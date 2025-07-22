Обновление 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered исправляет ошибки, улучшает стабильность и графику

Компания Naughty Dog выпустила патч 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered, устраняющий множество проблем с игровым процессом и графикой. Это обновление исправляет ошибки управления, связанные с сейфами, банковскими хранилищами и различными функциями контроллера, включая проблемы с прицеливанием по датчику движения и нажатием на курок лука. Оно также устраняет редкую проблему с блокировкой прогресса в сцене погони и исправляет проблемы с сохранением настроек экрана.
Что касается визуальной составляющей, патч 1.6 исправляет ряд проблем с анимацией, освещением и графическими сбоями в сверхширокоугольных роликах. Он также устраняет такие ошибки, как неровные швы на трупах, повреждённые текстуры внутри аквариума и визуальные несоответствия в анимации оружия и персонажей. Помимо повышения стабильности и оптимизации производительности, этот патч призван улучшить общий игровой процесс на основе отзывов игроков.
Полное описание патча:
- Исправлена ошибка, из-за которой ввод кодов для сейфов или банковских хранилищ мог пропускать цифры при использовании мыши и клавиатуры.
- Исправлена проблема с блокировкой прогресса, из-за которой пистолет отображался невидимым во время сцены погони с Элли и Джесси.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая сохранению настроек эксклюзивного полноэкранного режима и вертикальной синхронизации при изменении настроек в меню настроек дисплея.
- Исправлена ошибка при включении функции прицеливания с помощью датчика движения на Steam Deck или совместимых контроллерах с гироскопом.
- Исправлена проблема с контроллером, которая влияла на механику натяжения лука и пропускала выстрелы при медленном отпускании спускового крючка.
- Исправлена проблема с динамиком контроллера DualShock 4, из-за которой возникали едва заметные шумы при включённой тактильной обратной связи на контроллере DualSense.
- Устранены неровные швы вокруг трупов в снегу при включении Screen Space Shadows.
- Исправлено мерцание повреждённых текстур на земле внутри аквариума.
- Исправлено искажение листьев возле дна аквариума при средней или высокой плотности частиц.
- Исправлено смещение интерфейса прицела при масштабировании в режиме высокой контрастности.
- Исправлено отсутствие бликов на объективе снайперской винтовки Томми в главе «Пристань» при отключённых бликах.
- Исправлено отсутствие имени Эбби на доске до тех пор, пока Оуэн не закончит его писать при очень низкой плотности эффектов.
- Исправлены нечёткие визуальные эффекты зажигательных снарядов при очень низкой плотности эффектов.
- Исправлена ошибка анимации, из-за которой Эбби могла бежать в главе «Зеро» в хронологическом режиме.
- Различные визуальные исправления, связанные со сверхширокоугольными роликами.
- Улучшения стабильности.
- Оптимизация производительности.
Тока сегодня прошел, а тут новый патч. Думал, что проскоки цифр в сейфах специально сделали)
второй раз сможешь пройти щас сразу?
PG тоже нужно пропатчить. Хотел смайлик поставить, а получается только в сердечко попасть ))))
Не всем дано
Хорошо что еще не проходил. давайте доги. больше патчей. я бета тестом заниматься для вас не собираюсь.
Я недавно прошел впервые - уже можно спокойно играть, работает стабильно
Там с релиза можно было до конца пройти спокойно. У меня ни единого вылета, бага и прочих ошибок небыло. Это почти идеальный порт как и days gone.
Days Gone у меня были баги , в этой игре не было , ну не считая сейвов проскоков ну я поидрочился к ним
мир катится в розовую бездну. Это моя запатентованная мысль.
сам патч где?