Нил Дракманн рассказал о отличии Эбби в сериале The Last of Us

Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us: Part II, сообщил, что во втором сезоне сериала HBO представление Эбби (Кейтлин Дивер) будет отличаться от оригинала.

В игре знакомство с Эбби происходит через геймплей, где игрок, пытаясь выжить, формирует связь с персонажем. Сериал же использует другие методы, чтобы установить эту связь со зрителем.

Вероятно, речь идет о флешбэке из прошлого Эбби, раскрывающем её связь с событиями, окружающими Джоэла и Элли. В сериале данная информация будет преподнесена раньше, чем в игре.

По словам Дракманна, задержка раскрытия мотивации Эбби была бы нежелательна, так как зрители могли бы узнать ключевые детали сюжета из других источников в ожидании новых эпизодов. Создатели решили предоставить необходимый контекст сразу.

Премьера второго сезона The Last of Us на HBO состоится 14 апреля. Сезон будет состоять из семи эпизодов и охватит только часть сюжетной линии игры. Зрителей ждут и другие отклонения от оригинального повествования.