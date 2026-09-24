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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
7.7 5 614 оценок

"Одни из нас : Часть II. Обновленная версия" впервые получила максимальную скидку 33% в Steam

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PlayStation Publishing запустила новую скидочную кампанию для ПК-версии «Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи «Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» получила скидку 33% — крупнейшую с момента выхода игры на ПК 3 апреля 2025 года. Ранее проект не предлагался в Steam с настолько большой скидкой.

«Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» рассказывает историю Элли и Эбби и включает графические улучшения, режим выживания в стиле roguelike «Без возврата», дополнительные игровые режимы и ряд возможностей, подготовленных специально для ПК. По данным PlayStation, версия также поддерживает контроллер DualSense и другие технические улучшения.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.

Раздачи и скидки 7
58
48
Комментарии:  48
Ваш комментарий
Error 808

Игра шедевр. Если бы все игры были бы такими же как эта , то студии бы не закрывали. Кстати хорошо, что больше консольных шедевров не выйдет на ПК, все равно не могут оценить.

60
Akalaka

И бесплатно не надо

38
Mr. Vemax

честно говоря я первую не осилил. сюжет - роуд муви про грустного мужика с ребенком. меня вообще не зацепило. геймплей вывел (симулятор бомжа на корачках) и я дропнул игру в какой-то канализации. вторая даже бесплатно не нужна. с технической части да - шедевр. графика, анимации великолепны. но игра - это не только визуал.