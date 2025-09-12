Нил Дракманн заявил, что игра The Last of Us Part 2 стала для Naughty Dog "огромным успехом"

Из-за отсутствия официальных данных о продажах The Last of Us Part 2 многие предполагали, что игра не оправдала ожиданий. Однако режиссёр Нил Дракманн заявил, что игра стала «огромным успехом» для Naughty Dog.

Комментируя свой подход к работе над новыми проектами, Дракманн рассказал, что после успеха второй части The Last of Us студия рассматривала возможность немедленного выхода третьей игры франшизы. Однако желание создать научно-фантастическое произведение в конечном итоге привело к созданию Intergalactic.

Мы не склонны строить слишком много планов на будущее, потому что понимаем — и это то, что я унаследовал, это часть культуры Naughty Dog, — что мы работаем лучше всего, когда по-настоящему увлечены проектом. Приведу пример: когда мы закончили The Last of Us Part 2, которая стала для нас огромным успехом, мы размышляли, стоит ли сразу переходить к The Last of Us 3. Мы долго обдумывали идеи того, что может войти в эту игру. Мы обдумывали — у нас есть Uncharted как ИС, у нас есть Jak and Daxter как ИС.



Но команда была очень воодушевлена ​​созданием этой научно-фантастической истории, о которой мы говорили уже некоторое время, и именно в этом заключается наша страсть, поэтому мы продолжаем этот проект».

Что насчёт будущего Naughty Dog? Дракманн пояснил, что если Intergalactic будет успешна, новая игра практически гарантирована, но не обязательно станет следующим проектом студии.

Я уверен, что если Intergalactic будет успешной, вы увидите её снова. Станет ли она нашей следующей игрой, я не могу сказать сейчас — я оставляю эту возможность открытой. Я не пытаюсь уклоняться от ответа; мы хотим понять, что мы ощутим, когда закончим, и рассмотреть варианты развития событий, потому что у нас есть и другие идеи, которые мы хотели бы реализовать.

Несмотря на то, что команда выбрала Intergalactic вместо третьей части The Last of Us, Дракманн также заявил, что в его постапокалиптической франшизе в разработке находятся и другие проекты, о которых пока не сообщается.