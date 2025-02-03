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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 318 оценок

Опубликованы новые кадры второго сезона сериала The Last of Us

Simple Jack

Продолжение шоу стартует в апреле 2025 года

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные новые кадры второго сезона сериала The Last of Us. На них показали основных персонажей продолжения — Джоэла, Элли, Дину, Томми, а также Эбби с её друзьями. Действие развернётся спустя пять лет после первого сезона.

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Во второй сезон The Last of Us войдёт семь эпизодов. Главные роли исполнили Педро Паскаль (сериал «Мандалорец»), Белла Рамзи (сериал «Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие. Премьера продолжения запланирована на первую половину 2025 года, но точная дата пока не известна.

По словам СМИ, производство третьего сезона The Last of Us уже началось. Съемки якобы стартуют летом 2025-го, а сюжет продолжит события второго сезона: историю второй игры не успеют рассказать за семь эпизодов.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Ezdeaz

мда какая же у нее всетаки противная рожа! Белла Рамзи фу ля ну вот зачем так делать! для кого!

ну что это за триндец? мало того рожа так тут даже груди нет 0 просто 0 вообще не канон

12
MrDork

Какая отвратительная рожа. Одно существо портит абсолютно всё впечатление.

Прогоните кто-нибудь сериал через нейронку и замените ее морду, тогда посмотрю с удовольствием.

1
Simple Jack MrDork
0
Деиман

Я просто когда вижу этот каст я себе внушаю что это пародия на ласт оф асс :D

1
K0t Felix

Да и у игровой Элли, не особо бубсы были

1
ka27

Мормонтиха:

https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/01/170931218228691173_38e0599e_540x960.webm

2
Большая Флейта

На роли Эбби не он, минус вайбик

3
Деиман
0
ka27 Деиман

Киркоров...

А вообще он не так давно отъедался:

1
Finni24

эбба

3
Freund Benno

Эббинатор

1
MNM 1985

)))

0
DowncastKylian
производство третьего сезона The Last of Us уже началось

ммм, как то я сомневаюсь что смогут выкрутится в 2м и выйдут в плюс...

1
K0t Felix

Так там не важно, выкрутятся или нет. Давненько уже говорили, что по второй части игры будет 2 сезона

0
K0t Felix

Эбби здесь красотка, да и Дина тоже ничего

1
Чебурешник

В первом сезоне только одна серия нормальная получилась и та про заднеприводных, но с точки зрения режисуры и постановки она лучшая объективно.

1
MNM 1985
0