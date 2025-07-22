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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 836 оценок

Обновление 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered исправляет ошибки, улучшает стабильность и графику

monk70 monk70

Компания Naughty Dog выпустила патч 1.6 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered, устраняющий множество проблем с игровым процессом и графикой. Это обновление исправляет ошибки управления, связанные с сейфами, банковскими хранилищами и различными функциями контроллера, включая проблемы с прицеливанием по датчику движения и нажатием на курок лука. Оно также устраняет редкую проблему с блокировкой прогресса в сцене погони и исправляет проблемы с сохранением настроек экрана.

Что касается визуальной составляющей, патч 1.6 исправляет ряд проблем с анимацией, освещением и графическими сбоями в сверхширокоугольных роликах. Он также устраняет такие ошибки, как неровные швы на трупах, повреждённые текстуры внутри аквариума и визуальные несоответствия в анимации оружия и персонажей. Помимо повышения стабильности и оптимизации производительности, этот патч призван улучшить общий игровой процесс на основе отзывов игроков.

Полное описание патча:

  • Исправлена ошибка, из-за которой ввод кодов для сейфов или банковских хранилищ мог пропускать цифры при использовании мыши и клавиатуры.
  • Исправлена проблема с блокировкой прогресса, из-за которой пистолет отображался невидимым во время сцены погони с Элли и Джесси.
  • Исправлена ошибка, препятствовавшая сохранению настроек эксклюзивного полноэкранного режима и вертикальной синхронизации при изменении настроек в меню настроек дисплея.
  • Исправлена ошибка при включении функции прицеливания с помощью датчика движения на Steam Deck или совместимых контроллерах с гироскопом.
  • Исправлена проблема с контроллером, которая влияла на механику натяжения лука и пропускала выстрелы при медленном отпускании спускового крючка.
  • Исправлена проблема с динамиком контроллера DualShock 4, из-за которой возникали едва заметные шумы при включённой тактильной обратной связи на контроллере DualSense.
  • Устранены неровные швы вокруг трупов в снегу при включении Screen Space Shadows.
  • Исправлено мерцание повреждённых текстур на земле внутри аквариума.
  • Исправлено искажение листьев возле дна аквариума при средней или высокой плотности частиц.
  • Исправлено смещение интерфейса прицела при масштабировании в режиме высокой контрастности.
  • Исправлено отсутствие бликов на объективе снайперской винтовки Томми в главе «Пристань» при отключённых бликах.
  • Исправлено отсутствие имени Эбби на доске до тех пор, пока Оуэн не закончит его писать при очень низкой плотности эффектов.
  • Исправлены нечёткие визуальные эффекты зажигательных снарядов при очень низкой плотности эффектов.
  • Исправлена ошибка анимации, из-за которой Эбби могла бежать в главе «Зеро» в хронологическом режиме.
  • Различные визуальные исправления, связанные со сверхширокоугольными роликами.
  • Улучшения стабильности.
  • Оптимизация производительности.
27
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Barred

Тока сегодня прошел, а тут новый патч. Думал, что проскоки цифр в сейфах специально сделали)

9
Юрий Пенкин

второй раз сможешь пройти щас сразу?

6
Aolix Юрий Пенкин

PG тоже нужно пропатчить. Хотел смайлик поставить, а получается только в сердечко попасть ))))

7
GrandPercibald Aolix

Не всем дано

3
muxamor2011

Хорошо что еще не проходил. давайте доги. больше патчей. я бета тестом заниматься для вас не собираюсь.

7
rmplaton

Я недавно прошел впервые - уже можно спокойно играть, работает стабильно

5
Евгений Кондратенко

Там с релиза можно было до конца пройти спокойно. У меня ни единого вылета, бага и прочих ошибок небыло. Это почти идеальный порт как и days gone.

4
xmyr4ik Евгений Кондратенко

Days Gone у меня были баги , в этой игре не было , ну не считая сейвов проскоков ну я поидрочился к ним

vladimiruss2025

мир катится в розовую бездну. Это моя запатентованная мысль.

3
GRTX2025

сам патч где?