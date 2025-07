Обновление 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered исправляет ошибки, улучшает стабильность и графику

Компания Naughty Dog выпустила патч 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered, устраняющий множество проблем с игровым процессом и графикой. Это обновление исправляет ошибки управления, связанные с сейфами, банковскими хранилищами и различными функциями контроллера, включая проблемы с прицеливанием по датчику движения и нажатием на курок лука. Оно также устраняет редкую проблему с блокировкой прогресса в сцене погони и исправляет проблемы с сохранением настроек экрана.

Что касается визуальной составляющей, патч 1.6 исправляет ряд проблем с анимацией, освещением и графическими сбоями в сверхширокоугольных роликах. Он также устраняет такие ошибки, как неровные швы на трупах, повреждённые текстуры внутри аквариума и визуальные несоответствия в анимации оружия и персонажей. Помимо повышения стабильности и оптимизации производительности, этот патч призван улучшить общий игровой процесс на основе отзывов игроков.

Полное описание патча: