще-то это с неё игровую версию Эли делали. Как поговаривают.
Первый сезон унылейший кал. Одна серия про гомосню типа горбатой горы, а в остальных практически ничего не происходит, кроме болтовни, которая не привносит ничего, что уже было в игре.
Вроде как сейчас, с приходом Трампа, там ужесточили или полностью запретили подобное показывать. Он же издал закон, что есть только 2 пола. Хотя они могли всё снять. Это ещё до принятия этих законов.
При чем вообще этот закон? Гомосексуальность и закон про два пола - это разные вещи. В игре не было трансперсон
Мне кажется ,что на это тоже должно повлиять.
Трансы тут при чём? Геи/лесби ≠ трансы
Лесби трахатся могут просто должны выбрать кто они мужчины или женщины, а так всё по старому. А прикольно если бы не Трамп кто-то в лоток ходил бы прям на уроках, и получается вытрахать без согласия бабу квадробера вполне законно, она же не может сказать.
Вообщем можно не смотреть сериал!
какой сериал?
одни из нас 2 сезон!Какой!
кал это сериал?? второй сезон дресни??
Ясен пень что сериал кал полный!2 сезон ещё хуже будет!Я поэтому и говорю что можно и не смотреть 2 сезон!
это еще по первому сезону было понятно
блин как же не хочется смотреть этот сериал, где 90% времени смотришь мимо экрана чтобы не вырвало
Так не смотри, в чем проблема? Никто же не заставляет
Прикован к стулу с зафиксированной головой и распорками в глазах)
Дрюкмен расказал всем соевым либерахам, кто ещё покупает его шизофрению...)))
Простите, а как политические взгляды влияют на игровые предпочтения? Как игра то TLOU2 хорошая. Сюжет в ней пп, но геймплей то отличный.
К примеру те, кто поддерживает коммунизм не будут скорее всего играть в игры, которые пропагандируют антикоммунистические взгляды. Например, им не понравятся такие игры как: Chernobylite, Last train home, Torn away, Soviet City и т.д.
те, кто поддерживает коммунизм, должны строить светлое коммунистическое будущее, какие уж тут игрушки)) Шахматы, шашки и тетрис - вот игры настоящего коммунара.
Игры и отличаются от фильмов и книг интерактивом. В игре главное геймплей, а не сюжет. Я бы в большую часть современных игр играть бы не смог если бы обращал внимания на сюжет. P.S. тогда TLOU2 больше к левочкам коммунистам чем к либералам.
взгляды точно влияют, любые взгляды... И еслиб сюжет в игре был не нужен, то на него бы не тратили деньги...
Вторая часть в свое время подарила массу эмоций. Надеюсь в сериале не облажаються.
За этого душмана можно вообще не ждать нормальных игр, кто мог уже ушли из студии, и от неё осталось только названия.
Актриса очень классная , я прям предвкушаю её игру, надеюсь она сможет выдать крутость даже при том, что она не такая «машина» внешне, как Эбби в игре.
кстати эта актриса была лицом и голосом дочери Нейта в Uncharted