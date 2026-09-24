"Одни из нас : Часть II. Обновленная версия" впервые получила максимальную скидку 33% в Steam

PlayStation Publishing запустила новую скидочную кампанию для ПК-версии «Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи «Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» получила скидку 33% — крупнейшую с момента выхода игры на ПК 3 апреля 2025 года. Ранее проект не предлагался в Steam с настолько большой скидкой.

«Одни из нас™: Часть II. Обновленная версия» рассказывает историю Элли и Эбби и включает графические улучшения, режим выживания в стиле roguelike «Без возврата», дополнительные игровые режимы и ряд возможностей, подготовленных специально для ПК. По данным PlayStation, версия также поддерживает контроллер DualSense и другие технические улучшения.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.