Опубликованы новые кадры второго сезона сериала The Last of Us

Продолжение шоу стартует в апреле 2025 года
Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные новые кадры второго сезона сериала The Last of Us. На них показали основных персонажей продолжения — Джоэла, Элли, Дину, Томми, а также Эбби с её друзьями. Действие развернётся спустя пять лет после первого сезона.
Во второй сезон The Last of Us войдёт семь эпизодов. Главные роли исполнили Педро Паскаль (сериал «Мандалорец»), Белла Рамзи (сериал «Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие. Премьера продолжения запланирована на первую половину 2025 года, но точная дата пока не известна.
По словам СМИ, производство третьего сезона The Last of Us уже началось. Съемки якобы стартуют летом 2025-го, а сюжет продолжит события второго сезона: историю второй игры не успеют рассказать за семь эпизодов.
мда какая же у нее всетаки противная рожа! Белла Рамзи фу ля ну вот зачем так делать! для кого!
ну что это за триндец? мало того рожа так тут даже груди нет 0 просто 0 вообще не канон
Какая отвратительная рожа. Одно существо портит абсолютно всё впечатление.
Прогоните кто-нибудь сериал через нейронку и замените ее морду, тогда посмотрю с удовольствием.
Я просто когда вижу этот каст я себе внушаю что это пародия на ласт оф асс :D
Да и у игровой Элли, не особо бубсы были
Мормонтиха:
https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/01/170931218228691173_38e0599e_540x960.webm
На роли Эбби не он, минус вайбик
Киркоров...
А вообще он не так давно отъедался:
эбба
Эббинатор
)))
ммм, как то я сомневаюсь что смогут выкрутится в 2м и выйдут в плюс...
Так там не важно, выкрутятся или нет. Давненько уже говорили, что по второй части игры будет 2 сезона
Эбби здесь красотка, да и Дина тоже ничего
В первом сезоне только одна серия нормальная получилась и та про заднеприводных, но с точки зрения режисуры и постановки она лучшая объективно.