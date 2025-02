Опубликованы новые кадры второго сезона сериала The Last of Us

Продолжение шоу стартует в апреле 2025 года

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные новые кадры второго сезона сериала The Last of Us. На них показали основных персонажей продолжения — Джоэла, Элли, Дину, Томми, а также Эбби с её друзьями. Действие развернётся спустя пять лет после первого сезона.

Во второй сезон The Last of Us войдёт семь эпизодов. Главные роли исполнили Педро Паскаль (сериал «Мандалорец»), Белла Рамзи (сериал «Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие. Премьера продолжения запланирована на первую половину 2025 года, но точная дата пока не известна.

По словам СМИ, производство третьего сезона The Last of Us уже началось. Съемки якобы стартуют летом 2025-го, а сюжет продолжит события второго сезона: историю второй игры не успеют рассказать за семь эпизодов.